Youtuber přestavěl Apple Watch na obyčejné mechanické hodinky

Nápad vytvořit z chytrých hodinek od Applu hodinky mechanické, se v hlavě Jacka Spiggleho, který na YouTubu vystupuje pod přezdívkou NanoRobotGeek, podle jeho slov zrodil ve chvíli, kdy zvažoval koupi nových Apple Watch.

„Vše začalo loni v prosinci, kdy jsem uvažoval o koupi běžných Apple Watch a uvědomil jsem si, že bych tak utratil minimálně několik stovek dolarů za funkce, které ve skutečnosti nepotřebuji, nejspíš bych je nikdy nepoužil, a v sestavě, která by za pět let byla nepoužitelná kvůli konci podpory nebo degradaci součástek,“ píše Spiggle v úvodu svého představení projektu a podrobném návodu na portálu Instructibles. Sehnal si tedy z druhé ruky několik (podle snímků v návodu nejméně dva) levných kousků starších Apple Watch a pustil se do práce, která mnohdy probíhala metodou pokus – omyl.

Prvním úkolem bylo Apple Watch rozebrat, aniž by poškodil důležité části, které potřeboval později použít: tedy sklíčko, pouzdro, dýnko hodinek, korunku a tlačítko. Tady se jako nejsložitější ukázalo být odstranění dotykové vrstvy, která je na vnitřní straně sklíčka. Byl to zdlouhavý úkol, který vyžadoval jemnou práci a přitom hrubou sílu, protože dotyková vrstva drží na sklíčku velmi pevně. Je to i důvod, proč pro finální stavbu Spiggle použil ocelové Apple Watch Series 1 se safírovým sklíčkem, které se i při tak hrubém zacházení nepoškrábe.

Když byly chytré hodinky rozebrané a vnitřní komponenty „vykuchané“, mohla začít jejich proměna v hodinky mechanické. Spiggle k tomu použil běžný mechanický strojek Seiko NH38, což je oblíbený dříč v hodinářském světě. Strojek samotný stojí kolem tisíce korun a obvykle se používá v mechanických hodinkách v ceně od několika tisíc do zhruba 15 tisíc korun. K tomu si Jack Spiggle vyrobil vlastní černý ciferník s průhledem na oscilující setrvačku strojku, pořídil elegantní ručky, které připomínají ty z běžného ciferníku chytrých hodinek Applu, sehnal sklíčko, které nahradilo sestavu senzorů v dýnku hodinek a koupil i nový rotor pro automatický nátah strojku.

Rotor sice strojek má, ale Spiggle pořídil nový s hezčí dekorací a laserem do něj následně vyřízl logo Applu. K celé stavbě pak byla potřeba i spousta dalších drobností. Spiggle tak v textu uvádí, že si původně myslel, že je to projekt, který půjde zvládnout za víkend a s náklady zhruba sto dolarů (asi 2 200 korun). Nakonec mu však práce na hodinkách trvala tři měsíce a utratil asi troj- až čtyřnásobek částky.

Největším oříškem v celém procesu tvorby hodinek bylo vlastně vyřešení funkčnosti strojku a korunky. Apple Watch totiž mají digitální korunku, která samozřejmě není mechanicky uvnitř s ničím spojena, senzor jen odečítá její otáčení a stisk. Korunka je navíc umístěna excentricky, což byla právě ta největší komplikace. U mechanických hodinek je totiž korunka skrze hřídelku napojena na vnitřní mechanismus strojku a díky tomu jde hodinky pomocí korunky natahovat a po jejím vytažení také seřídit.

Jenže korunka umístěná mimo osu něco takového neumožňovala. A tak Spiggle vytvořil poměrně důmyslný mechanismus, který funkčnost umožnil. Hřídelku strojku napojil na tlačítko na boku hodinek, tlačítko teď jde vytáhnout, a tím se strojek uvede do režimu pro nastavení času. To pak jde provést otáčením korunky, jak je u mechanických hodinek běžné: o převod jejího pohybu se stará kladkový mechanismus, pomocí něj jde i hodinky natáhnout.

„Ty hodinky už by nikdo nikdy nepoužíval, byl to elektroodpad, takže jsem jim snad vrátil několik let života,“ píše o projektu Spiggle. Podle něj by ideálně měly jeho mechanické Apple Watch fungovat nejméně dvojnásobnou dobu, než byl jeho předpoklad u chytrých hodinek, tedy asi deset let.

Jak Spiggle sám ve svém podrobném návodu zmiňuje, myšlenka mechanických Apple Watch vlastně není tak úplně nová. Již před několika lety totiž vytvořila luxusní mechanickou parodii na hodinky od Applu uznávaná a prestižní hodinářská manufaktura H. Moser & Cie. „Zjistil jsem to, když jsem zkoumal, zda někdo již neudělal něco podobného. A teď, když vím o hodinkách trochu víc, dává mi smysl, že si H. Moser & Cie. z hodinek od Applu vystřelila,“ píše Spiggle.

Firma představila svou první parodii v roce 2016 a závěrečný kousek série Swiss Alp Watch vytvořila manufaktura, která ročně vyrábí asi 1 500 hodinek, v roce 2021. Zatímco podomácku vyrobené mechanické Apple Watch stály autora v přepočtu zhruba okolo deseti tisíc korun a spoustu času, ceny H. Moser & Cie. Swiss Alp Watch se vždy pohybovaly ve stovkách tisíc korun.