Stylový společník vhodný třeba na dovolenou. Test Viva V29 Lite

Nabídka značky Vivo ve střední třídě je pořádně zahuštěná. Na českém trhu momentálně nabízí modely Y76, V21 5G, V23 5G, X80 5G a aktuální novinku V29 Lite. U všech těchto smartphonů dostane uživatel solidní výbavu a oficiální ceny se pohybují v rozmezí od zhruba 6 500 do 11 tisíc korun. V tomto ohledu je námi testovaná novinka V29 Lite určitou zlatou střední cestou, stojí totiž 8 500 korun.

Jenže tak úplně jednoduché to není. Řada z výše zmíněných modelů jsou starší typy, které lze v porovnání s oficiálními cenami sehnat někdy i výrazně levněji. A tak rázem rozhodování, zda si V29 Lite pořídit, není vůbec jednoduché. Má sice novější systém a déle u něj budou fungovat aktualizace a také jeho baterie má nejvyšší kapacitu ze všech sourozenců dané třídy, ale... Ostatní modely rovněž podporují 5G a většina z nich má i širokoúhlý foťák, který modelu V29 Lite chybí.

Na druhou stranu má Vivo V29 Lite v rukávu pár trumfů, které vás mohou přesvědčit. Stylový design se zahnutým displejem je v dané třídě výjimečný a oproti sourozencům má V29 Lite alespoň lehkou odolnost vůči vodě a prachu (IP54). A také jako jeden z mála telefonů této třídy podporuje eSIM, což je funkce, která se může náramně hodit při cestování do zahraničí (mimo EU). Snadno si tak totiž do telefonu, klidně ještě doma s předstihem, koupíte SIM operátora působícího ve vaší cílové destinaci.

Takže ideální telefon na dovolenou?

Inu, jak na kterou. Vivo V29 Lite rozhodně není žádný outdoorový telefon a odolnost vůči vodě podle IP54 znamená, že odolá stříkající vodě – déšť nebo nechtěnou „sprchu“ kapek stříkajících od bazénu tedy zvládne, ale do vody by se s ním majitel určitě pouštět neměl. Ve většině situací nicméně skutečně postačí a ona možnost pořídit si eSIM lokálního operátora usnadní komunikaci z dovolené s vašimi blízkými.

Plusy a minusy Proč koupit? Elegantní design

Prémiové zpracování

Dobrý fotoaparát

podpora eSIM

Dobrá výdrž baterie Proč nekoupit? Nemá širokoúhlý foťák

Jen průměrný výkon

AMOLED displej nemá always-on Kdy? V prodeji Za kolik? 8 490 Kč

V dané třídě je to skutečně zatím výjimečná funkce, bez které se sice většina uživatelů obejde, ale pro někoho může být zajímavou výhodou. Jen to, kolik peněz s lokální SIM ušetříte oproti roamingu v některých zemích, může vyšší cenu telefonu klidně ospravedlnit. Ale je to funkce, která je spíš o pohodlí, protože lokální SIM si samozřejmě může kdokoli koupit do kteréhokoli telefonu: jen k tomu bude muset najít patřičnou prodejnu, což zase v dovolenkových destinacích není tak těžké. Nicméně vybírat tarif a eSIM z pohodlí domova, kdy se vám prodavač nesnaží něco vnutit, je příjemnější.

Nejen na dovolené pak oceníte stylový design Viva V29 Lite. Rám je sice plastový, ale působí v podstatě jako kov, díky zahnutí displeje i zad do boků pak telefon působí ještě tenčím dojmem, než ve skutečnosti je. A že tenký opravdu je, rozměry jsou 164,3 × 74,8 × 7,9 mm. Konstrukce zároveň působí bytelným dojmem, zpracování je perfektní, a telefon tak působí skutečně prémiovým dojmem – vypadá určitě dražší, než kolik stojí. Záda s metalickým efektem s trochu proměnlivou barvou sice nemusejí být úplně ideální pro každého, ale kromě námi testované zlatavé barvy je k dispozici i umírněnější černá. Docela stylová je i sestava fotoaparátů, byť tady Vivo V29 Lite vizuálně slibuje trochu něco, co nesplní.

Fotoaparát za to nestojí?

