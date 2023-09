Nestihli jste to? Tak si na vrcholný iPhone 15 počkáte, nebo dost přeplatíte

V pátek 22. září uvede Apple do prodeje nové iPhony 15. Všechny varianty si bylo možné předobjednávat tradičně už po uplynutí třech dnů od jejich premiéry, tedy od pátku 15. září. Kdo s objednávkou z jakéhokoli důvodu otálel, ten může být nyní nemile překvapen. V závislosti na provedení se totiž na novinky v současnosti čeká minimálně o více než týden déle, u vrcholné dvojice dokonce i o až téměř dva měsíce.

Zatímco totiž levnější dvojici novinek, tedy modely 15 a 15 Plus v případě uskutečnění objednávky až v těchto dnech dodá Apple nejdříve 3. října, tak u základního modelu vrcholné řady si musí zájemce počkat až na konec září. Webové stránky Applu v současnosti hlásí, že iPhone 15 Pro bez ohledu na paměťovou variantu i barvu bude dostupný až od 23. října, tedy měsíc poté, co jde s ostatními modely oficiálně do prodeje.

O poznání déle si pak počkají ti, kteří se až nyní rozhodli pro nejvyšší model 15 Pro Max. Ten totiž Apple v současnosti podle informací na webu dodá nejdříve 14. listopadu. Opět bez ohledu na kapacitu úložiště a barvu titanového těla, které je u vrcholných modelů jednou z nejzásadnějších novinek. Dodejme, že všechny iPhony řady 15 pak mají nově USB-C nabíjecí port.

Není překvapením, že aktuálních dodacích lhůt novinek Applu hbitě využili překupníci. Lidem, kteří nechtějí na svůj nový iPhone čekat tak dlouho, jsou ochotni prodat jimi včas předobjednaný kus. Avšak za značně odlišnou cenu.

Třeba za iPhone 15 Pro s 256GB pamětí požadují na aukčním portálu eBay až 1 916 liber, tedy v přepočtu téměř 54,5 tisíce korun. To je o zhruba 22 tisíc korun více, než vyjde oficiálně na českém trhu (32 990 Kč). Tedy téměř cena základního iPhonu 15 se 128GB pamětí, ten vyjde v Česku totiž na 23 990 Kč.

U vrcholného modelu Pro Max jsou však překupníci ještě dále. Jeho 1TB variantu jeden z prodávající z Ameriky nabízí za těžko uvěřitelných pět tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 114,5 tisíce korun. To je více téměř dvaapůlnásobek oficiální tuzemské ceny, ta činí 47 990 Kč. Dodejme, že na domácím trhu prodává Apple toto provedení za 1 599 dolarů (cca 36,5 tisíce korun). Nové iPhony jsou navíc v USA dostupné pouze v provedení bez slotu na fyzickou SIM, obě telefonem standardně podporované SIM jsou tedy elektronické (eSIM).

Na eBayi lze narazit i na nabídky plusové varianty základního iPhonu 15, tedy modelu, na který se nyní bude čekat jen o týden a půl déle oproti jeho termínu uvedení na trh. Například 128GB provedení, které oficiálně na tuzemském trhu stojí 26 990 Kč, prodejce z kanadského Ontaria nabízí za 1 734 kanadských dolarů, tedy v přepočtu zhruba 29,5 tisíce korun. Jde tedy o příplatek ve výši přibližně 2,5 tisíce korun, prodejce si ve skutečnosti přijde ovšem na vyšší sumu. Na kanadském trhu totiž iPhone v tomto provedení stojí 1 279 kanadských dolarů (cca 21,7 tisíce korun). Reálně si tak v případě, že jeho nabídka někoho osloví, přijde na 455 kanadských dolarů (7,7 tisíce korun).