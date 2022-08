Konkurence se ničeho bát nemusí. Alespoň zatím. Test Nothing Phone (1)

Neotřelý marketing, unikátní design, chuť zažít něco nového. To je vize, kterou měl Carl Pei, když před několika lety opouštěl OnePlus, aby si založil vlastní značku Nothing. Zatímco právě OnePlus se v posledních generacích už vzdaluje svému původnímu zaměření na smartphonové fajnšmekry, Pei se rozhodl, že je na čase zase přijít s něčím, co si najde skalní fanoušky.

Tentokrát však nejde jen „smartphonové geeky“, kteří si libují v co možná nejpestřejší nabídce softwarových funkcí, nýbrž něco, co má v první řadě přilákat pozornost už svým vzhledem. A tak po vzoru sluchátek s průhledným designem, která byla prvním produktem značky Nothing, přišel smartphone Phone (1), který rovněž sází na neotřelý design. Ale co ten zbytek? Je opravdu o co stát? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Rozeznám Phone (1) od jiného smartphonu?

Když nás Carl Pei dlouhé týdny lákal na to, jak bude Nothing Phone (1) konečně něco neokoukaného, svůj slib nakonec splnil jen z části. Phone (1) se na jednu stranu skutečně nedá označit jako „tuctovka“, ovšem zároveň bychom ani netvrdili, že obrátil smartphonový design vzhůru nohama. Jak už to bývá zvykem, spoustu smartphonových už dlouhou dobu určuje Apple a fakt, že Phone (1) chce být minimálně stejně líbivý znamená, že se musel trochu přizpůsobit.

U tohoto telefonu najdete hned několik „in“ záležitostí. V první řadě to jsou ploché kovové boky, dále jednotně tenký rámeček okolo displeje a nakonec také plochý displej i záda s vystupující dvojicí fotoaparátů v levém horním rohu. Obě strany telefonu kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 5. Z dálky by se zkrátka mohlo zdát, že jde o iPhone.

Opravdovou designovou dominantou jsou nicméně průhledná záda, která však neodkrývají pohled na samotný hardware, nýbrž spíše designovou kulisu sestavenou z destiček různých tvarů, šroubků a diod. Středobodem je pak znázorněná cívka pro bezdrátové nabíjení. Z funkci samotných diod se ještě dostaneme, nicméně pokud se rozsvítí (což se ovšem zas tak často nestává), Nothing Phone (1) poznáte velice snadno.

Jinak však působí Nothing Phone (1) velice prémiově a právě v tomto ohledu podle nás září asi nejvíce. V ruce si jej čistě podle dojmu snadno spletete s dnešními top modely, i když tento telefon stojí sotva polovinu až třetinu ceny těch nejdražších kousků na trhu. Výrobce přidal i odolnost proti vniknutí prachu a lehkému pocákání vodou (IP53), ovšem najdou se i konkurenti, kteří za stejné peníze mají vyšší stupeň krytí. Přesto se nothing opravdu snaží o to, aby bylo vidět, že výrobce po této stránce vůbec nešetřil.

Co ta světelná show na zádech?

Nothing Phone (1) má na zádech tzv. glyf (v českém překladu systému to jsou „piktogramy“). Je to sestava diod, které umí blikat či svítit v závislosti na tom, co se zrovna s telefonem děje. Pokud svítí všechny naráz, je to poměrně intenzivní světlo, které je ovšem stále slabší, než klasická LEDka u foťáku. Rozsvícená světla glyfu se tak hodí především na natáčení videa, kdy potřebujete mít objekt jen jemně přisvětlený a tuto možnost také aplikace fotoaparátu nabízí.

Jinak se glyf rozsvěcuje hlavně v případě, že máte telefon položený na stole displejem dolů. A to je hlavní kámen úrazu této funkce. Spousta (možná i většina) lidí totiž telefon na stůl pokládá displejem vzhůru, tudíž nějaká designová světelná show zcela postrádá smysl. Pokud však patříte mezi ty, kteří telefon nechávají ležet na displeji, pak má glyf hned několik uplatnění.

V první řadě doplňuje vyzvánění a také notifikace světelnou show, která doplňuje zvuk a vibrace. Dokonce si lze i nastavit, aby se poblikávání synchronizovali o s vaší hudbou, nejen s přednastavenými melodiemi. Dále na zádech uvidíte také světelné efekty například při připojení nabíječky a nebo v případě zmeškané notifikace.

Z toho plyne, že je glyf v podstatě taková pokročilá notifikační dioda. Nepřijde nám každopádně jako něco, za co bychom chtěli specificky připlácet. U první generace je to něco neokoukaného, ale už teď máme pocit, že na glyfu rozhodně nemůže případný následovník znovu snažit vystavět celou svou image. tedy pokud by ho nějak výrazně nerozšířil.

Jaký je displej?

Nothing Phone (1) i u displeje předvádí, že to není kategorie, na které by chtěl šetřit. Výrobce dokonce využil speciální ohebný panel, a to kvůli tomu, aby mohl co možná nejvíce zeštíhlit bradu pod displejem a rámeček tak velikostně sjednotit po celém obvodu. Displej je tak parádní, na úhlopříčce 6,55 palců najdete FullHD+ panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů.

Panel je typu OLED, vyznačuje se tedy skvělým zpracováním barev, nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence pro plynulé animace či pohyb obrazu při hraní her. V levém horním rohu displeje najdete průstřel pro čelní kamerku (16 Mpix) a nakonec také v displeji najdete i čtečku otisků prstů. Po této stránce se zkrátka Nothing Phonu (1) nedá moc co vytknout.

Co zbytek výbavy?

