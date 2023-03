Samsung opět znepříjemnil čínské konkurenci život. Takto moc neprodají

V půlce února Oppo oznámilo vstup modelu Find N2 Flip na evropské trhy. Téměř na všechny – jen v Česku se zatím telefon prodávat nebude. Přitom je to povedený přístroj a také cena byla nastavena vcelku přívětivě (na čínské prémiové telefony až překvapivě), v Británii pak dokonce velmi přívětivě. Tam telefon stojí v přepočtu jen 22 500 korun, jinde v Evropě vyjde na 26 000 korun. K dostání je třeba na Slovensku i v Polsku.

Véček s ohebným displejem je na trhu jen pár. Dominantní Samsung Z Flip 4 a Motorola Razr 2022. Samsung donedávna stál 27 490 korun v základní verzi, se stejnou pamětí jako Oppo (tedy 8 + 256 GB) pak 28 990 korun. Razr se už delší čas prodává za 26 990 korun, ač byl původně dražší. Za tuto cenu dostanete paměťovou variantu, jako má Oppo.

Jenže Samsung aktuálně zlevnil a model Z Flip 4 startuje na částce 24 990 korun. Základní verze je tak levnější o 2 500 korun. Za větší paměť pak zaplatíte 26 990 a 29 990 korun. V obou případech je sleva 2 000 korun.

Ano, rozdíl není zásadní, v podstatě by Samsung i Motorola zůstaly dražšími přístroji než Oppo, jenže Samsung má v Česku a vlastně i v celé Evropě v segmentu prémiových přístrojů tak dominantní postavení (spolu s Applem), že konkurence musí nabídnout mnohem víc a nebo mnohem nižší cenu.

Navíc Samsung do konce března nabízí výkupní bonus za starý telefon až 3 000 korun, pak vyjde nový Z Flip 4 už na 21 990 korun. Maximální bonus neplatí podle propozic na všechny přístroje, ale při našem testu byl bonus 3 000 korun dostupný i k levným telefonům konkurence bez ohledu na stav. Samozřejmě zájemce musí souhlasit s výkupní cenou za svůj starý telefon. Podrobnosti najdete na novysamsung.cz.

Stejné podmínky bonusu k výkupu platí i pro další modely Samsungu. K tomu výrobce na českém trhu zlevnil vrcholný model Z Fold 4. Ten stál původně 44 999 korun, za verzi s 512GB pamětí chtěl výrobce 47 999 korun a za 1TB verzi pak 54 999 korun. Aktuálně telefon pořídíte od 40 990 korun, vyšší verze vyjdou 43 990 a 46 990 korun. Sleva je tak 4 000 až 8 000 korun.

Levnější je i Samsung S22. To je sice už rok starý model, ale výbavou stále výborný. Původně stál 21 990 korun, nyní vyjde na 18 990 korun ve verzi s 128GB pamětí. Za větší se připlácí 1 000 korun. Paradoxně telefon aktuálně stojí stejně jako ještě o fous starší model S21 FE. V každém případě i u S22 Samsung nabízí výkupní bonus 3 000 korun, takže po této slevě vyjde telefon na 15 990 korun.

Čínská konkurence, která v prémiové kategorii prodá (na českém trhu) zlomek toho co Samsung, má co dělat, aby nabídky Samsungu přebila. V případě špičkových skládacích mobilů se zřejmě se Samsungem Z Fold 4 potká Honor Magic Vs. A přestože bude zřejmě levnějšíi než Samsung po slevě, tak rozdíl už bude minimální.