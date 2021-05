Dva nové 6nm procesory slibují parádní výkon ve střední třídě

Oba procesory spojuje stejný výrobce, jímž je tchajwanská společnost TSMC, která je bude produkovat 6nm výrobním procesem. Ty nejvýkonnější čipy jsou aktuálně produkované 5nm procesem, střední třída obvykle 7nm nebo 10nm, ale na trhu jsou i čipy vyráběné staršími procesy.

Naopak v blízké budoucnosti by se výrobní technologie mohly dostat až na 2nm proces. Všeobecně platí, že novější výrobní proces využívající menší tranzistory přináší zvýšení výkonu a současně snížení spotřeby.

Pro Qualcomm je sedmičková řada důležitá, obsluhuje s ní přístroje střední a vyšší střední třídy. Současným vrcholem sedmičkové je čip Snapdragon 780G, kterému však sám výrobce konkuruje procesorem Snapdragon 870, což je přetaktovaný a přeznačený procesor 865+, který loni osazovali výrobci do top modelů.

Qualcomm Snapdragon 778G

Aktuálně ho má na českém trhu jen Xiaomi Mi11 Lite 5G. Ještě o něco výkonnější Snapdragon 870 má třeba Poco F3 nebo Motorola G100. To jsou extrémně výkonné přístroje v ceně okolo deseti tisíc korun, stejně jako Mi11 Lite 5G. Snapdragon 780G je sice vyráběný již 5nm technologií a je úspornější, ale Snapdragon 870 je výrazně výkonnější.

Proto Qualcomm připravil novinku, která by se měla cenově lépe vměstnat pod oba výše zmíněné procesory. A již oznámený zájem výrobců telefonů o nový čip to dokládá. Honor a Realme ho použijí co nejdřív, další značky prozradil sám Qualcomm, a to Motorolu, Oppo nebo Xiaomi.

Snapdragon 778G je sestavený ze tří klastrů a jader Cortex-A78 a A55. V případě výkonných jader A78 je jedno taktované na 2,4 GHz a tři na 2,2 GHz. Ta úsporná A55 jsou taktovaná na 1,9 GHz. Grafický adaptér je Adreno 642L. Čip podporuje paměti LPDDR5, jejich maximální kapacita je 16 GB.

Výrobce může s novým Snapdragonem nasadit FHD+ displej s obnovovací frekvencí až 144 Hz. Jeden snímač fotoaparátu může mít až 192 Mpix a samozřejmostí je podpora 5G, v tomto případě nejen pásma sub-6 GHz, což je standard, ale umí i milimetrová pásma mmWave.

Mediatek Dimensity 900

Mediatek téměř současně představil procesor Dimensity 900. Jak jsme uvedli, je postavený na stejném výrobním procesu, ale jeho pozice a výkon je o něco níž než u Snapdragonu 788G. V nabídce Mediateku je to první čip v devítkové řadě.

Výrobce, kterému se velmi daří, doposud nabízel pro střední třídu čipy osmičkové řady, což jsou loňské konstrukce, které se aktuálně sunou spíš do nižší střední třídy. Naopak řada 1000 je určená pro vyšší střední třídu. Mediatek zatím žádné konkrétní dodávky neuvádí.

Procesor využívá stejná jádra jako Snapdragon, ale má je rozdělené jen do dvou klastrů. Výkonná jádra Cortex-A78 jsou dvě s frekvencí 2,4 GHz a šest úsporných Cortex-A55 s frekvencí 2 GHz. Grafická jednotka je Mali-G68.

Možnosti sestavy jsou o něco slabší než u Snapdragonu. Displej s FHD+ může mít obnovovací frekvenci 120 Hz, fotoaparát rozlišení až 108 Mpix a 5G modem zvládne sub-6 GHz pásma. I tento procesor podporuje paměti LPDDR5.