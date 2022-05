Vivo V23 5G v testu. Cenou se nepodbízí, ale má co nabídnout

Na rozdíl od některých dřívějších pokusů se v současnosti zdaleka ne všechny nové značky mobilních telefonů podbízejí uživatelům cenou. Příkladem toho jsou telefony Vivo, které se od počátku vstupu na trh profilují jako takové „lepší zboží“. Tato relativně mladá a u nás na trhu stále docela nová čínská značka telefonů tak chce konkurovat zavedeným prémiovým výrobcům. V tomto případě tedy konkrétně Samsungu, který trhu s prémiovými chytrými telefony s Androidem u nás vévodí.

Největším prodejním hitem Samsungu je již po nějakou dobu řada modelů Galaxy A a v ní u nás uživatelé nejčastěji volí modely A5x. Skvěle se prodával už typ A50, hitem byl A51 a loni se o pozici nejprodávanějšího Samsungu přetahovaly různé varianty typu Galaxy A52. Není tedy divu, že Vivo míří se svým novým prémiovým smartphonem střední třídy podobným směrem. Model V23 5G je tak vážnou konkurencí pro letošní Samsung Galaxy A53 5G.

S ním jej porovnáme, do detailů se tedy momentálně pouštět nebudeme, přineseme je později. Ale je vidět, že ve Vivu chtěli oblíbenou modelovou řadu Samsungu v řadě ohledů překonat a minimálně na papíře se jim to i podařilo. Na druhou stranu je výsledkem poměrně ambiciózní cena 11 999 korun, což je víc, než kolik stojí aktuální adept Samsungu na prodejní hit.

Co za ty peníze dostanu?

Velmi dobře vybavený smartphone vyšší střední třídy. V podstatě cena odpovídá výbavě, zpracování i designu, na druhou stranu to neznamená, že je tu vše jen ideální a že by nad telefonem právě kvůli ceně občas někdo nemohl ohrnout nos. Zatímco Samsung je mistrem nenápadných kompromisů a sází na věhlas své značky, Vivo u modelu V23 5G k příliš mnoha kompromisům sahat nemohlo, jenže v důsledku to má právě vliv na onu cenu.

Plusy a mínusy Proč koupit: Špičkové zpracování

Zábavné a efektní zlaté provedení

Povedený selfie fotoaparátu

Rychlé nabíjení Proč nekoupit: Průměrná výdrž

Vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 11 999 Kč

Na druhou stranu to znamená, že Vivo V23 5G rozhodně není nijak ošizený smartphone. Však třeba 6,44 palcový AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů a obnovovací frekvencí 90 Hz je velmi solidní výbava. Slušný je procesor MediaTek Dimensity 920 s podporou 5G, který doplňuje 12 GB RAM a hezká porce 256 GB vnitřní paměti (tu ovšem nejde rozšířit). Vivo se zbavilo 3,5mm jacku pro sluchátka (redukce z USB-C je v balení), ale na druhou stranu v balení s telefonem stále uživatel dostane nabíječku nebo jednoduchý silikonový kryt, který poskytne základní ochranu telefonu před poškozením. Důležité také je, že za své peníze dostane uživatel špičkové zpracování a kvalitní použité materiály. A také povedený design.

Je tedy hezký a kvalitní?

Ano, tak by se to dalo říct. Z hlediska designu rozhodně nejde o to, že by Vivo našlo nějakou úžasnou novou cestu, V23 5G je stále poměrně normální smartphone se vcelku jednoduchým vzhledem. Tento základ má následně doplnění ve dvou rovinách. Tou první je zpracování, které je na špičkové úrovni. Rám telefonu je vyroben z leteckého hliníku, který má vykazovat větší odolnost než hliník klasický, záda kryje sklo. Mimochodem, namísto obvyklého Gorilla Glass používá Vivo (alespoň vpředu, vzadu to neuvádí) sklo Schott Xensation Up. Slícování je perfektní a telefon působí bytelným dojmem, proto je trochu škoda, že Vivo pro doplnění absolutní jistoty nepřidalo žádnou oficiální úroveň odolnosti vůči vodě a prachu.

Druhou rovinou doplnění je samotný vzhled telefonu. Zákazník může zvolit buď konzervativnější černé provedení, jehož záda mají určitý metalický až třpytkový lesk, takže rozhodně není Vivo V23 5G úplně nenápadné. Druhou možností je povrch, který mění barvu podle intenzity světla, které na něj dopadne. Zadní kryt pak pohlcuje UV záření a podle toho, kolik ho „schytá“, mění se barva od zlaté přes fialovou a modrou až po zelenou. To je zajímavý detail, který umožní třeba zakrytím části zad telefonu vytvořit na zadním skle i nějaký obrazec – ale jen dočasný, protože po odkrytí se tato část rychle přizpůsobí zbytku povrchu. Efekt jsme detailněji rozebírali v našich prvních dojmech z telefonu. Tato vlastnost může být zajímavým zábavným doplňkem, na samotnou funkčnost telefonu vliv nemá. Pro někoho také mohou být takové změny příliš, ale Vivo V23 5G se obecně zaměřuje na mladší publikum, kde si tato zajímavost jistě najde své fanoušky.

