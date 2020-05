Dánský pokus otevřít školy se povedl. Měsíc poté je nákaza dál na ústupu

„Naše první reakce byla, zda to není příliš brzy,“ řekla Cynthia Paulsenová, jejíž syn nastoupil do školy v Logumklosteru na jihu země. Teď to vypadá, že záměr se povedl. V Dánsku setrvale klesá počet nově nakažených, je nejnižší od letošního března. Kabinet premiérky Mette Frederiksenové konstatoval, že šíření koronaviru je pod kontrolou.