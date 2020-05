Školáci se těší zpět do lavic. Bez mobilů by neměli kontakt s kamarády

Všechny školy v Česku jsou zavřené už více než dva měsíce. Vyučování bylo přerušeno kvůli zpomalení šíření koronavirové nákazy už 11. března, a to původně jen na dva týdny. Školní lavice se nicméně začaly zaplňovat až začátkem května. Po dvou měsících se do nich vrátili nejdříve maturanti či deváťáci, v pondělí 25. května se pak do škol vrátí i žáci prvního stupně. Návrat je nicméně dobrovolný.

Jak ovšem ukázal dubnový průzkum společnosti Samsung, většina žáků základních škol se do lavic těší. Podle jejich rodičů by se do nich rádo vrátilo totiž 53 % dětí, tedy více než polovina. Zhruba čtvrtině (26 %) se nicméně po škole vůbec nestýská, zbývajícím 21 procentům dětí je jedno, zda by se měly ještě před začátkem letních prázdnin vrátit zpět do lavic, či by se měly i nadále učit doma.

„Děti se kvůli vládním opatřením dostaly do zajímavé situace, kdy buď ony nebo jejich rodiče museli komunikovat se školami a učiteli takřka výhradně elektronicky,“ podotkl ředitel divize mobilních zařízení ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Tomáš Balík, podle něhož se na začátku celostátní karantény zvýšil zájem o nákup elektroniky včetně mobilních telefonů.

Výuka doma totiž probíhá online formou, tedy například zasíláním úkolů e-mailem či pořádáním hromadných videokonferencí. Více než polovina žáků (53 %) k učení či plnění úkolů používá právě mobil, třetina pak tablet (31 %). Pro osm z deseti žáků (77 %) se stal nezbytnou učební pomůckou počítač či notebook. Elektronická zařízení tak děti během této doby využívají nejčastěji pro příjem domácích úkolů od učitelů (83 %), šest z deseti dětí pak jejich prostřednictvím hledá informace k jejich splnění.

Samsung se v průzkumu zajímal také o to, jak se rodiče vypořádali s novou povinností. Nejčastějším způsobem, jak své ratolesti zabavují během doby, co jsou školy uzavřeny, je zadávání domácích úkolů (65 %) a hraní her na mobilech, tabletech či herních konzolích (62 %).

Velmi výrazně tak narostla celková doba, kterou děti tráví na mobilu, tabletu či počítači. Více než čtvrtina (28 %) tráví na těchto zařízeních dvě až tři hodiny denně, tři až čtyři hodiny a více než čtyř hodiny pak shodně 21 % dětí. Maximálně hodinu denně na nich stráví pouze 10 % školáků. Mobil je pro ně totiž často také jediným prostředkem, jak komunikovat se spolužáky, kamarády či prarodiči.

S tím ovšem roste i riziko plynoucí z nadměrného či nevhodného užívání. I přesto rodičovskou kontrolu na zařízení, ke kterému má potomek přístup, využívá jen zhruba polovina rodičů (52 %). Podle Bílka by ovšem neměli spoléhat na to, že jsou jejich děti schopné správně vyhodnotit veškerá rizika, která na ně v elektronickém světě mohou číhat.

„Existují různé aplikace a programy, například Google Family Link, Samsung Kids nebo Kids Place, které upraví a usnadní uživatelské prostředí pro děti, aby se jim snáze ovládalo, ale také nastaví limity užívání, zamezí spouštění nevhodných aplikací nebo návštěvy nebezpečných stránek,“ poukázal na snadné řešení.

Výzkum provedla společnost Samsung Electronic Czech and Slovak prostřednictvím služby Instant Research výzkumné agentury Ipsos ve dnech 23. až 25. dubna 2020 na vzorku 337 rodičů dětí, které chodí do základní školy a žijí s nimi ve společné domácnosti.

