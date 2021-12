Z prostředního ze tří bratrů vyrostl silák. Test Realme GT Neo 2

Realme se snaží dokázat, že ve vyšší střední třídě je stále dost místa. Podařilo se mu do ní totiž zařadit jak nejlevnější model s procesorem Snapdragon 888 (Realme GT), tak i designově povedeného odlehčeného sourozence (Realme GT Master Edition). To však stále není vše. Do kategorie okolo deseti tisíc korun se nakonec vtěsnalo ještě jedno „gétéčko“, tentokrát model s přídomkem Neo 2.

Ten je na jednu stranu pomyslným mezikrokem mezi výše zmíněnými dvěma modely, ovšem zároveň si jde trochu i vlastní cestou: je totiž větší než jeho dva sourozenci, což mu pomáhá ve vícero ohledech. V jiných však neskrytě kopíruje již zavedenou výbavu. Jak se Realme GT Neo 2 umí postavit nejenom konkurenci, ale i vlastním bratrům, si prověříme v dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Zatímco sourozenci se snažili zalíbit spíše po stránce materiálu (falešná kůže u GT) nebo unikátního designu (edice vypadající jako kufr u Master Edition), tak GT Neo 2 na to jde trochu jednodušeji a zkrátka se snaží vymyslet nějakou novou „cool“ barevnou variantu. Tou je jedovatě zelená se sportovním pruhem. Asi to není pro každého a hodně lidí dá stejně přednost klasičtější modré nebo černé, ale kdo chce extravaganci, zde ji najde.

My jsme primárně testovali modrou verzi s matnými zády a musíme uznat, že právě matné sklo je v ruce velice příjemné a také se na mobil díky tomu moc nechytají otisky prstů. Rozhodně ne tolik jako na lesklé verzi. Telefon je ovšem o něco rozměrnější (162,9 × 75,8 × 9 mm) než jeho sourozenci, což někomu může vyhovovat více, jinému méně.

Zaoblená záda každopádně pomáhají v pohodlnějším držení. Boky jsou plastové a kvůli zaoblení zad jsou po stranách tenčí a trochu ostřejší. Boční tlačítka nejsou příliš vysoko, takže s tím lidé s menší dlaní problém mít nebudou. Modul s fotoaparáty na zádech je vystouplý jen mírně, telefon se však na rovném povrchu kolébat bude.

Co displej?

Až na větší úhlopříčku je to v podstatě ten samý panel, který známe z ostatních „gétéček“. Pokud vám však přišlo jejich 6,4 palce málo, tak zde se dočkáte zvětšení na 6,62 palce, což už může být trochu znatelný nárůst. Rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů se ovšem nezměnilo, takže jemnost displeje paradoxně trochu klesla. Ne, že by to ovšem šlo pouhým okem nějak poznat.

Jinak je to displej parádní, nechybí jak Super AMOLED zobrazovač, tak ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence a integrovaná čtečka otisků prstů. V průstřelu v levém horním rohu pak najdete 16Mpix čelní fotoaparát. Průstřel je drobný, zvyknout se na něj dá velice snadno. Displej modelu GT Neo 2 je zkrátka ve všech ohledech moderní a budete s ním zcela jistě spokojeni.

Jak si vede po stránce výkonu a výbavy?

Když jsme zmínili, že GT Neo 2 je prostředním ze tří bratrů, tak právě po stránce použitého procesoru se to nejlépe dokazuje. Zatímco Realme GT má výkonný čip Snapdragon 888 a naopak levnější GT Master Edition si vystačí se Snapdragonem 778G, tak GT Neo 2 se s modelem Snapdragon 870 vtěsná akorát mezi ně. Jde v podstatě o vylepšenou verzi loňského top modelu 865, takže nedostatku výkonu se opravdu bát nemusíte.

Společně s tímto čipem v telefonu najdete také 8 nebo 12 GB operační paměti, tyto parametry tak zaručí připravenost i na náročné hry a aplikace. Navíc máte možnost si ještě až 3 GB „vypůjčit“ z úložiště (více viz zde). Ve výkonnostním testu AnTuTu tento telefon vybojoval přes 700 tisíc bodů (konkrétně 716 tisíc), což je výborná hodnota.

Bohužel se modelu GT Neo 2 nevyhnula stejná věc jako jeho sourozencům, a to je absence rozšíření úložiště paměťovou kartou. Ať už si vyberete 128 nebo 256 GB vnitřní paměti, je to finální hodnota. Zejména u té první varianty si tak budete muset při častém focení, natáčení videí či instalací objemných her možná časem úložiště promazávat.

Z nějakého důvodu pak má největší sourozenec z řady GT ještě jeden kompromis navíc, je jím absence sluchátkového jacku. Modely GT a GT Master Edition jím přitom oplývaly. Zbývá tedy pouze USB-C. Bezdrátovou konektivitu pak vedle podpory 5G doplňuje Bluetooth 5.2 či NFC pro mobilní platby.

Uživatelské prostředí Realme UI 2.0 je u současné generace modelů Realme standardem, jeho základem je samozřejmě operační systém Android 11. Působí na nás celkem čistě, byť zde najdete pár pozměněných prvků oproti základní verzi systému jako třeba upravené menu s rychlými volbami (horní roletka).

