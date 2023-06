Něčím překvapí, ale má i mouchy. Novinka se vyplatí se sluchátky

Vivo je světová pětka, na českém trhu už nějaký čas působí a zkouší to především přes operátory. Dává důraz na podporu 5G a to se právě operátorům logicky líbí. Není to značka, která by se cenově podbízela, ale poměr ceny a výkonu je obvykle velmi dobrý. Špičkové modely řady X bodují v testech, levné modely řady Y pak nejsou v kontextu konkurence ošizené.

Střední třídu reprezentují modely řady V, kterou nově rozšiřuje Vivo V29 Lite. Zhruba navazuje na model V21 5G, Vivo V23 5G pak stojí o něco výše. Rozdíl ve výbavě těchto tří modelů není velký, což platí i pro další Vivo na trhu, kterým je model X80 Lite. Což je pro novinku tak trochu problém.

Vivo V29 Lite má opravdu velký displej s úhlopříčkou 6,78 palce. Je to AMOLED panel s FHD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1 300 nitů. Displej je zahnutý do boků a velikostí úhlopříčky přesahuje své příbuzné, kteří mají shodně 6,44palce velký panel.

V prodeji bude jediná paměťová verze s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Tu operační ještě lze zvětšit až o dalších 8 GB v rámci „vypůjčení“ místa z uživatelské paměti. Což není nic neobvyklého, dnes tuto dynamickou virtuální RAM uplatňují výrobci velmi často. Výkon pak zajišťuje procesor Qualcomm Snapdragon 695, samozřejmě s podporou 5G.

Baterie má standardní kapacitu 5 000 mAh a výrobce k přístroji přibaluje 44W nabíječku. Určitě musíme pochválit podporu eSIM, což zatím není vůbec samozřejmé, ale pomalu se tato technologie dostává i do přístrojů střední třídy. Telefon je lehký i tenký a splňuje odolnost podle normy IP54.

Fotoaparát potěší opticky stabilizovaným hlavním snímačem s rozlišením 64 Mpix. Bohužel, dál je to bída, chybí širokoúhlý snímač, místo něj je zde 2Mpix snímač hloubky ostrosti a 2Mpix makro snímač. Vpředu je pak fotoaparát s rozlišením 16 Mpix.

To vše dostanete za 8 499 Kč, do 14. června v rámci předprodeje i se sluchátky Vivo TWS 2e v hodnotě 1 300 korun.

A nyní k vnitroznačkové konkurenci. Vivo V21 5G má v podstatě stejnou výbavu, jen s o něco menším displejem, menší baterií a starším Androidem, ale zároveň s širokoúhlým snímačem a předním foťákem s výrazně větším rozlišením. Aktuálně V21 5G seženete už za 5 500 korun. Modely V23 5G a X80 Lite jsou pak o 500 korun dražší, seženete je za 8 999 Kč. Mají však větší paměť, výkonnější procesory, opět i širokoúhlý snímač. V této konkurenci to bude mít novinka složité, ale na sluchátka v ceně by to mohla uhrát.