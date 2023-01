Změří toho víc než ostatní. Vyzkoušeli jsme chytré hodinky Huawei Watch D

Když jsme loni poprvé narazili na model Huawei Watch D na veletrhu IFA v Berlíně, přišel nám zdálky poměrně komický. Huawei v podstatě vzal model řady Band a nafoukl jej do rozměrů, které směle konkurují i těm rozměrnějším chytrým hodinkám. Má to však svůj důvod a brzy po vyzkoušení, co všechno Watch D umí, se pobavení změnilo v upřímný zájem.

Hodinky dorazily na konci listopadu i na český trh a my jsme měli možnost je otestovat. Opravdu se nedá říci, že by to byl jen další model do počtu, naopak z něj máme pocit, že to bude v mnoha ohledech unikátní volba, na kterou je třeba myslet. Zároveň se však ani nedá říci, že by hodinky Huawei Watch D zaujaly úplně každého, právě naopak: je to celkem úzce profilované zařízení.

Design modelu Watch D je opravdu ve stylu „obří fitness náramek“. Levně však rozhodně nepůsobí díky kovovému pouzdru, které je ovšem paradoxně docela minimalisticky řešené. Na jeho boku najdete dvojici tlačítek, jedno pro aktivaci zdravotních funkcí, druhé pak pro návrat na hlavní obrazovku. Vedle samotného dotykového displeje je to z ovládacích prvků vše, hodinky mají ještě mikrofon, nikoliv však reproduktor (a nejde tedy s nimi volat ani pomocí propojeného telefonu).

Příznivci sportovních modelů, kteří vyžadují co možná nejnižší hmotnost zařízení, aby o něm při cvičení ideálně vůbec nevěděli, by se raději měli poohlédnout jinde. Celková hmotnost modelu Watch D je 89 gramů, což jej řadí mezi těžší hodinky. Trochu snížit ji můžete vyjmutím nafukovací manžety (o její funkci více níže), ovšem i tak na hodinky na zápěstí rozhodně nezapomenete. Rozměry pouzdra jsou 51 × 38 × 15,6 mm.

Displej má úhlopříčku 1,6 palce a rozlišení 456 × 280 pixelů. Je typu AMOLED a na slunci je celkem hezky čitelný díky slušnému maximálnímu jasu. Nechybí ani Always-on režim. Na poměry hodinek je to každopádně jedna z těch větších obrazovek, díky které se vám bude systém pohodlně ovládat.

Přejděme ovšem už k oné hlavní výsadě modelu Huawei Watch D, kterou je právě ona nafukovací manžeta. Je napojena na pouzdro hodinek, ve kterém jsou skryté vzduchové pumpy. Díky nim se umí nafouknout a utěsnit okolo vašeho zápěstí. To proto, aby hodinky mohly změřit váš krevní tlak. Jde o funkci, kterou najdete stále jen málokde.

Využívání nafukovací manžety není nutné, hodinky však pochopitelně bez ní přijdou o možnost měřit krevní tlak. V balení najdete také ještě druhou velikost pro silnější zápěstí. Správná velikost řemínku je totiž pro přesnost měření velice důležitá a hodinky vás samy provedou nastavením, jak by ideální upevnění řemínku s manžetou okolo zápěstí mělo vypadat.

Měření krevního tlaku s hodinkami není nic složitého. Ruku, na které máte hodinky nasazené, zvednete do úrovně srdce a pak jen počkáte, až měření skončí. Trvá to asi 40 sekund. Vzápětí dostanete informace o diastolickém a systolickém tlaku a samozřejmě také tepu. Informace se rovněž zapisují do propojené aplikace, kde také najdete detailnější informace a statistiky. Aplikace vám především sama data ohodnotí, zda jsou v normě, či nikoliv.

Huawei Watch D není jediným modelem, který umí měřit krevní tlak, ovšem jde o asi nejjednodušší řešení. Třeba takové Samsung Galaxy Watch 5 Pro to umí také, ovšem k jejich správné kalibraci je nutný i klasický tlakoměr. Huawei Watch D nic takového nevyžaduje, funguje sám o sobě.

Vedle měření krevního tlaku nabídnou Watch D i snímač EKG, což už sice u chytrých hodinek není tak raritní funkce, nicméně pořád je to bráno jako nadstandard. Hodinky umí změřit i teplotu kůže a samozřejmě také základní hodnoty jako kroky, tep a okysličení krve.

Co se konektivity týče, tak s mobilem se hodinky spojují pomocí Bluetooth a nabídnou také sledování polohy při cvičení venku přes GPS. K dokonalosti tak už v podstatě schází pouze NFC pro mobilní platby, které bohužel hodinky nemají. Tedy mají, ale platby kvůli systému HarmonyOS banky nepodporují.

Když už je řeč o systému HarmonyOS, je extrémně podobný tomu, který najdete u daleko levnějších modelů typu Band či Watch Fit. Je uzavřený a nedostanete do něj další aplikace a výčet funkcí vedle klasiky typu režimy cvičení, ovládání hudby, počasí, stopky, budík nebo svítilna jsou extrémně omezené. Hodinky spojíte s Androidem i s iOS. Na Androidu musíte aplikaci instalovat přímo ze stránek výrobce, aby fungovala správně.

Huawei Watch D - obsah balení

Nakonec vás jistě bude zajímat také výdrž baterie. Výrobce uvádí asi sedm dní provozu na jedno nabití, což je stejně jako zařízení samotné někde mezi fitness náramkem (které obvykle vydrží déle) a chytrými hodinkami (ty zase často tolik nevydrží). Během našeho testování jsme zařízení museli nabíjet většinou po šesti až sedmi dnech, nicméně jsme jej moc nezatěžovali, takže pokud si budete měřit tlak a EKG opravdu poctivě a ještě budete často běhat s aktivní GPS, den nebo dva si z očekávání uberte.

Hodinky Huawei Watch D rozhodně nejsou záležitostí pro každého. Vzhledem k jejich ceně, která činí 9 990 korun, je nutné se opravdu pořádně rozmyslet, jestli jsou vhodné právě pro vás. Uživatelé, kteří si ze zdravotních či jiných důvodů musejí často kontrolovat své zdraví, Watch D jistě opravdu ocení, jelikož mají vše nutné neustále na zápěstí.

Zato sportovcům, kterým stačí mít přehled pouze o základních hodnotách, mohou být velké rozměry tohoto modelu spíše na obtíž. Obecně se dá říci, že pokud vyloženě nevyžadujete měření krevního tlaku, dají se sehnat daleko dostupnější a vhodnější alternativy. Nakonec také právě jediný konkurent, který měření krevního tlaku umí, tedy série modelů Galaxy Watch 5 od Samsungu, je dokonce v případě základní varianty i levnější a nabídne systém s více funkcemi, elegantnější vzhled i třeba možnost zaplatit hodinkami v obchodě.