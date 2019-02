Takto budou vyzvánět nové samsungy. Poslechněte si melodii

Samsung letos oslaví již desáté výročí vrcholné řady Galaxy S, její první generaci představil už koncem roku 2010. Stejně jako se během let vyvíjí modely jako takové, vyvíjí se i pro tuto řadu ikonická vyzváněcí melodie. Jmenuje se Over the Horizon, poprvé jsme se s ní setkali nicméně až u druhé generace. Tedy v roce 2011 u modelu Galaxy S II, tehdy v rockové úpravě. A Galaxy S10, který Samsung představí 20. února na akci v americkém San Francisku, se dočká její nové verze. Úprava Classical Crossover je v pořadí již osmou verzí této melodie.

Nové podání se podle Samsungu inspirovalo krásou oceánů. Za úpravou stojí britský filmový skladatel Steven Price, pod jehož vedením melodii v ikonických nahrávacích studiích na londýnské Abbey Road nahrála Londýnská filharmonie. Doprovodný videoklip byl natočen na neobydleném malajském ostrově Sipadan, jehož okolí je díky průzračné vodě a bohaté fauně jednou z nejvyhledávanějších potápěčských lokalit na světě. Dodejme, že v klipu účinkuje světová rekordmanka ve volném potápění Ai Futakiová.

Až na výjimku obměňuje Samsung melodie Over the Horizon každý rok. Onou výjimkou byl pouze rok 2014, v tehdejším Galaxy S5 se tato melodie nacházela v totožné úpravě jako v předchozím Galaxy S4. Tehdy šlo o nahrávku ve stylu symfonického rocku. Od modelu Galaxy S6 pak Samsung melodii obměňuje již s roční pravidelností, každá nová generace se tak dočká její nové podoby. Doposud se tak dočkala úprav v osmi různých hudebních stylech, všechny si můžete poslechnout na stránkách Samsungu.

Melodie prozradí i iPhony. Ovšem nejznámější mají nokie

Vrcholné samsungy nejsou zdaleka jedinými, které lze poznat bezpečně jen na základě výchozího vyzváněcího tónu. Například iPhony do roku 2017 prozradí melodie Marimba, melodie Hangsout Call pak zařízení od Lenova a Mi Ring Tone telefony od Xiaomi. Vlastní melodii má i Huawei, používá ji u mobilů sesterské značky Honor. Stejně jako melodie Samsungu prošel i Huawei Tune určitou evolucí: volit lze mezi orchestrální verzí (výchozí melodie u aktuálních modelů) a úpravou Living.



Ovšem tím pravděpodobně nejznámějším je vyzvánění Nokie. Pochází z etudy pro kytaru Gran Valse od španělského skladatele Francisca Tarrega a onen známý tón zazněl poprvé v roce 1992 v reklamě na Nokii 1011. Jako výchozí vyzvánění Nokia Tune se objevil ovšem až o dva roky později, oním průkopníkem byl model 2110. Od té doby se stalo nedílnou součástí image původně finské značky. V roce 2002 byla původní monofonní melodie převedena do polyfonního vyzvánění a ve svých nokiích ji v upravených verzích zachovali i následní vlastníci značky, tedy společnosti Microsoft a aktuálně HMD Global.

Připomeňme, že v roce 2011 Nokia dokonce vypsala soutěž na novou podobu Nokia Tune. Skladatel musel použít elementy z původní verze a vejít se do 30 sekund. Společnost za novou podobu vyzvánění slíbila 170 tisíc korun. Soutěž vyhrál italský DJ Valerio Alessandro Sizzi, jehož verze Nokia Tune Dubstep Edition se následně v nokiích objevila. Zachována zůstala ovšem i klasická melodie, což uvítali především zarytí odpůrci Sizziho verze.

