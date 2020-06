Našli jste nezvykle levné top samsungy? Pozor, patrně to budou kopie

Klony vrcholných smartphonů nejsou ničím výjimečným. Padělatelé se velmi často zaměřují na Apple, respektive na iPhony. Odhalit pravý od nepravého je ovšem v tomto případě opravdu jednoduché: kopie jsou totiž opatřeny Androidem (viz například Klony předběhly uvedení originálu. V Číně jsou k mání kopie iPhonu 6). Jenže na trh se mohou dostat i napodobeniny právě androidích telefonů, a to i těch vrcholných.

Nizozemský portál LetsGoDigital totiž v databázi Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) objevil hned několik průmyslových vzorů, které jsou zjevnými kopiemi nedávno představených vrcholných samsungů. A to nejen řady Galaxy S20, ale i skládacího smartphonového véčka, tedy modelu Galaxy Z Flip.

Za imitacemi, které jsou podle zmíněného portálu registrovány a zveřejněny také v databázi Světové organizace duševního vlastnictví, stojí společnost Butterfly Global Investments Company se sídlem na Seychelách, která je dceřinou společností madridské firmy Geosum International Global Investments Grup. Patentovat si nechala především vzhled zad smartphonů, která jsou zjevnými kopiemi vrcholných samsungů řady Galaxy S20.

Nelze si nepovšimnout jednoho rozdílu, a sice chybějících ovládacích tlačítek na boku telefonu. Ty i graficky průměrně nadaný člověk odstraní během pár sekund. V tomto případě nelze grafickou úpravu oficiálních fotek Samsungu popřít, u modelu s logem Butterfly vybaveného nejpočetnější hlavní fotosestavou je totiž jasně znatelné odstranění textu „Space Zoom 100X“, kterým je tento fotomodul opatřen v případě Samsungu Galaxy S20 Ultra.



Kopie smartphonového véčka Galaxy Z Flip pak využívá oficiální fotografie Samsungu, na níž je telefon vyobrazen v polorozevřeném stavu s pohledem na vnitřní ohebný displej. Drobné odlišnosti (odstranění pásků pro prostup signálu, odstranění sluchátkového prostupu a další) je opět otázkou pár sekund v grafickém programu. Již absence pásků pro prostup mobilního signálu značí, že by tělo skládacího smartphonu od značky Butterfly mělo být z plastu.

LetsGoDigital kromě jiného upozorňuje i na nedostatek informací o činnosti obou společností, které si průmyslové vzory inspirované vzhledem top samsungů patentovaly. Poukazuje ovšem i na datum podání přihlášek, byly totiž podány dva dny před oficiálním představením řady Galaxy S20. Tedy již 9. února, zatímco premiéra nových samsungů byla až 11. února. Patentovaný design se tak bezpochyby inspiroval četnými úniky podoby očekávaných novinek.

Rozdílů, které by uživatel napodobeniny oproti originálu pocítil, by byla celá řada. Jistě, peněženka by zchudla o poznání méně, ale za cenu nekvalitního, či o poznání méně výkonného hardwaru. Jak portál LetsGoDigital podotkl, nejde o první klony špičkových samsungů. Na trhu již dostupné repliky jsou přitom podstatně levnější. Důvod je nasnadě: používají jiné, levnější komponenty.

Třeba kopii Samsungu Galaxy S20 Ultra lze pořídit za pouhých 260 dolarů, tedy za necelých 6,4 tisíce korun. To je téměř šestkrát méně ve srovnání s českou cenou originálního top samsungu řady S20 (S20 Ultra s 128 GB paměti stojí 37 490 Kč). Očekávat od extrémně levného, byť stejně vypadajícího smartphonu stejný výkon jako od jeho předlohy je bláhové. Procesor nebude tak výkonný, výrazně nižší bude i operační paměť. Takovýchto rozdílů v neprospěch kopie by se našlo mnohem více, patrně ani například fotoaparát nebude dosahovat stejných kvalit jako u originálu.