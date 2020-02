Továrková se může plně věnovat práci na ČTÚ. Opustila všechny firmy

„Šetření, které ve věci paní Továrkové ministerstvo spravedlnosti provedlo, ukázalo, že paní Továrková ve lhůtě stanovené zákonem ukončila veškeré své angažmá,“ uvedlo ministerstvo. Mělo jít celkem o dvanáct firem.

„Jakkoliv tato skutečnost nebyla v několika případech dosud zapsána příslušným rejstříkovým soudem do obchodního rejstříku, paní Továrková ministerstvu potřebnými dokumenty doložila, že potřebná právní jednání byla učiněna,“ uvedl resort.



Nečinnost byla podle něj zjištěna pouze v případě živnostenského oprávnění, které předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) od roku 2000 aktivně nevykonávala. O jeho existenci prý nevěděla a přislíbila ukončit jej v co nejkratší lhůtě.

„Ministerstvo v závěrech ze svého šetření učinilo konec zbytečným spekulacím a já se mohu plně věnovat práci na ČTÚ, především přípravě aukce, která přinese levnější cenu mobilních služeb,“ reagovala Továrková na stanovisko ministerstva.

Regulátor vysvětlil, že „podle zákona o střetu zájmů platí, že člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (a další vybraní veřejní funkcionáři) nesmí podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, být členem statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby a být v (jiném) pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru“.

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou 27. ledna poté, co odvolala dosavadního předsedu úřadu Jaromíra Nováka. Ten krátce předtím sám oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G (více viz Šéf ČTÚ Novák rezignoval ke konci měsíce. Vláda ho odvolala okamžitě).

Novák minulý týden v rozhovoru pro server Lupa.cz uvedl, že chce kvůli svému odvolání podat správní žalobu. Tvrdí, že odvolání nebylo v souladu se zákonem a nechce, aby to zpochybnilo práci jeho někdejších kolegů a budoucí kroky ČTÚ ohledně aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G a dalších regulačním zásahů. Podle Nováka problém spočívá v tom, že ho kabinet odvolal jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a ponechal mu funkci jejího řadového člena.

Ministerstvo průmyslu již dřív uvedlo, že odvolání bylo v pořádku. „Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s předsedou Rady,“ uvedla již dříve mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.