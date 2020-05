Děti se doma učí víc, přesto si toho zapamatují méně, ukázal výzkum

„Nouzový stav zásadně ovlivnil životy dětí a jejich rodin. Pozitivní zprávou je, že české děti jsou v zásadě stejně šťastné jako předtím, celá pětina z nich se během nouzového přímo zapojila do šití roušek a pomoci seniorům,“ uvedla k výzkumu ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Celkem 45 procent dětí tvrdí, že tráví učením víc času než obvykle. Častěji to uvádějí dívky. Domácí učení pak 60 procent dotázaných školáků považuje za méně efektivní. Téměř každý druhý pak uvedl, že dostává příliš domácích úkolů.



Volný čas během stavu nouze děti nejčastěji tráví na počítači, telefonu nebo herní konzoli. Necelá třetina dětí je na internetu v současnosti 3 až 4 hodiny denně.

Během koronavirové krize děti nejvíc trápí, že se nemohou vidět se svými kamarády. Ve výzkumu to uvedlo 87 procent dotázaných. Dvěma třetinám školáků se pak stýská po chození bez roušky, dalším 49 procentům chybí pravidelná školní docházka.

Největší strach má 60 procent dětí z onemocnění nejbližších, 43 procent školáků se bojí nákazy samotné a 30 procent pak stresují krizová opatření.

Výsledky dubnového výzkumu organizace UNICEF ČR mezi českými dětmi. (7. května 2020)

Většina dětí také uvádí, že atmosféra v rodině je i během nouzového stavu výborná nebo dobrá. Ve srovnání se situací před epidemií je ale o něco horší. Nejlépe hodnotí atmosféru děti rodičů s nejvyššími příjmy (95 procent), zatímco v rodinách s výdělkem do 20 tisíc korun měsíčně považuje situaci za dobrou 81 procent dětí.

Téměř polovině starších školáků chybí možnost být chvíli bez rodičů. Sport postrádají nejméně děti z rodin s nejnižšími příjmy, naopak nejvíce chybí dětem z velkých měst.

Výzkum provedla pro UNICEF ČR agentura STEM/MARKod 9. do 16. dubna na reprezentativním vzorku 1 011 dětí ve věku od 9 do 17 let.