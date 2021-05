Japonci pořád umí. Novinka má fantastický displej a zcela výjimečný foťák

Sharp nepatří mezi velké výrobce smartphonů. Primárně působí na domácím trhu, do světa se sice vydává průběžně, ale trvale v Evropě ani USA jeho produkty dostupné nejsou. Občas se však objeví a způsobí pozdvižení.

Platilo to například o modelu Aquos Crystal, docela levném přístroji, který však v roce 2015 značně předběhl trendy. Byl to předchůdce moderních mobilů s bezrámečkovým displejem. Vypadal skvěle, ve své době to byl jeden z nejhezčích mobilů. Ale v Evropě se nikdy neprodával. Naopak před dvěma lety to vypadalo na návrat na evropské trhy, ale dlouho to značce nevydrželo.

Aktuální novinka je tak určena jen pro domácí trh a operátory Ntt Docomo a SoftBank. Jmenuje se Aquos R6 a je to přístroj nejvyšší třídy. To dokládá použití procesoru Qualcomm Snapdragon 888 a silné paměťové sestavě s 12 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Solidní je i baterie s kapacitou 5 000 mAh a přístroj splňuje odolnost IP58, což je slušné.

Vedle toho přístroj exceluje ve dvou disciplínách. První je displej typu OLED, konkrétně je označený jako Pro IGZO OLED. Má úhlopříčku 6,6 palce, zahnutí na bocích a vysoké rozlišení 2 730 x 1 260 pixelů. Jeho hlavní specialitou je automaticky plynule nastavitelná obnovovací frekvence až do 240 Hz. Což je hodně výjimečné.

Druhou specialitou je hlavní fotoaparát. Má překvapivě jen jeden snímač, ovšem takový, jako žádný jiný mobil na trhu nemá. Má velikost jednoho palce, což zatím měl jen jeden mobil, a to kdysi Panasonic CM1. Jenže to je model z roku 2014, který byl i v době své kariéry exotickou specialitou. Byl to spíš foťák s telefonem.

Extrémní velikost senzoru

Aktuálně má největší čip Xiaomi Mi11 Ultra s velikostí 1/1,12 palce. Špičkové modely mají obvykle čipy o velikosti 1/1,33 palce, běžné mobily pak o velikosti 1/2,5 palce.

Senzor má rozlišení 20 Mpix a není jasné, kdo ho vyrábí. Samotný fotoaparát Aquosu R6 nese logo známé značky Leica, ale to se týká zřejmě jen optiky a odladění. Čip má stejné parametry jako ten, co používá Sony u svých kompaktních fotoaparátů RX100, aktuální generace stojí okolo 30 000 korun. Podle některých zdrojů by to měl být právě tento senzor.

Fotoaparát má extrémně široké ohnisko 19 mm, ale výrobce uvádí, že při kvalitě snímače lze snadno používat digitální zoom. Samozřejmě nikoliv jako teleobjektiv, ale zhruba pro ohniska okolo 35 mm.

Telefon s jediným objektivem je dnes výjimečnou záležitostí, Sharp si s ohledem na extrémní snímač věří, že to bude stačit. Senzor včetně sedmisegmentové optiky by měl poskytovat výborné výsledky s minimem šumu v horších světelných podmínkách. Světelnost objektivu je f/1.9. Vedle jediného objektivu je vzadu ještě snímač hloubky ostrosti a blesk.

V Evropě se s novinkou Sharpu potkáme jen stěží. Ale je možné, že pokud se koncept foťáku osvědčí, tak něco podobného připraví i jiní výrobci.