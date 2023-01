Kdysi to byl hit, teď osloví jen skalní fanoušky. Test Huaweie Mate 50 Pro

Ještě si docela dobře vybavujeme poprask, který způsobil na konci roku 2018 model Mate 20 Pro od Huaweie. Mezi androidy šlo o opravdového přeborníka v noční fotografii a Huawei se od té doby vysokého důrazu na schopnosti fotoaparátu drží i nadále. Bohužel už pár let tato čínská společnost trpí pod sankcemi uvalenými Spojenými státy, některé softwarové i hardwarové vymoženosti západních firem jsou jí totiž zapovězené. O to víc je tedy překvapivé, že to na západních trzích zkouší i nadále.

Huawei Mate 50 Pro je poměrně jasnou ukázkou toho, že to, co ve výbavě chybí, se výrobce snaží nahradit zajímavými vymoženostmi jinde. Konkrétně jde o fotoaparát, který si už před časem vysloužil skóre nejlepšího fotomobilu na světě. Na této pozici je dodnes. Nálepka nejlepšího foťáku v mobilu je však stále jen jedním dílkem celé skládačky, i zbytek výbavy je totiž skvělý. Stačí to však na přesvědčení zákazníků mimo domácí čínský trh?

Povedl se design?

Huawei se v žádném případě nesnaží vymyslet nějaký převratný smartphonový design a drží se toho, co funguje. Máme tu tedy veskrze standardní prémiový smartphone s tenkými kovovými boky, zaobleným čelem i zády po stranách, které jsou pokryté tvrzeným sklem. Boky nejsou po vzoru aktuálních trendů ploché, nýbrž zaoblené.

Využití prémiovějších materiálů je znát i na hmotnosti zařízení, která činí 205 gramů. Rozměry těla jsou 162,1 × 75,5 × 8,5 mm a ačkoliv se nedá Huawei Mate 50 Pro označit jako smartphonový obr, stejně tak bychom jej ani nenazvali jako kompaktní model. Opět je to zkrátka taková smartphonová klasika. Příjemným bonusem je pak utěsnění proti prachu a vodě (IP68).

Designovou dominantou jsou samozřejmě záda telefonu. Co se rozhodně pochválit nedá, to je lesklá úprava povrchu, který se tak hodně zapatlává otisky prstů. Naopak zajímavý je kruhový modul s fotoaparáty, který znatelně vystupuje nad povrch. V něm jsou ukryté tři fotoaparáty (byť to vypadá, že jsou čtyři), společně se zadním mikrofonem a přisvětlovací diodou.

V Česku je bohužel dostupná pouze ona lesklá varianta, na výběr máte pouze mezi černou a stříbrnou barvou. Ve světě se prodává ještě ve výrazně zajímavější matné oranžové, kterou jsme měli alespoň možnost vidět při příležitosti uvedení telefonu na tuzemský trh.

Co displej?

Huawei po stránce displeje trochu zaspal dobu. Tedy ne že by parametry obrazovky byly špatné, ovšem co ten výřez? Donedávna se všichni smáli Applu, že se drží zastaralého širokého výřezu, a už i tento výrobce se jej loni u Pro verzí zbavil. Huawei jej však využívá u svého top modelu dál, což je docela zvláštní volba. Na rozdíl od Applu je výřez alespoň tenčí (na výšku), ovšem i tak je to v době malých průstřelů nebo fotoaparátů pod displejem docela ostuda.

Samotný displej má rozlišení 1 212 × 2 616 pixelů, což je celkem standardní hodnota. Jde o 120Hz OLED panel, takže také vlastnosti, které se u top modelů berou za samozřejmost. V displeji je umístěna optická čtečka otisků prstů, která je však možná až příliš nízko u spodního okraje a bylo by fajn ji mít o trochu výš. O odolnost se stará tvrzené sklo Huawei Kunlun Glass.

Co ve výbavě chybí?

V telefonu sice najdete moderní procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (letos jej už vytlačí z čela žebříčků nástupce), ovšem s jedním velkým háčkem. Tento model u zařízení Huaweie postrádá 5G modem. K tomu totiž firma kvůli obchodnímu embargu stále nemá přístup. Mate 50 Pro tak umí pracovat pouze s LTE sítěmi.

Telefon se prodává pouze v jedné paměťové variantě, a to s 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Úložiště můžete dále rozšířit paměťovou kartou typu Nano Memory, který využívá pouze Huawei. Na českém trhu však nějakou takovou seženete jen těžko, jelikož dominantní převahu u prakticky všech ostatních smartphonů má typ microSD.

Huawei Mate 50 Pro má každopádně dostatek výkonu i pro ty opravdu náročné hry a aplikace, což je fakt, který od takto drahého modelu očekáváme. Nepřítomnost 5G však může být do budoucnosti problémem (byť aktuálně je to vcelku jedno), nicméně tím výčet hardwarových nedostatků v podstatě končí. Nechybí totiž třeba možnost placení kartou, kterou Huawei bez služby Google Pay obchází nástrojem Curve, kam si můžete nahrát libovolnou platební kartu.

Operační systém je téma s velkým otazníkem a musíme uznat, že byť se situace s aplikacemi rapidně zlepšila, pořád to není ono. Huawei App Gallery už je opravdu slušně nasycena různými českými nástroji, které běžně používáme na Androidu, i tak se však snadno může stát, že nějaký ten oblíbený prostě chybět bude.

