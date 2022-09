Nejlepší iPhone je skvělý mobil. Zároveň je to i velmi drahý telefon

V pátek 16. září se začaly prodávat nové iPhony. Nikoliv všechny, iPhone 14 Plus přijde do prodeje až začátkem října. V obchodech budete obtížně shánět i menší iPhone 14 Pro, a to především základní paměťovou variantu. O tento model je největší zájem.

Nejvýše v hierarchii stojí model 14 Pro Max, jehož cena začíná na 36 990 Kč za variantu s 128GB pamětí. To je na špičkový telefon docela dietní porce paměti, kterou tradičně lze rozšířit jen pomocí cloudového úložiště. Verze s 256GB pamětí vyjde na 40 490 Kč, za 512 GB paměti zaplatíte 46 990 Kč a vrcholem je provedení s 1TB pamětí. To stojí 53 490 Kč.

Apple letošní řadu docela výrazně zdražil, oproti té loňské jsou jednotlivé verze modelu Pro Max dražší o pět až šest tisíc. Zdražení však neproběhlo v USA, kde jsou meziročně ceny stejné, v Česku za to může horší kurz koruny a dolaru. Dražší je však i v zemích používajících euro, i tam se meziročně propadl kurz této měny k dolaru.