Huawei si věří. Ve světě neprodejných telefonů chce prodat 20 milionů

Kolekcí Mate Huawei každoročně demonstruje technologické možnosti a platí to i pro právě představené třicítky. Velmi silná výpočetní jednotka Kirin 990 volitelně i s podporou 5G, prvotřídní obrazovky a fotoaparáty, na které podle hodnocení organizace DxOMark nestačí ani dosavadní král žebříčku Note 10+ 5G. Mate 30/30 Pro jsou spolu s luxusní verzí Porsche Design telefony plné superlativů.

Jenže kvůli obchodní válce mezi Čínou a Spojenými státy Huawei ztratil přístup k GMS (Google Mobile Services) licencím a telefony neobsahují zásadní balík Google aplikací (Gmail, YouTube, Mapy, Play). To je zásadní problém, kvůli kterému jsou telefony mimo čínský trh a některé další regiony takřka neprodejné.

Obsahují sice alternativní aplikační portál AppGallery, jenže jeho nabídka je v porovnání s obchodem Google Play velmi chudá a Google aplikace v něm stejně nenajdete. Jelikož není jisté, že Huawei přístup k GMS opět získá, připravuje alternativu v podobě HMS (Huawei Mobile Services), ovšem to je běh na dlouhou trať a navíc s nejistým výsledkem.

Šéf značky zůstává optimistou

Huawei sice uvedl smartphony s pohádkovou výbavou, ale zmíněný aplikační hendikep je činí pro západní trh prakticky nepoužitelnými. Šéf společnosti Richard Yu navzdory tomu nepropadá skepsi, věří v silný odbyt nové kolekce.

Redakci magazínu Android Authority sdělil, že by prodeje mohly bez potíží dosáhnout dvaceti milionů kusů. Hlavním podílem se na tom má podílet domácí čínský region. „Myslím, že to negativně ovlivní prodeje mimo naši domovinu, ale prodeje v Číně značnou vzrostou, protože máme nejlepší telefon s podporou 5G sítí,“ uvedl Yu.

Spojené státy zakázaly čínské společnosti obchodovat s americkými firmami v polovině května, 21. května však obchodní restrikce vůči čínskému gigantovi zmírnili. Výrobci udělili 90 dnů trvající výjimku, po kterou firma mohla americké díly nakupovat bez omezení. Richard Yu uvedl, že se prodeje poté velmi rychle dostaly na původní úroveň a v Číně začal tržní podíl dokonce svižným tempem stoupat. Výrobce zapracoval na rozšíření svých distribučních kanálů v zemi a to se vyplatilo, mezi květnem a červencem prodeje přesáhly 37 milionů kusů (více v článku: Z Huaweie se stává čínská národní značka. Konkurenci drtivě poráží).

Je zajímavé, že zatímco ostatní velcí čínští hráči v podobě Oppa, Viva a Xiaomi v daném období meziročně poměrně výrazně oslabili, Huawei vyrostl o 31 procent. Ve světle těchto dat není divu, že Richard Yu je ohledně zájmu o novou modelovou řadu optimisticky naladěn a oněch 20 milionů prodaných kusů nemusí být nedosažitelnou metou.

Huawei doufá ve volný obchod s USA

Během představení řady Mate 30 zazněla informace, že výrobce dosud prodal přes 17 milionů telefonů kolekce P30 a prodeje řady Mate 20 přesáhly 16 milionů kusů. Jenže v obou případech šly přístroje na trh bez nevýhody v podobě absence GMS licencí.

Na druhou stranu, zákaz obchodování s USA nemusí trvat věčně. Přestože se Huawei i na tento scénář pečlivě připravuje, Yu stále doufá, že dojde k dohodě a restrikce, které byznys společnosti značně tlumí, budou zrušeny.

V takovém případě by značná aplikační nevýhoda padla a Mate 30 by byl rázem nesmírně atraktivní i pro západní regiony. Do těch má však zamířit v každém případě. Richard Yu uvedl, že během října by přístroje měly být k dostání i v Evropě a v prodeji mají být také v Pacifiku, Středním východě a dalších trzích.