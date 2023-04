Máte ještě tyto skvělé samsungy? Oficiálně už bohužel odsloužily

Modelová řada Galaxy S10 oficiálně přestane dostávat softwarové a bezpečnostní záplaty. Po čtyřech letech byla oficiální podpora ukončena a vyjma oprav kritických chyb už nejspíše nic dalšího po softwarové stránce telefony již nevylepší. Neznamená to sice, že je musíte ihned jít hodit do koše, ovšem čistě prakticky po stránce oficiální podpory telefony dosloužily.

Pozor ovšem na to, že ne každé „es desítky“ se to týká. Samsung oficiálně ukončil podporu pro modely Galaxy S10, S10+ a S10e. Nicméně modely S10+ 5G a S10 Lite ještě stále najdete na seznamu podporovaných zařízení. Důvod je jednoduchý, do prodeje se dostaly až později v roce 2019 a jejich čas tedy ještě nevypršel. Společně s třemi zmíněnými modely řady Galaxy S10 ještě přišly o softwarovou podporu také levnější mobily Galaxy A30 a A50.

Čtyřletou dobu podpory loni Samsung oficiálně povýšil na pětiletou, takže se současnými modely se do budoucna nemusíte tolik obávat brzkého ukončení softwarových aktualizací. Týkat se bude modelů série Galaxy S21 a novějších.

Na řadu Galaxy S10 vzpomínáme rádi, znamenala jednak poměrně zásadní designový skok, ale také přinesla i třetí novinku v podobě kompaktního modelu S10e, který se právě díky svým malým rozměrům a výborné výbavě těšil velké oblibě. Zatímco v následujících letech modely S10/S10+ zmizely z pultů obchodů a nahradily je novější nástupci, S10e se prodával jako oblíbené zařízení ještě dlouho po nich.