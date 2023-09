Kabel za dva tisíce, adaptér za 9 stovek. Apple šponuje ceny příslušenství

Už nějakou dobu se ví, že Apple je světový přeborník v předražování zdánlivě obyčejného příslušenství. Stojánek k Apple monitoru? 29 tisíc korun. Sada koleček k počítači Mac? 21 tisíc korun. Nebo radši místo koleček nožičky? Tak to bude stát jen 9 tisíc korun. Oproti těmto absurditám jsou vlastně doplňky k novým iPhonům ještě docela levné. Ale není to žádná výhra.

Předně je nutné zmínit, že v balení s novými iPhony dostanete i USB-C kabel, ovšem kompatibilní pouze se standardem USB 2. Pokud jej ztratíte nebo budete potřebovat druhý, najdete jej v obchodě Applu za ne úplně přívětivou cenu 890 korun. Podporuje ovšem nabíjení s výkonem až 240 W, takže jej využijete i například pro nabíjení přenosného počítače Macbook.

Pokud si ovšem pořídíte iPhone 15 Pro a budete chtít využít jeho podporu datových přenosů standardu USB 3, například na přenášení fotek a videí ProRAW/ProRes do počítače vysokou rychlostí, budete muset sáhnout po „profi kabelu“, který vás vyjde na 1 990 korun v případě metrové varianty, nebo pokud byste snad chtěli delší třímetrový, tak ten stojí dokonce 4 990 korun.

Samozřejmostí je pak také novinka v podobě „donglu“ neboli adaptéru z nyní už starého lightningu na USB-C. Toto maličké zařízení vás rovněž vyjde na 890 korun. Upřímně, vzhledem k identické ceně nového kabelu nás moc výhod oproti němu nenapadá, ale zájemci se specifickými způsoby využití se jistě najdou.

Je nutné dodat, že všechny tyto ceny platí pouze pro licencovaná zařízení od Applu. Nikdo vám nebrání si jít do obchodu pro kabely či adaptéry jiných značek, které by měly svou práci odvést stejně dobře za zlomek ceny. To je koneckonců i naše doporučení, jen se vždy přesvědčte, že daný kabel podporuje rychlý přenos dat a rychlé nabíjení.