Smartphonové Vánoce naruby. Dejte mobilu aspoň na den oraz

Zajímavou statistiku ohledně používání mobilu během Vánoc nabídl průzkum společnosti Samsung mezi mladými uživateli ve věku 18–26 let. 71,5 procenta z nich podle průzkumu se smartphonem tráví víc času, než by chtěli. Dokonce to jde tak daleko, že téměř každý druhý má mobil na dosah ruky i u štědrovečerního stolu (46 procent případů).

Nejde však jen o samotnou štědrovečerní večeři, ale o celý den jako takový. Známe to asi všichni: přání se valí v textovkách či na sociálních sítích v ohromném množství, do toho samozřejmě ještě spousta lidí volá. Ozdobený stromeček se musí vyfotit a umístit na sociální sítě, nezapomenout se nesmí ani na fotku kapra či zdokumentovat členy rodiny, jak se dívají na pohádky. A do toho ještě kontrolovat aktivitu všech ostatních.

Nakonec to dopadá tak, že si z celého Štědrého dne vedle jídla a dárků vlastně pamatujeme jen obrazovku mobilního telefonu. Proto bychom chtěli letos trochu netradičně vzdát čest těm, kteří naopak umí v tento svátek mobil odložit a věnovat se rodině, odpočinku a pohodě.

Jasně, těm několika telefonním hovorům s rodinou a známými, které v ten den nevidíme, se dost možná nevyhneme. Obzvlášť v současné svízelné době, kdy může být někdo nemocný či v karanténě. V takovém případě klidně sáhněte i po videohovoru a věnujte dotyčnému patřičný čas: ten bude naopak i před obrazovkou tabletu či mobilu strávený dobře.

Zvoneček v mobilu Jednou specifickou funkcí, kterou mobil na Štědrý den mívá, je nahrazení zvonečku dětem zvěstujícího Ježíškův příchod. Pokud doma nemáte opravdový, nezbývá vám, než využít mobilu. V tomto ohledu vám ovšem aspoň pomůžeme, abyste nic nemuseli dlouho ladit: náš návod na nahrání do mobilu všeho potřebného najdete zde.

Čemu se naopak celkem úspěšně vyhnout můžete, jsou ony textové zprávy. Napište si klidně vzor (či víc vzorů), odešlete všechno naráz ráno a víc neřešte. Případné odpovědi mohou počkat do večera či klidně do druhého dne. Pokud se nechcete nechat rušit neustálým pípáním zpráv, jednoduše ho ztlumte.

Každý moderní smartphone má dnes v nastaveních možnost vypnout si zvuk daných upozornění. Případně si samozřejmě můžete i ztlumit telefon jako takový, ať už přepnutím na vibrace, nebo rovnou režimem nerušit. Pak dejte ale pozor, pokud přeci jen očekáváte nějaký důležitý hovor, režim nerušit vám totiž ztlumí úplně všechno (pokud nenastavíte jinak).

Vlastníci moderních androidů pak také mají k dispozici takzvanou digitální pohodu, kterou najdou rovněž v menu nastavení. Zde najdete režim Soustředění, kde můžete blokovat vybrané aplikace, a to na libovolně dlouhou dobu. Můžete si tak nastavit, že vám třeba budou stále chodit třeba upozornění na textové zprávy, ovšem ne na novinky z Facebooku či Instagramu. Víceméně stejnou funkci najdete i u produktů od Applu.

Obecně jsou sociální sítě poměrně velkým lákadlem k návštěvě během dne, kdy toho nemáme tolik na práci. Nechceme teď zastávat jedno velké klišé a nabádat, abyste se místo prohlížení sociálních sítí bavili raději mezi sebou, ale jednoduše se pokuste Facebook či Twitter vyměnit třeba za knihu, pohádku v televizi nebo procházku venku. Aspoň na jeden den. Rozhodně lepší než dumání nad tím, kdo má na síti hezčí fotku vánočního stromečku nebo hromady dárků.

Trochu paradoxní samozřejmě bude situace, kdy děti či někdo jiný z rodiny pod stromečkem najde právě nový smartphone či tablet, v takovém případě je tu trochu dilema: nová věc samozřejmě budí nadšení pustit se do aktivace co nejdřív a poznávání nových funkcí. I to se však dá přeložit aspoň na další den. Z vlastní dlouholeté zkušenosti v redakci víme, že nastavování nového zařízení a kopírování dat není moc velká zábava, a to ani v případě úžasného nového modelu.

Každý by si samozřejmě měl se svým časem na Štědrý den naložit podle sebe. Pokud vás tedy den bez smartphonu moc neláká a sociální sítě jsou váš druhý domov, stejně jako třeba virtuální farma v mobilní hře, pak si i takové Vánoce nejspíš užijete. Zkuste však i v takovém případě brát den s pohodou a dávat si delší přestávky na cukroví, pohádky a samozřejmě hlavně nejbližší lidi okolo vás.