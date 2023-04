Vyznáte se v modelových řadách Samsungu? Tyto dvě znát nebudete

ilustrační snímek

I ten, kdo se o mobilní svět nezajímá a jednou za čas dojde do obchodu a vezme první telefon, který se mu líbí, asi tuší, že Samsung mobily vyrábí a dělá i špičkové přístroje. Jsou totiž často propagované v reklamách na internetu i v televizi.

Znalejší vědí, že to je řada S a její levnější alternativou je řada A. Možná budou znát i řadu Z, tedy skládací telefony s ohebným displejem. Samsung je v tomto segmentu jasně dominantní a to celosvětově. Lehčí problém s řadou Z nastal loni, protože písmeno Z se stalo synonymem pro ruskou invazi na Ukrajinu. Chvíli to vypadalo, že Samsung písmeno změní, ale nakonec vše zůstalo při starém.

V Evropě se ještě prodávají modely řady M, což by měly být cenově výhodnější alternativy pro áčkové modely. Někdy ta cenová výhodnost platí, jindy ne, ale alternativou k áčkům tato řada je. Dodejme, že všechny smartphony i tablety Samsungu nesou označení Galaxy, takže přesné označení je například Samsung Galaxy A54. Trochu mimo stojí odolné přístroje patřící do řady XCover.

Pro zajímavost, písmena jednotlivých modelových řad mají určitý význam. Jasné je to u řady A, která začala jako Alpha, takže A znamená Alpha. S by mělo znamenat Super Smart, Z by mělo být Zen, M jako Millenial. Samsung to však nerozvádí.