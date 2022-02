Další prozrazená novinka, která bude mít premiéru v Barceloně

Veletrh MWC v Barceloně zasáhl koronavirus docela významně. V roce 2020 byl zrušený na poslední chvíli, v loňském roce se sice uskutečnil v náhradním letním termínu, ale účast byla velmi nízká a to především co se vystavovatelů týče. První plnohodnotný ročník po covidu se tak uskuteční až letos. Začíná se v pondělí 28. února.

Přestože některé firmy účast vzdaly a informovaly o tom už dopředu, tak většina mobilních výrobců zatím účast plánuje. Za normálních okolností by to necelé dva týdny před začátkem znamenalo jistotu, ale současná doba dokáže přinést změny na poslední chvíli.

Mobilní novinky by mělo představit hodně výrobců, namátkou TCL, Realme, Oppo, Xiaomi, Honor a další. Chybět naopak budou Sony, Lenovo nebo Asus, tyto značky dopředu oznámily, že se nezúčastní.

Honor nyní prozradil, jaké novinky do Barcelony přiveze. A bude to rovnou to nejlepší, co v jeho modelové řadě najdeme. Na MWC totiž představí novou řadu Magic 4. Premiéra proběhne hned první den veletrhu v 13:00. Víc detailů značka neprozradila, podle obrázku na pozvánce bude u novinek (očekávat můžeme víc modelů řady Magic 4) důraz kladený především na fotoaparát.

Honor má velké ambice. Značka dříve patřící pod Huawei se kvůli embargu na mateřskou společnost na konci roku 2020 osamostatnila. Loni se postupně vracela na trhy, nejprve doma v Číně a později i ve zbytku světa, kde byla dříve aktivní. V Evropě má Honor zatím jen několik modelů, doma v Číně je portfolio širší a značce se na tamním trhu velmi daří. Na konci loňského roku se stala dvojkou na čínském trhu za Applem. Což je velký úspěch.

Vrcholné modely řady Magic v současnosti existují ve třetí generaci. Honor je ukázal loni v srpnu, ale v Česku se neprodávaly. Byly to drahé špičkové přístroje a to samé lze očekávat od nové řady Magic 4. Pro Honor je to historicky neobvyklý segment trhu, ještě pod Huaweiem to byla značka orientovaná na cenu, takže byla silná především v segmentu low-endů a ve střední třídě.

Řada Magic však představuje špičkové modely nejvyšší třídy. Ty nové by již měly být záležitostí vlastního vývoje. Některé loňské modely totiž ještě zjevně vycházely ze společného vývoje s Huaweiem. Důkazem je dvojice telefonů Huawei Nova 9 a Honor 50, které se začaly na českém trhu prodávat téměř současně. Honor například již v prosinci představil skládací smartphone Honor Magic V.