Sázka na mocný a výjimečný selfie foťák. Vivo V21 bude stát deset tisíc

Vivo začíná svůj další model v Česku prodávat okamžitě, ve střední třídě bude jeho V21 5G volbou, která umí vystoupit z řady. Samozřejmě má novinka ve výbavě i určité kompromisy, nicméně kombinace podpory 5G, selfie fotoaparátu s optickou stabilizací obrazu, dobrého hlavního foťáku (také se stabilizací) a tenkého těla s elegantním designem z něj dělá zajímavou volbu.

Výbava odpovídá dané třídě: telefon pohání Android 11 s nadstavbou FuntouchOS 11.1 a o chod toho všeho se stará procesor MediaTek Dimensity 800U s podporou 5G. Procesoru asistuje 8 GB RAM s tím, že další 3 GB si telefon může „vypůjčit“ z vnitřní paměti. Ta má kapacitu 128 GB a lze ji rozšířit kartami microSD. Telefon disponuje rychlým dobíjením FlashCharge s výkonem až 33 W, které slibuje nabití baterie o kapacitě 4 000 mAh za půl hodiny z nuly na 63 %. Bezdrátové dobíjení chybí, NFC a další drobnosti tu jsou. Displej má úhlopříčku 6,44 palce, rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů a obnovovací frekvenci 90 Hz, je to AMOLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Telefon zaujme sestavou fotoaparátů. Hlavní hvězdou je selfie kamera, ta má nezvykle vysoké rozlišení 44 megapixelů, automatické ostření a především optickou stabilizaci obrazu. Vivo slibuje opravdu výtečné selfie snímky za jakýchkoli podmínek, v úplné tmě má pomoci dvojitá sestava blesku z LED diod schovaných v podstatě v rámu telefonu tak, že design nijak neruší. Foťák zvládá noční režim, umí natáčet video až ve 4K rozlišení, zvládá triky jako dvojitou expozici z přední a zadní kamery nebo kombinaci obou pohledů.

Za pozornost stojí určitě i hlavní fotoaparát. Je trojitý, nicméně hlavní roli hraje klasická kamera s rozlišením 64 megapixelů – i ta disponuje optickou stabilizací a zvládá pochopitelně noční režim a další speciality, které umí i přední kamera. Hlavní foťák pak doplňuje osmimegapixelový širokoúhlý snímač a také dvoumegapixelový makro fotoaparát, ten je tedy do počtu a je to jeden z ústupků ve výbavě.

Vivo V21 5G zaujme i designem. Linky telefonu jsou minimalistické, záda i čelo jsou ploché a i rám těla má ploché provedení místo zaoblení, to vše dává vyniknout malé tloušťce telefonu, která činí 7,29 nebo 7,39 milimetru.

Odlišná tloušťka souvisí s barevnými variantami telefonu: ty budou dvě, v obou případech hraje hlavní roli modrá barva, konzervativnější tmavé provedení Dusk Blue je tenčí (a také o gram lehčí – hmotnost je 176 gramů), výraznější světle modrá s barevným přechodem (nazývá se Sunset Dazzle) je o onu desetinu milimetru tlustší. Ostatní rozměry jsou 159,7 x 73,9 mm.

Novinka vstupuje na trh s cenou 9 999 korun, ovšem do 4. července platí při koupi telefonu zaváděcí sleva tisíc korun – alespoň u vybraných partnerů. Vivo také láká na tříměsíční záruku výměny rozbitého displeje, to je věc, kterou firma nabízí pro všechny své smartphony zakoupené do konce letošního srpna.