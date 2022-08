Ohebný prodejní hit přichází v nové generaci. Má podstatné vylepšení

Samsung se nedávno pochlubil, že loni prodal 10 milionů skládacích telefonů. A z této sumy 70 procent připadalo na model Z Flip. Přestože se loni prodával i předchozí Z Flip 5G, tak většina připadla na Z Flip 3, který měl premiéru v srpnu. Ačkoliv detailní statistiku výrobce neuveřejnil, můžeme předpokládat, že většinu prodejů tvořil právě loňský nový model.

Důvod není v tom, že by byl o tolik lepší, ač to tak fakticky bylo. Podstatné bylo snížení ceny zhruba o třetinu. Tím se tato skládačka cenově dostala na úroveň prémiových klasických telefonů. Předchozí modely stály okolo 40 000 korun, Z Flip 3 startoval na 26 990 Kč. Novinka Z Flip 4 se začne 26. srpna prodávat za 27 490 Kč, tedy o 500 korun dráž, ale stále je to docela příznivá cena za telefon, který aktuálně nemá konkurenci. Na novou Motorolu Razr se totiž ještě čeká a Huawei P50 Pocket trpí na americké embargo.

Samsung snížením ceny zřejmě dost zaskočil konkurenci. Skládací mobily jsou stále výrobně nákladnější než ty klasické. Konkurence viděla příležitost u původních vysokých cen, ale u těch aktuálních zřejmě nedokáže jít výrazně níže. A stará mobilní pravda říká, že drahé telefony dokáže v masovém měřítku prodávat jen Apple a Samsung. Navíc dodejme, že v posledních měsících se Z Flip 3 vyprodával ještě mnohem levněji.

Příplatek 500 korun si Samsung může dovolit, novinka je lepší než loňský model. Ale zároveň nepřináší žádné zásadní změny. Na první pohled se obě generace od sebe odlišují obtížně, jsou na pohled velmi podobné. To však neznamená, že by Samsung vzal loňský model a jen vyměnil některé části hardwaru. Třeba rozměry se liší, i když jen v milimetrech. Novinka je menší. A stále zachovává odolnost podle normy IPX8, takže s ním prakticky můžete do vody (v hloubce až 1,5 metru vody vydrží půl hodiny).

Nový je například kloub. Ale pokud čekáte, že se obě části po zavření k sobě přilepí jako u některých čínských konkurentů, tak nikoliv. U zavřeného telefonu je mezera stále docela výrazná. Zmenšila se i rýha u narovnaného displeje. Jenže jen o fous, takže je stále dost patrná a takové Oppo Find N je v tomto směru stále o generaci či dvě vpředu.

Na druhou stranu, rýha není zase tak rušivá, prakticky to trochu vadí jen při sledování filmů v nevhodném světelném prostředí, pak rýha může házet odlesky. Hlavní displej je jinak vylepšený, v případě dynamické obnovovací frekvence zvládá už 1 Hz, předchůdce začínal na 10 Hz. Maximem je pak 120 Hz. Displej pak kryje vylepšené sklo Gorilla Glass Victus+. Vnější displej zůstává stejný s úhlopříčkou 1,9 palce.

Podstatnou inovací je větší baterie. Ta původní u loňského Flipu měla kapacitu 3 300 mAh a byla to největší slabina telefonu. Při silném provozu nevydržela ani den provozu. Novinka má baterii s kapacitou 3 700 mAh. To není zásadní vylepšení, ale pro vylepšení výdrže alespoň na jeden den s drobnou rezervou by to mělo stačit. Větší baterie se zřejmě do telefonu nevejde.

Větší výdrž by měl zajistit i nový procesor Snapdragon 8+ gen 1. To je nejvýkonnější současný čip a je vyráběný 4nm technologií, takže by měl být úspornější než loňský Snapdragon 888, který používá Z Flip 3. Samsung pro skládačky nepoužívá vlastní procesory Exynos a podle všeho od nich ustoupí i u příští řady S.

Hlavní fotoaparát má opět dva snímače. Hlavní i širokoúhlý mají rozlišení 12 Mpix. Hlavní má optickou stabilizaci a nově vylepšené schopnosti noční fotografie. Sestava je tak jen vylepšenou variací na tu loňskou. Ale véčko se neprezentuje jako fotomobil a sestava už u modelu Z Flip 3 produkovala velmi slušné snímky.

Telefon bude v prodeji ve čtyřech barvách: šedé, fialové, zlaté a modré. Varianty jsou tři. Všechny mají 8 GB operační paměti a pak 128, 256 nebo 512 GB paměti uživatelské. Cena začíná na 27 499 Kč, verze s větší pamětí pak budou stát 28 999 a 31 999 Kč. Předprodej začíná 10. srpna a končí 25. srpna. O den později bude telefon na pultech prodejen.

V rámci předprodeje získá zákazník zdarma roční pojištění Samsung Care+. Zároveň může využít bonus při výkupu starého telefonu ve výši až 7 000 korun. Výrobce dává příklad s iPhonem 13, kde je bonus právě 7 000 korun nebo se Samsungem A51, kde je bonus 4 000 korun. Z ceny se pak samozřejmě odečte i cena vykupovaného mobilu.