Co se aplikací Googlu týče, ty musíte pořád do telefonu instalovat složitěji přes .apk instalační balíčky, byť vás na stránku s nimi dovede přesměrovat přímo aplikační tržiště Huaweie. Alternativou je pak nástroj Gspace, který slouží jako rozcestník pro všechny oblíbené Google aplikace plus několik dalších (Shazam, YouTube, HBO Max apod.).

Až na zmíněné omezení je systém v telefonu Android, byť značně upravený uživatelským prostředím EMUI 13. Kdo jste se někdy v minulosti s mobilem této značky setkal, nebudete mít problém se v systému telefonu zorientovat. Ačkoliv Huawei už dlouho slibuje plné nasazení vlastního systému HarmonyOS i na globální trh, stále na něj čekáme.

Jak si vede baterie?

V telefonu najdete 4 700mAh akumulátor, což je dnes v podstatě taková průměrná hodnota. Do karet však výdrži telefonu hraje několik faktorů. Jedním z nich je právě absence 5G sítí, dále standardní rozlišení displeje a nakonec také celková optimalizace prostředí. Musíme uznat, že to všechno zaručí minimálně den až den a půl provozu i při vyšší zátěži, a když telefon naopak necháváte často být, pak se klidně dostanete na dva až tři dny provozu.

Rychlost nabíjení nepatří sice ani zdaleka k současnému maximu, i tak je hodně rychlé. Pomocí kabelu můžete model Mate 50 Pro nabíjet výkonem až 66 W (na plné kapacitě baterie budete za zhruba 40 minut), na speciální bezdrátové podložce pak dostanete výkon až 50 W. Telefonem lze navíc bezdrátově nabíjet jiná zařízení (hodinky, sluchátka), a to s výkonem 5 W.

Co ten hvězdný fotoaparát?

Nejlepší fotomobil na světě si své místo zaručil právě poměrně impozantní sestavou třech zadních fotoaparátů. Hlavní senzor se tak třeba pyšní novinkou v podobě desetiúrovňové fyzické variabilní clony v rozpětí f/1,4 – f/4. Samotný snímač má rozlišení 50 Mpix, laserové ostření a optickou stabilizaci.

Zbylé snímače tu však rozhodně nejsou do počtu. Nechybí totiž 64Mpix periskopický senzor s 3,5× optickým zoomem a až 200× digitálním. I ten snímač je opticky stabilizovaný. Trojici pak uzavírá už trochu obyčejnější 13Mpix širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120 stupňů. Ve výřezu displeje pak najdete 13Mpix selfie kamerku společně se senzorem pro práci s hloubkou ostrosti (TOF 3D).

S hlavním fotoaparátem si mírně pokročilí fotografové opravu vyhrají. Nechybí manuální nastavování clony s hodnotami f/1,4, f/2,0, f/2,8 a f/4.0, což může viditelně ovlivnit prokreslení hloubky ostrosti třeba u portrétních snímků nebo makra. Hodí se to samozřejmě také v případě focení v noci, kde je potřeba fotit na co možná nejvíce otevřenou clonu, aby na senzor dopadlo co nejvíce světla. Samozřejmě, že pokud fotíte na automatiku, tak to nastaví za vás.

Huawei opravdu dokazuje, že si místo mezi nejlepšími fotomobily na globálním trhu zaslouží. Fotografie pořízené hlavním snímačem jsou skvělé jak za denního světla, tak i když se trochu setmí. V noci zase lze využít kvalitní noční režim, který opravdu umí překvapit, i když třeba stojíte v opravdové tmě.

Co se zbylých dvou fotoaparátů týče, pochválit se jistě dá i onen telefoto snímač, díky kterému nebudete mít problém vyfotit i vzdálenější objekty bez výrazné ztráty kvality. Na druhou stranu však musíme uznat, že si pamatujeme modely (i od Huaweie), které se pyšnily i desetinásobným optickým zoomem, oproti kterému je tak třiapůlnásobné přiblížení u modelu Mate 50 Pro možná trochu zklamáním.

Asi nejslabším článkem sestavy je pak širokoúhlý snímač, který je prostě jen dobrý, ovšem za šera a v noci se mu už nedaří pořizovat moc kvalitní fotografie. To je ovšem u smartphonové produkce docela obvyklá věc a jen málo modelům se povedlo přijít s řešením, které by širokoúhlé fotoaparáty posunulo výrazně dopředu.

Mám zvažovat koupi?

Od uvedení telefonu na trh už uplynula nějaká doba, nicméně cena se stále drží na hodně sebevědomých 31 990 korunách. To je přitom hranice, kde už zákazníci očekávají opravdu to „nejlepší z nejlepších“. Do této kategorie však Huawei Mate 50 Pro patří hlavně svým fotoaparátem, zbytek výbavy se u konkurence dá najít v kategorii řádově o mnoho tisíc korun nižší.

Pak je tu samozřejmě problém s chybějícím 5G, drobným softwarovým překážkám, co se třeba instalace Google aplikací týče, nebo třeba fakt, že k telefonu prakticky nemáte jak sehnat doplňkovou paměťovou kartu. Za výše uvedenou cenu přitom seženete prakticky jakéhokoliv špičkového konkurenta s plnohodnotným Androidem i 5G sítěmi. A mnohdy jsou i levnější.

Huawei Mate se stal značkou primárně pro nadšence, kteří i po obchodním embargu uvaleném na tuto čínskou firmu neutekli, jelikož jim její telefony zkrátka vyhovují. A ti budou s modelem Mate 50 Pro jistě spokojení. Pokud však máte rádi jiné značky, pak si vás Huawei jen na základě skvělého foťáku stejně nejspíše nezíská natolik, abyste za něj dali 32 tisíc korun.