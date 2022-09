Nové iPhony mají problém. Trápí je poskakující video a hlučný foťák

„Můj fotoaparát se nekontrolovatelně třese, kdykoli otevřu Snapchat nebo použiji fotoaparát pro Instagram,“ napsal na diskusním fóru Reddit uživatel Bootaymole s tím, že při používání nativní fotoaplikace takový problém nemá. „Je to hardware, nebo problém s aplikacemi třetích stran?“ dodal.

Vzápětí se ukázalo, že není jediný, kdo se s takovým chováním foťáku iPhonu 14 Pro setkal. Podobnou zkušenost sdílel například i epicfro1995, podle kterého se při natáčení videí ve Snapchatu fotoaparát občas chvěje. „Chvěním myslím to, že to vidím a slyším, jak se třese,“ upřesnil. Další uživatelé stejný „třes“ zmiňují v souvislosti s Instagramem či TikTokem, na tento neduh upozorňují i lidé na Twitteru.

Luke Miani @LukeMiani So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera https://t.co/7HH1wLFjdF oblíbit odpovědět

Podle mnohých zmíněný problém souvisí s optickou stabilizací fotoaparátu (OIS). Apple dotčené uživatele ujistil, že nejde o hardwarovou chybu, nýbrž o již výše naznačený softwarový problém s aplikacemi třetích stran. Uživatel proto-x-lol v diskusním vláknu na Redditu upřesnil, že problém se týká chybného kódování optické stabilizace, která se snaží obraz stabilizovat na extrémně vysokých frekvencích, a tím vytváří efekt vibrací se slyšitelným chrastěním.

Dobrou zprávou tak je, že uživatelé, kteří takovou chybu evidují, nemusejí svá zařízení reklamovat. Tou špatnou však to, že musí vyčkat na vydání softwarové aktualizace. Tu Apple již přislíbil, dorazit by měla v posledním zářijovém týdnu, a to pravděpodobně v podobě aktualizace iOS 16.0.2. V první aktualizaci společnost kromě chyb v aplikacích FaceTime a iMessage opravila i chybu, kvůli níž se uživatelé nemohli připojit k veřejné wi-fi síti.

Do vydání v pořadí již druhé softwarové záplaty by každopádně dotčení uživatelé neměli fotoaparát v uvedených aplikacích používat, mohlo by totiž dojít k trvalému poškození mechanismu optické stabilizace.