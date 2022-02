Nové top samsungy jsou levnější díky kurzu eura. Mohly ale zlevnit víc

Stejně jako v předchozích případech zahájil Samsung ihned po představení nových smartphonů modelové řady Galaxy S22 jejich předprodej. Ten poběží v podstatě až do doby zahájení standardního prodeje. U modelu S22 Ultra to tedy bude do 24. února, o den později již půjde telefon běžně koupit. U typů S22 a S22+ si zákazníci počkají o trochu déle – telefony zamíří do prodeje 11. března, a tudíž je lze předobjednávat do 10. března.

Jak je již obvyklé, nabízí Samsung k předobjednávkám bonus. Tím jsou u všech tří modelů sluchátka Galaxy Buds Pro v hodnotě 5 990 korun. K tomu mohou zákazníci získat i výkupní bonus za starý telefon. Ten činí 4 000 korun u modelů S22 a S22+, u typu S22 Ultra má pak výši 5 000 korun. Oproti loňskému předprodeji modelů S21 je letošní bonus u všech přístrojů stejný (loni dostali zájemci o základní modely levnější sluchátka, u typu Ultra pak Buds Pro jako letos. Navíc Samsung dával ke všem třem modelům i Smart Tag), u typů S22 a S22+ tak má mírně vyšší hodnotu, u S22 Ultra nižší (letos nedostane zákazník Smart Tag).

Letošní novinky jsou ovšem oproti loňským modelům (myšleno samozřejmě v době uvedení na trh) o něco levnější. Rozdíl není dramatický, ale je tu, a Samsung tak již druhým rokem pokračuje ve zlevňování. Loni pokles cen oproti modelům řady S20 v podstatě kompenzoval absenci nabíječky v balení s telefonem, což u letošních typů trvá. Letos se cena snižuje díky výhodnějšímu kurzu koruny k euru, základní ceny telefonů v eurech totiž zůstávají na loňské úrovni. Samsung ovšem mohl být vzhledem ke kurzu při tomto zlevňování štědřejší.

Například základní Samsung Galaxy S22 letos stojí 21 999 korun, což je přesně o 500 korun méně, než za kolik se loni začínal prodávat model S21. V zahraničí vyjde S22 na 849 eur, v přepočtu tedy asi 20 600 korun. Platí tedy, že modely řady S22 je pro českého zákazníka výhodnější koupit v zahraničí (víc ukazuje naše tabulka).

Modely Galaxy S22 cena (Kč) cena (Eur) přepočet z eur (Kč, kurz 24,3 Kč/euro) Modely Galaxy S21 původní cena (Kč) aktuální cena (Kč) Galaxy S22 8/128 GB 21 999 849 20 631 Galaxy S21 8/128 GB 22 490 18 490 Galaxy S22 8/256 GB 22 999 899 21 846 Galaxy S21 8/256 GB 23 990 19 990 Galaxy S22+ 8/128 GB 26 999 1 049 25 491 Galaxy S21+ 8/128 GB 27 990 27 990 Galaxy S22+ 8/256 GB 27 999 1 099 26 706 Galaxy S21+ 8/256 GB 29 490 29 490 Galaxy S22 Ultra 8/128 GB 31 999 1 249 30 351 Galaxy S21 Ultra 12/128 GB 33 490 26 990 Galaxy S22 Ultra 12/256 GB 34 499 1 349 32 781 Galaxy S21 Ultra 12/256 GB 34 990 27 990 Galaxy S22 Ultra 12/512 GB 36 999 1 449 35 211 Galaxy S21 Ultra 16/512 GB 37 990 vyprodáno

V případě základního provedení je to cena za variantu s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti. Vzhledem k tomu, že u žádného z modelů řady S22 nejde paměť rozšířit paměťovými kartami, bude asi rozumnější si u S22 připlatit za konfiguraci 8 GB RAM a 256 GB paměti, která vyjde na 22 999 korun (tady je rozdíl oproti předchůdci dokonce 1 000 korun).

Model S22+ bude k dispozici ve stejných konfiguracích, ta základní vyjde na 26 999 korun (o 1 000 korun méně než loni), ta s větší pamětí pak na 27 999 korun (zlevnění o 1 500 korun). Špičkový typ S22 Ultra bude stejně jako loni v prodeji ve třech konfiguracích: 8/128 GB, 12/256 GB a 12/512 GB. Mimochodem, loni bylo základem vždy 12 GB RAM a špičková verze měla 16 GB, tady Samsung letos šetří. Porce uživatelské paměti se nemění a Samsung ani u nejlepšího modelu nenabídne 1TB úložiště.

Cena typu S22 Ultra začíná na částce 31 999 korun, prostřední varianta stojí 34 499 korun a verze s největší pamětí vyjde na 36 999 korun. To tedy oproti loňsku znamená zlevnění o 1 500, 500 a 1 000 korun a v podstatě to tedy kompenzuje onu menší porci RAM – i když se tak děje jen díky kurzu eura. V zahraničí zůstávají ceny v podstatě stejné jako loni, přičemž Samsung menší porci RAM kompenzuje tím, že letošní model S22 Ultra dostal zabudované pero S-Pen, které telefon posouvá na úroveň dnes již zrušené modelové řady Note.

Ceny loňských modelů už Samsung snížil v předstihu, ovšem v podstatě platí, že s dárkem v předprodeji a výkupním bonusem jsou nové modely výrazně výhodnější než loňské. „Pluskové“ modely dokonce vycházejí výhodněji i bez bonusu, akční cena na typ S21+ totiž z neznámého důvodu platila pouze do 8. února, zatímco akční cena ostatních typů S21 platí do konce měsíce. S21+ je tak tedy oficiálně zpátky téměř na své původní startovní ceně.

To ale nejspíš nebude mít dlouhého trvání, se startem běžného prodeje novinek se podmínky akcí změní a mezi starší generací modelů a tou novou by měl být patřičný cenový odstup. Otázkou je, jak dlouho bude Samsung telefony předchozí generace prodávat, v posledních letech totiž firma typicky ve výrobě předchozích modelů nepokračuje nebo dodává jen vybrané typy. A letos chce víc než dříve propagovat řadu FE, kde je novinkou model S21 FE a souběžně s ním bude za výhodnější cenu k dostání starší S20 FE. Což jsou vlastně takové mezitypy.