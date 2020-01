Smartphony se podle ruské značky změní. Budou jako chameleon a nerozbitné

V době, kdy mobilní výrobci prezentují skládací smartphony, působí výhled ruské značky do právě začínající dekády poněkud úsměvně. V jednom nicméně její koncept Overphone drží krok: přístroj standardních rozměrů bude mít i tabletový režim. Jenže cesta k němu je naprosto odlišná od té, na kterou si nyní zvykáme.

Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Motorola Razr, ale i Royole FlexPai. To vše jsou již představené skládací smartphony, tedy zařízení využívající vlastností flexibilního displeje, díky němuž uživateli nabídnou dva způsoby použití. A pak je tu ještě ZTE Axon M. Lze jej rovněž používat v tabletovém režimu, konstrukce nicméně využívá dva dílčí displeje. Právě toto netradiční ZTE se možná stalo inspirací pro Caviar.

Koncept mobilu roku 2020 působí na první pohled jako běžný smartphone bez rámečků okolo displeje. Ovšem jen do otočení. Displej je totiž i na zadní straně. Tedy jak se to vezme, záleží totiž na úhlu pohledu. Overphone klame tělem. Jde vlastně o dvě zcela samostatné části, které lze po sobě nejen posunout pro zpřístupnění fotografické sestavy hlavního fotoaparátu, ale i zcela oddělit a používat je nezávisle na sobě.

K fixaci slouží silné magnety, pomocí nich je možné oba moduly k sobě přichytit prakticky v jakémkoli místě. Kromě běžného či tabletového módu tedy i do podoby „netbooku“. Zcela unikátní záležitostí je pak možnost spojení více overphonů do jednoho obřího zařízení. Takový by podle ruské lifestylové značky měl být trend letošního roku. Tedy roku, který bude ve znamení skládacích smartphonů.

Tím ovšem vizionářství Caviaru nekončí. Už na rok 2022 predikuje skutečně flexibilní smartphone. Tedy ne takový, který se překládá napůl jako v současnosti, ale který lze díky flexibilní baterii kroutit a obtočit jej tak třeba okolo zápěstí. Aby se ovšem tato vize naplnila, musely by být stejně jako baterie flexibilní i ostatní hardwarové komponenty nutné pro chod telefonu.

A co dalšího by se mělo podle ruské lifestylové značky na poli smartphonů odehrát v právě začínající dekádě? Mobily by měly umět měnit barvu podle ročního období, počasí či módních trendů. Díky nanotechnologii by se měl jejich tvar umět přizpůsobovat, a to i třeba tvaru uživatelovy ruky. Na konci dekády by pak měla nadobro odpadnout starost o dobíjení baterie či strach z rozbití telefonu.

Některé prezentované vize v současnosti působí jako nereálné, i když značka zjevně čerpá z historie. Připomeňme třeba Acatel A5 LED, první smartphone s interaktivním zadním krytem – diody reagují například na SMS, zprávy na sociálních sítích či nastavené budíky.

Nebo LG G Flex, jehož zadní plastový kryt měl schopnost sám opravit drobné škrábance. Napadlo vás třeba na začátku minulé dekády, tedy v roce 2010, že na jejím konci budeme smartphony přehýbat vejpůl? I tehdy taková myšlenka byla pravděpodobně považována za čistou utopii.