Ne ne, tak to není. Foťák obecně hodnotíme výborně, ale Vivo V29 Lite má poměrně mohutnou sestavu fotoaparátů, kde to vypadá na dva velké objektivy. Bližší pohled nicméně odhalí tři objektivy, a to už dává tušit, že dvojice, která se skrývá v jednom kruhu ze dvou, které sestavu tvoří, tu je spíš do počtu. Ano, Vivo V29 Lite má totiž dvoumegapixelový makro objektiv a k tomu snímač pro hloubku ostrosti o stejném rozlišení. Pak už je tu jen hlavní snímač, telefonu tedy chybí širokoúhlý fotoaparát, který má nejen řada sourozenců, ale i soupeřů.

Snímky exteriéru, vždy pořízené s původní ohniskovou vzdáleností a pak s 2x digitálním zoomem, poslední dva snímky v nočním režimu

Na druhou stranu hlavní foťák zklamání z technické výbavy celé sestavy slušně kompenzuje. Rozlišení 64 megapixelů, clona f/1,8 a optická stabilizace obrazu jsou sice parametry, které nabídnou i sourozenci X80 Lite a V21 5G, ale v dané třídě to není úplně obvyklá konfigurace. Foťák je tu navíc oproti sourozencům spojený s čipem od Qualcommu, který obecně bývá přece jen ve zpracování obrazu trochu větší jistotou než procesory MediaTek, které mají zmínění sourozenci.

Snímky v interiéru, za denního světla, v noci s bleskem a za umělého osvětlení. Vždy opět 1x a 2x přiblížení

Fotografie mají na danou kategorii hodně solidní kvalitu. Možná nemají tak živé barvy jako u některých konkurenčních smartphonů, ale to je právě něco, co dělá Vivo trochu tradičně. Foťák se sice nechlubí žádnou nálepkou Zeiss jako u telefonů nejvyšší třídy této značky, ale je pravděpodobné, že určité zkušenosti a styl, na který Vivo vsadilo, doputovaly i sem. Barvy jsou tedy přirozené, což může v záplavě konkurence působit nezvykle, ale pro řadu uživatelů to bude plus. Obecně nám jen přišlo, že to někdy automatické HDR přehání s „vyžehlením“ kontrastů snímků, takže je občas fajn pořídit fotku s ním i bez něj, jinak jsou ovšem snímky dobré a mají dostatek detailů. Platí to i pro fotky se zhruba dvojnásobným digitálním přiblížením, což ukazuje, že teleobjektiv zas tak moc potřeba není. Ale ten širokoúhlý by se někdy hodil.

Makro snímky, první tři hlavním objektivem (druhý s 2x digitálním zoomem), čtvrtý makro objektivem

Trochu slabší je focení v noci. Dá se to očekávat, nicméně u Viva V29 Lite je tu jedno specifikum, kterým je noční režim. Snímky v něm pořízené jsou sice hezky prosvětlené, ale působí hodně nepřirozeným dojmem. Neprojeví se to však vždy, záleží na konkrétních světelných podmínkách, ve většině případů jsou fotky v pořádku. Třeba to napraví některá ze softwarových aktualizací. Snímky v umělém osvětlení jsou v pořádku, blesk pak cílí hodně do středu fotek a směrem ke krajům scéna tmavne. To nemusí být na škodu, ale ve středu snímku se můžou objevit přepaly a odlesky. Selfie foťák v průřezu displeje je šestnáctimegapixelový a výsledky z něj jsou vcelku obstojné.

Má ještě nějaké přednosti?

Celou řadu. Líbí se nám samotný displej – nejde o to, že je zahnutý přes hrany do boků, to může vlastně i někomu vadit. Ale AMOLED panel s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů má krásné barevné podání a působí pro oči příjemným dojmem. Obnovovací frekvence je maximálně 120 Hz, buď si ji můžete zapnout ručně, nebo nechat přepínání mezi 60 a 120 Hz na automatice. Displej má velmi slušnou čitelnost i na přímém slunci.

Trochu zvláštní je integrace always-on funkce – funguje totiž jen jako spořič obrazovky při nabíjení telefonu, buď se tu pak mohou zobrazovat hodiny, nebo fotografie. V běžném provozu funkcí always-on displej nedisponuje, přitom místo, pod kterým se ukrývá čtečka otisků prstů samozřejmě samostatně rozsvítit dovede. Takže toto mohli u Viva dotáhnout. Čtečka je na náš vkus trochu nízko, ale tak to má spousta smartphonů, jinak funguje rychle a spolehlivě.

