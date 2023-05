Značka s neobvyklým názvem plánuje další mobil. Přitlačí na pilu

Loňský Nothing Phone (1) sice díru do světa neudělal, šlo však i tak o jeden z nejoriginálnějších počinů smartphonového světa za poslední roky. Telefon se mezi ostatními androidy snaží vyčnívat především unikátním designem se svítícími zády, nabídne však také docela obstojný poměr ceny a výkonu. Hodně bychom se tedy divili, kdyby společnost Nothing (česky „Nic“) zůstala pouze u první generace.

Nyní značka oficiálně přiznala, že plánuje nástupce loňského modelu, logicky pojmenovaného jako Nothing Phone (2). Vzhledem k tomu, že jde o pouhé „lákadlo“ na chystanou novinku, zatím výrobce pouze přidal popisek „premium“ a „léto 2023". I toto málo však slouží jako poměrně jasná indicie.

Model Phone (1) byl zástupce vyšší střední třídy a podle charakteristiky „premium“ se dá odhadovat, že druhá generace ještě víc přitlačí na pilu a posune se výbavou do prémiové kategorie. To s sebou nepochybně přinese i vyšší cenu, ovšem spoléháme na to, že Nothing si opět půjde vlastní cestou a nabídne znovu zajímavý poměr ceny a výkonu.

Phone (2) by měl podle spekulací především zlepšit výkon a autoři zřejmě sáhnou po lepším čipu, patřícím do prémiové kategorie smartphonů. Dočkat bychom se rovněž mohli i zlepšení zadních fotoaparátů, byť je otázkou, zda se Nothing vydá cestou kvantity a přidá třeba jeden nebo dva snímače navíc oproti stávajícím dvěma, či se rozhodne spíš vylepšovat hlavní snímač (lepší optikou, větším čipem, softwarovými triky apod.).

Nothing @nothing Premium.



Phone (2) is coming summer 2023.



Sign-up for updates: https://t.co/FEJL4Jb2Aw https://t.co/Nj8YONbYvm oblíbit odpovědět

Na Twitteru pak můžeme ještě vidět zřejmě malou část šasi telefonu, která navíc bliká červeně. Je tedy možné, že druhá generace tohoto smartphonu naváže na design předchůdce a opět bude opatřena LED svítícími pásky. Budou tentokrát schopné svítit barevně? Může také jít o nové pojetí notifikační diody. Nebo něco úplně jiného.

Víc se tedy každopádně dozvíme během léta, kdy se Nothing nový smartphone chystá představit. Prakticky jisté je opět to, že bude nabízen i v evropské distribuci.