Zde už narážíme na limity toho, co za danou cenu uměl výrobce sehnat. Srdcem telefonu je tak procesor vyšší střední třídy, Snapdragon 778G+ s podporou sítí 5G. Tento procesor můžete najít i u o trochu levnějších modelů a zároveň pokud byste bažili po opravdu co nejsilnějším hardwaru, můžete pořídit ve stejné cenové kategorii i daleko výkonnější kousky. Přesto se Nothing Phone (1) po stránce výkonu moc kritizovat nedá.

Ve spojení s 8 či 12 GB operační paměti je hardware telefonu stále dostatečně silný na to, aby zvládal třeba i hraní náročnějších her, střih videa a podobně. Uživatelské prostředí je díky využití prakticky čisté verze operačního systému Android 12 velice plynulé a nezatížené zbytečným aplikačním balastem.

Pei sice sliboval, že software telefonu bude unikátní, ovšem ve výsledku tu máme v podstatě to samé, co byste dostali u jiných modelů s čistým Androidem. Navíc je tu tak prakticky jen těch pár funkcí týkajících se diod na zádech, vlastní aplikace pro záznamník zvuku a pak už jen detaily, jako třeba vlastní font písmen.

Úložiště pro data má v závislosti na zakoupené verzi kapacitu buď 128 nebo 256 GB. Na paměťovou kartu rovnou zapomeňte, ta už zkrátka není trendy. Stejně tak chybí už dávno opomíjený sluchátkový jack, najdete zde jen USB-C. Místa je v telefonu každopádně dost alespoň na dvě SIM. Vedle podpory 5G v bezdrátové konektivitě najdete také NFC, abyste mohli telefonem zaplatit v obchodě.

Jak je na tom baterie?

Zatímco v této kategorii zuří ve střední a vyšší střední třídě celkem velký boj, Nothing Phone (1) na to šel trochu jinak. Kapacita baterie je v podstatě průměrná, 4 500 mAh už dnes není žádná zázračná hodnota, byť samozřejmě ani neurazí. Je to přesně tolik, kolik vám při běžném využívání vystačí na asi den až den a půl provozu, šetřivým i déle.

Nothing Phone (1) – obsah balení

Co se nabíjení týče, nenajdete zde žádné extrémy, maximální výkon je 33 W. Musíte si ovšem ještě sehnat vlastní adaptér, v balení ho nenajdete. Naopak hezkým bonusem je přítomnost bezdrátového nabíjení (až 15 W) a také reverzní bezdrátové nabíjení (5 W). To je další věc, která se stále ani ve vyšší střední třídě moc nevidí a výrobci tyto možnosti většinou nasazují až do prémiových modelů.

Co focení?

Nothing ukazuje, že honba za co největším počtem senzorů není to, co by zákazníci měli chtít. Raději tedy telefon osadil dvěma pořádnými foťáky, než čtyřmi průměrnými. Máme tu tedy dvojici 50Mpix senzorů. Ten hlavní je typu Sony IMX766 a nabídne optickou stabilizaci a světelnost f/1,9. Širokoúhlý fotoaparát umí pořizovat snímky s úhlem záběru 114 stupňů (světelnost f/2,4) a zastoupí také makrofotoaparát s ostřením na vzdálenost 4 cm.

Produkce hlavního snímače se dá popsat jako příjemné překvapení, u širokoúhlého to už moc neplatí. Hlavní senzor má dobré zpracování barev a snímky jsou hezky ostré. Ve zhoršeních světelných podmínkách zase pomáhá optická stabilizace a noční režim. Širokoúhlému fotoaparátu svědčí dostatek světla, bez něj začíná kvalita fotek výrazně ztrácet. Fotografie jsou opticky celkem zkreslené (rybí oko) a ostrost také není na příliš dobré úrovni.

Video tento telefon zvládne nahrávat v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu. Zpomalené záběry lze natáčet při snímkové frekvenci až 120 snímků za sekundu při rozlišení 1080p. Nechybí ani režim s manuálním nastavováním různých hodnot, panorama nebo záznam krátkého videa společně s fotografií, tak jak to známe z iPhonů.

Mám pro Nothing Phone (1) běžet do obchodu?

Nothing Phone (1) se prodává ve dvou barvách (černé a bílé) za cenu od 11 990 korun do 13 990 korun v závislosti na paměťové variantě (8/128, 8/256 nebo 12/256 GB). Ačkoliv mohl být výrobce v cenové politice ještě trošku agresivnější, v zásadě se dá přiznat, že za to, co od telefonu dostanete, je to poměrně adekvátní cena.

V mnoha ohledech se totiž jedná o opravdu prémiový kousek, který potěší příznivce zajímavého (nikoliv však revolučního) designu. Má skvělý displej, velice dobrý hlavní foťák a čistý systém bez zbytečného balastu. Na druhou stranu musíme přiznat, že to není žádný šok, který by otřásl světem smartphonů a pokud opravdu hledáte optimální poměr ceny a výkonu, najdou se i zajímavější adepti.

Třeba takový Samsung Galaxy A53 má výbavu na velice podobné úrovni (skvělý displej, dobrý fotoaparát, dostatek výkonu) a navíc přidává také utěsnění proti vodě a prachu či větší baterii. Chybí mu však bezdrátové nabíjení. To ovšem bohatě kompenzuje tím, že je hned o několik tisíc korun levnější.

Motorola Edge 30 má dokonce až na trochu nižší kapacitu baterie a bezdrátové nabíjení prakticky stejnou výbavu (displej, procesor, fotoaparáty), je však také o víc jak 1 500 korun levnější. Méně dáte také za OnePlus Nord 2 nebo Motorolu Moto G200, které nabídnou lepší výkon, v případě oneplusu rychlejší nabíjení, v případě motoroly větší baterii.

Telefon Nothing Phone (1) na test zapůjčila Alza.cz.