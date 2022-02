Největší veletrh s mobily letos bude, i přes několik významných odhlášek

Veletrh Mobile World Congress (MWC) byl v podstatě jedním z prvních, který musel v roce 2020 ustoupit pandemii covidu. Stále si pamatujeme, jak jsme se v redakci připravovali na cestu, jen abychom během února sledovali, jak se každým dnem odhlašuje čím dál více firem. Nakonec musel být celý veletrh dva týdny před startem zrušen.

Minulý rok se proto organizátoři rozhodli únorovému termínu vyhnout a veletrh uspořádali s přísnými opatřeními v létě, na přelomu června a července. Bohužel situace ani loni nebyla ideální a z veletrhu bylo nakonec i tak jen město duchů a většina firem si tiskové akce opět naplánovala jen v online formě.

Letos je po této dvouleté odmlce opět příležitost, jak se vrátit do původního stavu před pandemií. Naději veletrhu dává skutečnost, že v lednu za zpřísněných podmínek proběhl podobný veletrh Consumer Electronics Show v americkém Las Vegas. Ani ten se sice neobešel bez komplikací a odhlášek, ale nakonec byla účast firem nezanedbatelná. Proto si organizátoři MWC věří, že se jim povede podobný výsledek.

I přesto je jasné, že ani letošní ročník nebude takový, jaký si pamatujeme z roku 2019. V Evropě stále přetrvává vysoký počet případů nákazy variantou omikron, což dává důvod firmám se opět vyhýbat prezenčním akcím. Je samozřejmě na místě se domnívat, že svou roli nehraje jen koronavirus, nýbrž i finanční úspory, které online akce místo fyzických přinesou.

V roce 2020 se první velké odhlášky objevily až v průběhu února, takže je možné, že seznam ještě není finální. Už v tuto chvíli však víme, že se akce nezúčastní značky Lenovo, Sony a Asus. Právě Sony mělo na veletrhu MWC tradičně velké akce, jeho absence bude hodně znatelná. Účast pouze v online formě potvrdil také významný japonský mobilní operátor NTT Docomo.

Dobrou zprávou pro MWC však je to, že účast doposud slibují značky Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi a Oppo. Pokud svůj slib opravdu dodrží, bude to pro veletrh veliká opora. Pamatujeme si, že zejména značky Xiaomi a Samsung měly v posledních „pořádných“ ročnících veletrhu velké zastoupení, to samé se dá říci i o Honoru a Huaweii. Oppo lze vzhledem k teprve nedávnému vstupu na globální trhy jen těžko odhadnout. Na veletrhu by se rovněž mělo objevit i Realme.

Stále se však čeká na vyjádření mnoha dalších velkých jmen, jako jsou Google, OnePlus, Qualcomm či Motorola. Nokia se veletrhu chce účastnit, ovšem pouze její telekomunikační divize. Otázníky pak zůstávají také nad velkými operátory.