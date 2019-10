Chcete si koupit nejlepší huawei? Seženete ho šest set kilometrů od Česka

Jen 600 kilometrů dělí potenciální zájemce od nejmodernějšího huaweie, tedy pokud by vyrazili z české Břeclavi někam těsně za rumunské hranice. Huawei Mate 30 Pro zde bude prodávat distributor Quickmobile.ro, který působí zejména jako e-shop. Jinde ve světě mají zájemci stejnou příležitost pouze v domácí Číně a Malajsii.

Rumunský prodejce slibuje, že bude mít telefony skladem už příští týden. Na sociálních sítích se jej však zájemci vyptávají, jak je vůbec možné, že se rozhodl pro prodej telefonu, který nemá služby Googlu a ani se do něj nedají manuálně nahrát (více viz Chvíli to šlo, ale teď už Google služby do nových huaweiů nepropašujete).

Zástupci obchodu tvrdí, že zkrátka chtějí mít co nejrozmanitější výběr, ovšem samotný nákup nechávají na svědomí každého zákazníka.

Mate 30 prodávají za 3 600 rumunských lei (asi 19,5 tisíce korun), jeho variantu Pro pak za 5 000 lei (asi 27 tisíc korun). To víceméně souhlasí s cenami, které Huawei uváděl během představovací akce v eurech: 800 eur za Mate 30 (20,5 tisíce korun) a 1 100 eur za Mate 30 Pro (28 tisíc korun).

V tomto případě jde však spíše o „sběratelský“ model, který osloví výhradně nadšence, bez služeb Googlu se dnes pravděpodobně obejde jen málokdo. Nepochybujeme, že se Huawei aktivně snaží celý problém s udělením licence vyřešit a stále tu je naděje, že se přeci jen tento smartphone na českém trhu i se službami Googlu objeví. Vše však závisí na vzájemné dohodě s americkou vládou. V opačném případě budeme i nadále Mate 30 Pro znát jen z vyprávění.