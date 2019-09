Polský anti-smartphone má inkoustový displej a nezáří do hlavy

Na serveru pro komunitní financování Kickstarter se objevil nový projekt obyčejného telefonu, který chce dát uživatelům klid od všudypřítomného přístupu k internetu. Mudita Pure je obyčejný mobilní telefon a seznam jeho funkcí není kdovíjak dlouhý. Jsou mezi nimi telefonování, psaní zpráv, kalendář, poznámky, budík, hudební přehrávač a také časovač pro meditace.

Poslední funkce naznačuje, že Mudita Pure je telefon, který má uživateli pomoci se uklidnit a oprostit od shonu, v němž nás smartphony často podporují. Proto má v některých ohledech docela moderní hardware, ale nedisponuje třeba přístupem k internetu. Telefon je z rádiového hlediska vybaven modulem, umožňujícím telefonování ve 2G, 3G i LTE sítích. K internetu se však prostřednictvím tohoto přístroje uživatel nepřipojí.

Není tu žádný internetový prohlížeč, žádný mailový klient, telefon nemá wi-fi a neumí tedy ani vytvořit hot-spot. Je tu jediná výjimka: když telefon k počítači připojíte kabelem (má USB-C konektor), může v takovém případě sloužit jako datový modem.

Autoři projektu na Kickstarteru vyzývají k tomu, že si mají uživatelé užívat život off-line. A podporují to i fyzickým přepínačem na boku přístroje – drobný posuvník umožňuje rychle přepínat mezi běžným režimem, režimem nerušit, ve kterém se telefon k síti připojí jen občas, aby odeslal či stáhl SMS, a plně off-line režimem. Vyzdvihovány jsou také jiné přednosti telefonu Pure: za pozornost stojí už elegantní minimalistický design – přístroj působí jako oblázek. Zaujme i bílý displej: to má jednoduchý důvod., je to e-ink panel, což znamená, že se tu text zobrazuje černý na bílém pozadí.

To už samo o sobě má znamenat pohodlnější čtení textu. Pozitivně k tomu přispívá i rozlišení displeje, na úhlopříčce 2,84 palce panel nabízí 600 x 480 pixelů, což znamená hezkou jemnost 270 pixelů na palec. Pro čtení v noci nebo za silného světla je tu pak speciální přísvit, přičemž řešení je takové, aby byl uživatel vystaven minimu modrého světla.

Ve specifikacích se dále Mudita chlubí, že telefon bude mít extrémně nízkou hodnotu vyzařování SAR. Firma za tímto účelem prý vyvinula nové technologie, které chrání i (už platným) patentem. Intenzita vyzařování má být pod 0,1 W/kg, přičemž limit je 2 W/kg a nejlepší smartphony se oné desetině dovedou pouze přiblížit, dostanou se pod hranici 0,2 W/kg.

Telefon je dvousimkový (funguje na nanoSIM) a díky e-ink displeji a vlastnímu operačnímu systému slibuje dlouhou výdrž baterie. V běžném provozu má Mudita Pure vydržet asi pět dní, v pohotovostním režimu pak bez problémů 14 dní. Akumulátor je výměnný a jeho kapacita je 1 900 mAh. Výdrž je tedy solidní, ale vzhledem k použité technice (kapacita baterie, e-ink, nízké vyzařování) podle nás dost podhodnocená.

Projekt telefonu Mudita vzniká v sousedním Polsku – ačkoli se firma na Kickstarteru tváří jako americká, kanceláře má hlavně ve Varšavě a většina členů týmu jsou Poláci. Jejich projekt podle všeho zaujal. Prakticky ihned po odstartování kampaně na Kickstarteru měli autoři splněno a to navzdory tomu, že Mudita Pure rozhodně není žádné levné zboží.

Nejlevněji byl přístroj k mání za 221 dolarů, tedy v přepočtu asi 5 200 korun. Tato možnost ovšem byla určena jen pro prvních 300 zájemců a ihned bylo vyprodáno, což rychle pomohlo k tomu, že autoři překročili nastavený cíl kampaně 100 tisíc dolarů. V podstatě je tak jisté, že telefon Mudita Pure vznikne, tedy pokud nedojde k nějakým komplikacím v projektu. Další příležitostí je předobjednat si Pure za 258 dolarů (asi 6 tisíc korun), kdo nestihne ani to, bude mít šanci za 295 dolarů (necelých 7 tisíc korun). Plná prodejní cena by pak měla být 369 dolarů, tedy asi 8 700 korun.

Ukazuje se tak, že vcelku jedinečné obyčejné telefony rozhodně nejsou levnou záležitostí. Za podobné peníze lze pořídit například švýcarský mobilní telefon Punkt MP02, který jsme testovali i u nás v redakci. MP02 se chlubí designem od Jaspera Morissona a disponuje funkcí wi-fi hot-spotu, není to tedy takový „digitální detox“ jako Mudita Pure. Navíc na design je tu kladen trochu větší důraz než na praktičnost, takže na ovládání telefonu je potřeba si zvykat. To Mudita Pure vypadá z běžného uživatelského hlediska příjemněji a praktičtěji.