Vedle povedeného displeje pak celkově hodnotíme dobře i výbavu telefonu. Procesor Snapdragon 695 5G sice není úplně nejnovější záležitost, ale na pohon telefonu této kategorie stačí, obzvlášť, když je tu 8 GB RAM. Jistě, výkonu by mohlo být víc a konkurence to umí, ale není to žádná tragédie, kvůli které byste o telefonu neměli uvažovat. Pravda, že třeba nadšení mobilní hráči by se asi měli poohlédnout jinde. Uživatelská paměť má kapacitu 128 GB, bohužel ji nejde rozšířit o paměťové karty.

Líbí se nám také fakt, že výrobce nešidí výbavu v balení. K telefonu tak uživatel dostane jednoduché průhledné silikonové pouzdro, USB-C kabel i nabíječku. Na zahnutém displeji telefonu je rovnou z výroby ochranná fólie. To jsou příjemné drobnosti, které však mnohdy konkurence nenabízí a je potřeba za ně zaplatit třeba tisícovku navíc – tady má tedy Vivo opět navrch.

A co nedostatky?

Kromě několika zmíněných drobností tu jsou i další neduhy, ale nikdy nic zásadního. Telefon nemá jack pro sluchátka ani stereo reproduktory, takže kdo nechce používat bezdrátová sluchátka, pro něj není V29 Lite ideální. Otazníkem je softwarová podpora, telefon má Android 13, ale o aktualizacích toho moc nevíme, snad budou standardem aspoň dva roky.

Jaká je výdrž baterie?

Dobrá, telefon má akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, což je v tak tenkém těle až překvapivé. Navíc je tu rychlé nabíjení s výkonem až 44 W, nabíječka v balení tento výkon podporuje, takže v případě potřeby přibývá energie v baterii rychle, první polovina asi za 20 minut, celkem nabití trvá necelou hodinku. V provozu pak telefon vydrží jeden perný den s přehledem, dostat se v praxi na dva dny výdrže nebude zásadní problém.

Mám si ho pořídit?

Vivo V29 Lite je stylový smartphone bez zásadních nedostatků. Jenže ani soupeři nemají kdovíjaké neduhy, takže výběr nemusí být snadný. V29 Lite bude ideální pro ty uživatele, kteří si skutečně potrpí na design a zpracování, telefon působí opravdu prémiovým dojmem. A jestli skutečně využijete eSIM, tak toto je v dané cenové kategorii jedna z mála možností, jak telefon s její podporu získat. Za 8 500 korun není Vivo V29 Lite špatnou volbou, byť sourozenci i soupeři umějí být levnější. Ale také dražší, aniž by nabídli zásadně něco navíc.

Třeba Vivo X80 Lite z loňského roku má sice silnější procesor a širokoúhlý foťák, ale oficiálně stojí o 2 500 korun víc, a to už je dost peněz. Navíc není tak stylové, nemá ani nejmenší ochranu proti vodě a chybí mu podpora eSIM, má i menší baterii.

Významným soupeřem pro Vivo V29 Lite může být některý z „áčkových“ samsungů. Model Galaxy A54 stojí aktuálně v akci 10 tisíc korun a má všestrannější foťák i lepší odolnost, nabídne také podporu eSIM. Ale vivo je rozhodně stylovější. Galaxy A34, který jde aktuálně koupit asi za 7 500 korun, už eSIM nemá a fotoaparát volí některé kompromisy, stále tu je však širokoúhlý snímač, který vivu chybí.

Z dalších soupeřů můžeme jmenovat třeba Honor Magic 5 Lite, který na zákazníky útočí podobně stylovým zpracováním s displejem se zahnutím. Má i stejný procesor jako vivo, jen trochu méně RAM a podpora eSIM tu chybí. Koupit se dá asi za 8 tisíc korun. Možností je ovšem skutečně v této kategorii spousta, pořídit si můžete třeba OnePlus Nord 2T, starší Motorolu Edge 30, Google Pixel 6a, Xiaomi Redmi Note 12 Pro nebo třeba outdoorovou Nokii XR20. A že není Vivo V29 Lite nijak předražené, ukazuje třeba Nokia X30, která se stejným procesorem a celkově trošku slabší výbavou a rozhodně méně stylovým zpracováním vyjde na 11 tisíc korun.