Mírný pokrok v mezích zákona. Samsung nový Galaxy Z Fold 4 vyladil

Samsung přistupuje ke svým telefonům s ohebným displejem trochu podobně jako Apple k iPhonům. Podle této logiky by se tak mohl nový Samsung Galaxy Z Fold 4 klidně jmenovat Z Fold 3s. To jasně naznačuje, jak Samsung letošní novinku oproti té loňské vylepšil: použil aktuální špičkový hardware a tu a tam vyladil nějaký ten detail, přičemž celek zůstal na první pohled stejný.

Detailní pohled samozřejmě odhalí i některé kosmetické změny, jako jsou třeba změněné proporce nového modelu nebo tentokrát skutečně vylepšený fotoaparát. Od Samsungu to přitom není vyloženě lenost, jednoduše jde o to, že model Z Fold je jasnou špičkou a ono prostě není zas tak moc ho kam posouvat. Asi největší změnou prošel typ této modelové řady mezi první a druhou generací, od té doby prostě Samsung ladí jen detaily, přičemž se snaží napravit to, co uživatelům dosavadních generací prý lezlo na nervy. V jednom ohledu nás však přeci jen letošní inovace od Samsungu zklamala.

Je to samotný sklad displeje. Samsung sice displej samotný vylepšil a věnoval se i vylepšení kritické části, tedy celého kloubu a ohybu samotného displeje. Ten měl tentokrát dostat v těle při skládání telefonu trochu víc místa a očividně má ohyb mírně větší poloměr. Ale ona rýha, která je typickou známkou ohebných samsungů, na displeji stále zůstává. Trochu paradoxní je, že je rýha tentokrát již téměř neznatelná pod prsty uživatele, ale opticky je stále vidět. Ke zlepšení tu došlo, to nepopíráme, ale konkurence je v tomto ohledu dále.

Mírná škatulata

Displej, nebo tedy displeje telefonu, přitom jinak přináší celou řadu drobných inovací: obnovovací frekvence má větší rozsah, místo 10 – 120 Hz umí teď displej frekvenci od 1 Hz, čelní čtyřmegapixelová kamerka pod hlavním displejem je teď skryta pod hustší sítí pixelů, takže má být méně rušivá (na první dojem nám to ovšem tak moc nepřišlo). Ale především, displej dostal mírně jiné proporce: oproti předchůdci je o 3 mm širší a malinko ubral na výšce. Úhlopříčka zůstává na hodnotě 7,6 palce, rozlišení je 2 176 × 1 812 pixelů. V rozloženém stavu je telefon o 2 mm širší a o 3,1 nižší než Z Fold 3. Okolo displeje jsou tedy malinko zmenšené rámečky a displej jako takový dostal poměr stran mírně bližší čtverci. Nová je i krycí fólie, která by měla být odolnější. Nadále platí, že Samsung nabízí zákazníkům první výměnu fólie zdarma a že by ji rozhodně neměli uživatelé sami z displeje sloupávat.

Celkově jde u hlavního displeje o relativně nepatrné změny, které nicméně mají důsledky i na čelní straně: tady se změnil poměr stran vnějšího displeje z 24,5:9 na 23,1:9. Při zachování šířky telefonu ve složeném stavu je displej o 2,7 mm širší. Není tak takovou „nudlí“ jako doposud, celkově by to mělo přinést větší komfort jeho používání. Za nás je důležité, že šířka telefonu zůstala zachována a Z Fold 4 tak ve složeném stavu padne do ruky tak skvěle jako žádný jiný skládací smartphone, co se umí proměnit v tablet.

Hlavně fotoaparát

I dál má kloub schopnost držet telefon otevřený v libovolném nastaveném úhlu, což dává různé kreativní možnosti při využívání fotoaparátů. Ty letos prošly v historii modelové řady Fold tou největší inovací, namísto tří 12Mpix modulů je tu teď sestava foťáků z modelu Galaxy S22. Tedy z toho běžného, foťák z typu Ultra by se sem totiž nevešel. I tak by však mělo jít o zajímavý posun vpřed. Hlavní foťák má teď rozlišení 50 megapixelů a výrazně větší čip než doposud, širokoúhlý zůstal u 12 megapixelů, zoomový objektiv pod sebou ukrývá desetimegapixelový čip, ale přiblížení je trojnásobné místo dvojnásobného.