Má nějaké trumfy ve výbavě?

Vivo V23 5G se snaží zaujmout hned několika prvky výbavy, které nejsou u konkurence úplně běžné. Nás nejvíc oslovuje rychlé nabíjení s výkonem 44 W, které umožňuje telefon nabít na 68 % kapacity za 30 minut. Patřičná nabíječka je přitom v balení, takže uživatel nemusí řešit, jak tento výkon využít. Baterie samotná má řekněme průměrnou kapacitu 4 200 mAh a výdrž telefonu v praxi tomu odpovídá: jeden perný den nebo dva klidnější na jedno nabití telefon vydrží, je to takový standard, který nenadchne ani neurazí. Ale rychlé nabíjení umožní bleskové doplnění energie a to telefon posouvá do lepšího světla. Na druhou stranu je tu systém Funtouch OS 12, který má místy dost nesmyslně přeložené položky v menu a není úplně vyladěný tak, jak bychom si představovali.

Dalším neobvyklým prvkem telefonu je sestava předního fotoaparátu. Tady jsou totiž dva snímače, což si namísto průstřelu vyžádalo trochu výraznější výřez displeje. Nejsme úplně fanoušky takového řešení, ale výřez se výrobce snažil skutečně minimalizovat a přínos pro ty, kdo milují selfie snímky je samozřejmě výrazný. Ve výřezu totiž najdeme hlavní padesátimegapixelový fotoaparát (s automatickým ostřením) a také širokoúhlý osmimegapixelový (bez ostření), přičemž kvalitou tyto snímače a snímky z nich v podstatě odpovídají tomu, co umí mnohé telefony pořídit svým hlavním foťákem. Navíc má V23 5G v horní části mezi sklem a rámečkem zabudovány přisvětlovací diody, které umožní selfie snímky v horším světle nasvítit. Přisvícení působí přirozeným dojmem a výsledné snímky umí svou kvalitou opravdu překvapit. Pro selfie nadšence je toto opravdu zajímavá volba, v mnohém daleko zajímavější, než špičkové drahé smartphony.

A co hlavní fotoaparát?

Tady najdeme vcelku obvyklou sestavu 64megapixelového hlavního fotoaparátu, osmimegapixelového širokoúhlého a nadbytečného dvoumegapixelového makra. Celek opět působí solidním dojmem, foťák má vyvážené podání barev, slušné detaily (u hlavního snímače, u širokoúhlého trochu chybí) a poradí si s téměř jakýmkoli světlem. Dobře na nás působí i noční režim nebo snímky s bleskem.

Vivo V23 5G celkově foťákem nijak dramaticky nevybočuje z řady, na druhou stranu dělá foťák přesně to, co bychom od něj očekávali a výsledné snímky jsou na velmi dobré úrovni. Snad jedině při focení hlavním snímačem na bližší vzdálenost pozorujeme malou hloubku ostrosti a celkově poměrně výraznou neostrost. Vlastně tak chápeme, proč se Vivo rozhodlo přidat makro fotoaparát, ale s jeho dvěma megapixely skutečně není o co stát, byl to marný pokus.

Mám si ho pořídit?

Vivo V23 5G je opravdu docela povedený smartphone vyšší střední třídy. Má hodně solidní výbavu bez výraznějších slabin a ty slabiny, které má, mívá i konkurence. Naopak vyniká zpracováním a celkovou kvalitou provedení a také některými funkčními detaily. Vivo si ale za celek nechá dost zaplatit, 12 000 korun je víc, než kolik chce za své telefony této třídy většina konkurence.

Tou hlavní je určitě Samsung Galaxy A53 5G, který oficiálně stojí o 500 korun méně, než Vivo, ale Samsung s jeho akcemi umí vykouzlit i výhodnější cenu. Momentálně tak lze A53 5G pořídit za 10 500 korun a to už je zajímavý rozdíl. Ano, zákazník nedostane nabíječku ani kryt na telefon v balení, tělo je plastové a selfie rozhodně nebudou takové, jako z Viva, ale je tu ještě o něco povedenější displej, trochu lepší výkon podle nás podává i foťák a Samsung se chlubí i větší výdrží baterie (byť s pomalejším nabíjením).

Další konkurence je obrovská. Xiaomi má třeba model 11T s ještě rychlejším nabíjením (67W), větší baterií a 108megapixelovým foťákem za 11 tisíc korun. OnePlus Nord2 nabídne silnější procesor Dimensity 1200 a opět rychlejší nabíjení i mírně větší baterku, to vše za cenu už od 9 400 kroun. Za deset tisíc koupíte Motorolu Moto G200 se Snapdragonem 888+ a 108megapixelovým hlavním foťákem. Dvanáct tisíc stojí další nadupaný kousek, Realme GT Neo 2 5G se Snapdragonem 870. Možností je celkem mnohem víc, výrobci se v dané třídě snaží opravdu zaujmout. Ovšem, i když patří Vivo V23 5G v této sestavě k těm dražším telefonům, má u zákazníků rozhodně dobré šance.