Po stránce aplikací, které v telefonu najdete v základu nainstalované, čekejte i zde nutný úklid po prvotním nastavení. Realme vám toho totiž v základu vnutí poměrně hodně: vedle herního režimu a nástroje pro správu telefonu zde najdete až podivně hodně služeb od Amazonu (nákupy, video, hudba), dále slušnou sbírku sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn), dále Booking, Netflix či hru PUBG Mobile.

Co výdrž telefonu?

Je fajn, že si výrobce správně uvědomil souvislost větší tělo = větší baterie. A tak v tomto telefonu najdete vůbec největší akumulátor z trojice sourozenců. Má kapacitu 5 000 mAh, což také znamená i nejdelší výdrž. V praxi se samozřejmě na tom všem podepíše, jak intenzivně mobil využíváte, ovšem s GT Neo 2 máte asi největší šanci, že přežijete třeba i den a půl až dva dny na jedno nabití a ani se nebudete muset moc omezovat, snad vyjma nějakého intenzivního hraní her.

Obsah balení Realme GT Neo 2 5G

Super také je, že výrobce ponechal rychlé 65W nabíjení s příslušným adaptérem v balení. To znamená, že po deseti minutách na nabíječce už budete mít nabito na asi 40 % kapacity, 20 minut pak stačí na víc než 70 % kapacity. Plně nabito budete mít asi za 35 minut.

Jak Realme GT Neo 2 fotí?

Už nějakou dobu se nám tu rozmáhá takový nešvar. Výrobci při návrhu telefonů stejné série mění jen část hardwaru a část nechávají stejnou. A my tu už tak potřetí máme prakticky ten samý fotoaparát. Stejnou sestavu jsme totiž mohli vidět jak u Realme GT, tak i GT Master Edition. Už je to docela nuda.

Ještě tedy jednou pro rekapitulaci. Hlavní senzor má rozlišení 64 Mpix, světelnost f/1,8 a není opticky stabilizovaný. Pomáhá mu už jen 8Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 119 stupňů) a 2Mpix makrosenzor, který je zde v podstatě do počtu.

Nezbývá tak nic jiného, než telefonu vyčíst prakticky ty samé věci, které trápily modely GT i GT Master Edition. Telefon je evidentně stavěný hlavně na to, aby zaujal vysokým výkonem a parádním displejem, kdežto fotoaparát je na druhé koleji a opravdu se od něj nedají čekat zázraky. Konkurence v této cenové kategorii toho umí o dost víc, včetně třeba optické stabilizace nebo optického zoomu.

Hlavní senzor každopádně na poměry mobilního snímače nefotí špatně, byť právě absence optické stabilizace je v horších světelných podmínkách znát. Některé záběry se navíc právě hlavní senzor snaží digitálně vylepšovat silnější saturací, což je mnohdy spíše na škodu. Naopak širokoúhlý snímač má barvy spíše nevýrazné a o detailech výsledných fotografií nemůže být moc řeč, ořezy nedoporučujeme.

Mám si Realme GT Neo 2 koupit?

Vzhledem k ceně 10 499 korun (verze 8/128 GB) se GT Neo 2 nedá označit jako dostupný, ovšem o to ani výrobci, předpokládáme, nešlo. V rámci vyšší střední třídy nabídne velice působivý poměr ceny a výkonu. Má prvotřídní displej, dobrou výdrž baterie společně s rychlým nabíjením i výkonu na rozdávání. Jen ten fotoaparát není nic moc a absence paměťových karet či sluchátkového jacku může někoho odradit.

Problém je trochu také v tom, že GT Neo 2 není o moc levnější než jeho ještě o trochu výkonnější sourozenec GT. V případě, že byste chtěli sáhnout po 12/256 GB variantě, tak ta je dokonce i dražší (11 999 korun) než základní verze modelu GT (11 499 korun). Ten má přitom jen trochu menší baterii (4 500 mAh) a také samozřejmě jen oněch 8/128 GB paměti. Ve variantě 12/256 GB je pak původní „gétéčko“ jen o tisícikorunu dražší.

Ano, rozdíl mezi procesory Snapdragon 870 a 888 opravdu není moc znatelný. Jenže když si k tomu přičteme fakt, že GT můžete mít v zajímavé verzi s koženými zády a navíc mohou někomu vyhovovat jeho menší rozměry a sluchátkový jack, pak už má zkrátka navrch. Naopak u GT Master Edition můžete zase za ještě trochu slabší, ale stále dobrý procesor, ušetřit přes dva tisíce korun.

Konkurence sází hlavně na lepší fotoaparáty. Lépe bude rozhodně fotit třeba model Galaxy A52s od Samsungu, nabídne ovšem slabší procesor i pomalejší nabíjení. Za menší peníze pak zase nabídne třeba Motorola Edge 20 fotoaparát s optickým zoomem. Opět má však horší procesor a pomalejší nabíjení. Zajímavou alternativou je pak i Poco F3, které má stejný výkon i displej, větší úložiště a je i levnější. Jen zase ztrácí po stránce baterie (menší kapacita, pomalejší nabíjení).