Tato sestava tak v sobě skrývá o trochu větší potenciál než ta dosavadní. Ano, třeba v žebříčku DxO Mark dělí předchozí Z Fold 3 se „starým“ fotoaparátem a běžný Galaxy S22 pouhé dva body, ale několik měsíců navíc a nový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 by mohly přinést větší posun vpřed.

Vedle nového špičkového procesoru dostane telefon standardně 256 GB vnitřní paměti, k dispozici budou i provedení s 512 GB a také 1 TB úložiště. Slot na karty chybí, telefon samozřejmě podporuje 5G sítě a pojme dvě nanoSIM, případně umí fungovat s jedou eSIM. Baterie zůstává u kapacity 4 400 mAh, ale výdrž by se mohla díky novému procesoru a dalšímu vyladění trochu zlepšit, Samsung slibuje i trochu rychlejší nabíjení (ale v porovnání s konkurencí stále nic rekordního). Telefon dále disponuje odolností vůči vodě (IPX8), čelní i zadní stranu (ve složeném stavu) kryje sklo Gorilla Glass Victus+. Slot na microSD nebo jack pro sluchátka chybí. Kloub telefonu opět zvládne 200 000 otevření a zavření a hlavní displej (stále jen ten) podporuje pero S-Pen. Pouzdro, do kterého půjde pero uložit, je třeba koupit s perem zvlášť, součástí balení telefonu není ani nabíječka.

Lepší multitasking

Pojďme však ještě k vylepšením telefonu: Samsung také zapracoval na uživatelském prostředí svého špičkového modelu s ohebným displejem a ta vylepšení jsou tentokrát moc povedená. Vylepšené prostředí OneUI 4.1.1 běží na Androidu 12 a jsou tu nové vychytávky jako například drobná lišta ve spodní části displeje. Uživatel ji tu mít může, ale nemusí, objevují se tu poslední spuštěné aplikace a výrazně usnadňuje multi-tasking. Ale také usnadňuje práci s více okny – stačí ikonu aplikace v liště přetáhnout na plochu displeje a ta se rozdělí mezi stávající a novou aplikaci. Samsung dále vylepšil možnosti používání telefonu v částečně otevřeném stavu, plus to lze kombinovat právě s používáním více oken. Mezi okny lze snadno přenášet obsah. Už se těšíme, až si to pořádně vyzkoušíme v praxi.

Příjemným překvapením je, že navzdory intenzivní inflaci a všem vylepšením, je nový Samsung Galaxy Z Fold 4 při zahájení prodeje levnější, než kolik stál při zahájení prodeje předchůdce. Ten začínal na 46 999 korunách, novinka ovšem vyjde na 44 999 korun, a je tak o dva tisíce levnější. Provedení s 512 GB paměti stojí 47 999 korun, 1TB verze vyjde na astronomických 54 999 korun. Samsung navíc při zahájení prodeje láká na výkupní bonus za starý telefon uživatele. Vedle výkupní ceny (Samsung nám dal příklad, kdy za mírně použitý iPhone 13 Pro Max uživatel dostane 21 tisíc korun) získá uživatel ještě výkupní bonus 10 000 korun (deset tisíc je to při odprodeji špičkového smartphonu, šest tisíc u čehokoli jiného). Takový zákazník tak za základní Z Fold 4 zaplatí 13 999 korun. Tedy, zaplatí – nejprve zaplatí plnou cenu, Samsung mu pak po provedení výměny zařízení a odkupu pošle 31 tisíc korun na účet.

Nový Samsung Galaxy Z Fold 4 si již mohou zákazníci objednávat. První z nich by měli svůj nový telefon dostat 26. srpna. Samsung tentokrát slibuje, že by neměly nastat potíže s dodávkami, jako tomu bylo u modelů řady S22. Vedle výkupního bonusu nabídne Samsung k telefonu v předobjednávkách ještě jednu výhodu: jeden rok pojištění Samsung Care+ zdarma.