Český trh se smartphony: Huawei klesá, Xiaomi dotahuje na druhou pozici

Analytická společnost Gartner patří k tradičním hráčům, kteří zveřejňují celosvětové statistiky prodejů mobilních telefonů (dalšími jsou GFK, IDC a Strategy Analytics). V Česku tuto firmu zastupuje KPC-Group, a tato firma v návaznosti na zveřejnění globálních výsledků za třetí čtvrtletí umožnila nahlédnout i pod pokličku českého mobilního trhu, jehož čísla jsou jinak poměrně přísně neveřejná. Tradičně je sbírá společnost GFK, ale statistiky jsou k dispozici jen platícím klientům, a navíc pod přísnou podmínkou jejich nezveřejňování.

Na druhou stranu zveřejněná česká čísla jsou jen drobným nahlédnutím pod pokličku, ale mnohé se z nich dá vyčíst mezi řádky. Podle KPC-Group poklesl meziročně v Česku prodej chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí o 0,3 %, což zhruba odpovídá stagnaci trhu světového. V Česku se za čtvrtletí prodalo 1 110 tisíc smartphonů.

Dominantní čtyřka

Jedničkou nadále zůstává Samsung, který, zdá se, si může na chvíli oddychnout od tlaku, který na něj vyvíjel Huawei. Samsung podle KPC-Group ve třetím čtvrtletí v Česku prodal 386 tisíc smartphonů, což představuje významný nárůst: ve stejném období vloni to bylo 330 tisíc. To Huawei meziročně mírně klesá: zatímco v Q3 2018 prodal 205 tisíc smartphonů a chystal se k dotažení náskoku Samsungu, letos to bylo 200 tisíc kusů. Propad jistě můžeme připsat na vrub omezením, která na Huawei uvalila americká vláda.

Prakticky sice v Q3 pro české zákazníky tato omezení nic neznamenala, určitá nejistota, kterou situace kolem Huaweie v zákaznících vyvolává, se již projevila. Teď ve vánoční sezoně to může být ještě horší i proto, že firmě Huawei chybí novinka v podobě modelu Mate 30 Pro. Ne že by tento měl trhat prodejní rekordy, ale coby vlajková loď a image-maker Huaweie jednoduše v předvánoční kampani chybí.

Díky této situaci se tak na kobylku společnosti Huawei dostává jiná čínská značka, Xiaomi. Podle KPC-Group si tato firma připsala ve třetím čtvrtletí 197 tisíc prodaných smartphonů, což je o sedm tisíc více než ve stejném období před rokem. Nejde o dramatický růst, což spíše potvrzuje saturaci a stagnaci trhu, ale Xiaomi by současná kondice mohla stačit na to, aby Huawei předběhlo na pozici dvojky na českém trhu. To je na firmu, která je zde zastoupena jen prostřednictvím distributorů a nemá tu vlastní pobočku, úctyhodný výkon.

Slavit může za třetí čtvrtletí i Apple. Jeho prodeje v ČR za třetí čtvrtletí stouply ze 151 tisíc (2018) na 160 tisíc kusů (2019). Podle analytiků se pozitivně projevil start prodeje řady iPhone 11, takže můžeme čekat, že závěr roku by mohl být pro Apple ještě zajímavější. Každopádně je Apple pohodlně čtyřkou českého trhu, i když to zpráva analytiků přímo neuvádí.

Vyplývá to ale z celkové situace na trhu: z onoho 1,11 milionu kusů smartphonů prodaly čtyři zmíněné značky celkem 943 tisíc kusů, na všechny ostatní hráče, jako jsou Nokia, Lenovo a Motorola, Sony, LG, Alcatel, Asus a mnoho dalších tak zbývá pouze 167 tisíc kousků.

Čísla s rezervou

Zveřejněná čísla od KPC-Group je třeba brát trochu s rezervou. Čtvrtletní cifra znamená, že by se mělo ročně v Česku prodat něco kolem čtyř milionů smartphonů, to je ale nejspíš vcelku nadhodnocené číslo. Ověřit to přesně nemůžeme, ovšem zdroje blízké trhu tvrdí, že to budou spíše zhruba tři miliony ročně. Nicméně rámcové poměry sil podle odborníků odpovídají, včetně růstu Samsungu a Xiaomi a potíží u Huaweie.

Obecně platí, že menší značky to mají na trhu velmi těžké a český trh v tomto ohledu kopíruje ten světový. I když tu před pár lety vcelku dobře uspělo Lenovo, čínská firma společně se značkou Motorola, která mu patří, se mezi velké hráče už nezařadila. Podobně se trochu zasekl návrat značky Nokia, který vzbudil velkou pozornost, ale růst nejspíš nenaplňuje původní ambice.

Podle nás si za to ale tyto firmy mohou vcelku samy: Lenovo vlastně vyklidilo trh, přestalo v mobilních telefonech investovat do reklamy, a to bez zjevných důvodů. Teď se firma snaží o návrat, prosazuje opět spíše (vcelku povedené) smartphony Motorola. Kdo ví, třeba vylepšení pozice pomůže nová skládací Motorola Razr. Ta sice bude extrémně drahá, ale ke značce opět přitáhne pozornost, z čehož by prodeje mohly těžit.

I Nokia vlastně trochu polevila. Firma při svém návratu nadchla fanoušky retro modely 3310 a 8110 4G, jenže na poli smartphonů žádný „ikonický“ model firma nepředvedla. Portfolio značky je vcelku bohaté, ale trochu nepřehledné, navíc často přichází do Česka novinky se zpožděním. I tak je na tom ale Nokia nejspíš lépe než jiné tradiční značky: LG a Sony, které mají v portfoliu jen několik modelů, a jen těžko se tak prokousávají do portfolia mobilních operátorů.