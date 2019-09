Je to rebel, jde proti trendu a má dva výřezy displeje

Začít můžeme tím lepším z dvojice, kterým je Aquos R3. Telefon byl virtuálně představený už v květnu, teď jek vidění na veletrhu IFA ve fyzické podobě a prodávat se začne během září. A to i v Evropě, ale jen na vybraných trzích, mezi kterými zatím ten český chybí. Posuďte sami, jestli to je škoda, či nikoliv.

Hlavní zajímavostí modelu R3 jsou dva výřezy displeje. Což je dost výjimečné, obvykle mají mobily výřez jen jeden a většina výrobců se je snaží zmenšovat a ideálně odstranit. V rámci značky Sharp je to docela paradox.

Důvod je prostý, za první bezrámečkový mobil totiž můžeme považovat dnes už pět let starý Sharp Aquos. To byl relativně levný smartphone, v USA velmi úspěšný v předplacených sadách. Jeho design byl na svojí dobu zcela výjimečný, opticky mu chyběly boční rámečky a i ten horní. Vespod byla poměrně velká plocha, ale na rok 2014 to byla i tak věc nevídaná. O to víc překvapí, když po pěti letech vymyslí Sharp model nejvyšší třídy se dvěma výřezy.

Horní výřez skrývá kameru, spodní domovské tlačítko se čtečkou otisků prstů. Což je exotika. Telefon má povedený design, sice to není žádný tenkorámečkový rekordman, ale celek působí harmonicky a rozhodně povedená jsou záda vyvedená u zkoušeného vzorku v zrcadlovém chromu. Což bohužel na fotkách nevynikne, v reálu je telefon rozhodně hezčí než na obrázcích.

Výbava je velmi bohatá. V těle telefonu tepe velmi silný Snapdragon 855, kterému sekunduje 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Výjimečný je displej. Jak svou relativně malou úhlopříčkou 6,1 palce, tak tím, že má obnovovací frekvenci 120 Hz. Jinak je to QHD+ panel a jeho zobrazovací schopnosti jsou opravdu skvělé.

Aby neobvyklostí nebylo málo, tou další je hlavní fotoaparát. Je dvojitý, ovšem jedna čočka je pro video a druhá pro fotky. Testovat jsme nemohli, takže kvalitu hodnotit nemůžeme. Výrobce uvádí, že každý objektiv a senzor pod ním je speciálně upraven pro svou funkci. A někomu se může hodit, že při natáčení videa lze zároveň fotografovat.

Sharp Aquos R3 bude stát v zemích EU, kde se bude prodávat, 729 eur, což je v přepočtu asi 19 000 korun. Což není málo a novinka to na trhu nebude mít vůbec snadné.

Zajímavá cena

V tomto směru je na tom mnohem lépe druhý model Sharpu. Mimochodem, dnes už to u mobilů není tradiční japonská značka, aktuálně ji vlastní tchajwanský výrobce Foxconn, který je zainteresován třeba i v HMD, tedy v nové Nokii.

Ale zpět k Sharpu V. Je to telefon nižší střední třídy s doporučenou cenou 229 eur, což je v přepočtu necelých 6 000 korun. Za to zákazník dostane designově docela nudný přístroj, především zpředu s tlustými rámečky vypadá jako telefon z roku 2016 nebo 2017.

S hardwarem je to však výrazně zajímavější. Displej s úhlopříčkou 5,9 palce a rozlišením FHD+ vypadá velmi dobře, i když je opět překvapivě malý. O výkon se stará Snapdragon 835. Tento procesor byl tím vůbec nejvýkonnějším před dvěma lety. Pro telefon této třídy má jistě dost výkonu i letos. Zadní kamera je dvojitá s rozlišením 13 Mpix u každého snímače.