Konečně. Měl to být další fold, ale někoho napadlo jiné jméno

Když před dekádou přišel Samsung na tehdejší dobu s velkým modelem Note, tak se mu nejdřív každý smál. Jenže to byla trefa do černého a důkazem byly konkurenční přístroje označené také jako Note. Takové Xiaomi je má v nabídce dodnes.

Aktuálně letí jméno Fold pro rozevírací smartphony. Ano, opět s tímto jménem začal Samsung, který v tom samozřejmě pokračuje. Navíc dnes na trhu najdeme i Google Pixel Fold, Xiaomi Mix Fold nebo Vivo X Fold. A dalším do „foldí“ party mělo být nové OnePlus s označením jak jinak než V Fold.

Jenže nakonec si snad v marketingu OnePlusu řekli, že mají na víc než na použití názvu Fold pro skládačku. Jak uvádí na Twitteru únikář Max Jambor, telefon by se nakonec měl jmenovat Open. To sice také není nějaké překvapivé jméno či označení pro rozevírací telefon, ale stále lepší než další „fold“ v řadě.

Samotný telefon by podle dostupných informací, premiéra by měla totiž proběhnout v srpnu, měl odpovídat dané kategorii. Mělo by jít tedy o rozevírací telefon s kloubem na výšku – ve stylu knížky. Výbava však rozhodně nebude špatná. Ostatně, v této prémiové kategorii to jinak nejde, alespoň zatím se žádný výrobce neodhodlal připravit levný „fold“.

Hlavní displej přístroje má mít úhlopříčku 7,8 palce. Bude to AMOLED panel s 2K rozlišením a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Vnější panel bude také AMOLED, ale s úhlopříčkou 6,3 palce. Opět s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz.

Výkon zajistí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Operační paměť bude mít štědrou kapacitou 16 GB, uživatelské místo bude začínat na hodnotě 256 GB, za větší se bude připlácet. Baterie má mít poměrně malou kapacitu 4 800 mAh a maximální dobíjecí výkon by měl být 67 W, i když výrobce umí i víc.

Fotoaparátů bude celkem pět. Hlavní sestava by měla mít dva 48Mpix snímače, pro hlavní a širokoúhlý fotoaparát. Třetím by měl být teleobjektiv, ale u něj se zatím zdroje o velikosti rozlišení rozcházejí. Víc se jich přiklání k rozlišení 64 Mpix. Čtvrtý snímač bude v průstřelu vnitřního displeje a má mít rozlišení 20 Mpix. Poslední pak najdeme u vnějšího displeje a jeho rozlišení má být 32 Mpix.

O ceně se zatím nespekuluje. S ohledem na postavení na trhu by měla být o něco nižší než u Samsungu a dalších konkurentů. Ale i tak se zřejmě bude šplhat k hodnotě 40 tisíc korun. O dostupnosti můžeme zatím také jen spekulovat, ale je docela pravděpodobné, že se telefon objeví na evropských trzích.