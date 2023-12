Apple drtí český trh s chytrými hodinkami. Globálně však jeho podíl klesá

Apple je jasně dominantním hráčem na trhu s chytrými hodinkami. Ovšem na tom českém to podle všeho platí ještě výrazněji než na trhu celosvětovém. Ukazují to čerstvě zveřejněné statistiky internetového obchodu CZC, podle kterých má Apple v dosavadním průběhu letošního roku na prodejích chytrých hodinek podíl asi 51 %.

Další asi třetina trhu patří dohromady značkám Garmin a Samsung, tradiční výrobce outdoorové elektroniky má podle zveřejněných grafů asi 19% podíl na trhu, Samsung letos dosáhl asi na 14 %. Dál už u CZC dosáhnou na výraznější prodejní čísla jen značky Amazfit a Xiaomi, těm patří zhruba 5 a 3 % prodejů. Pět značek chytrých hodinek tak u CZC tvoří přes 90 % prodaných kusů. Ostatní v podstatě jen paběrkují. Jistě, jde o statistiky jednoho prodejce, ale vzhledem k tomu, že je CZC v Česku druhým největším prodejcem elektroniky po jedničce Alza.cz, jsou statistiky e-shopu nejspíš dostatečně vypovídající.

Za pozornost stojí, že tyto ostatní značky v uplynulých letech z jejich pozic vytlačil právě Apple. Ten měl ještě v roce 2019 na prodejích chytrých hodinek u CZC podíl asi 20 %, o rok později už to ale bylo přes 25 %, v roce 2021 přes 30 % a vloni už přes 40 % prodejů. Zatímco pak prodeje Garminu a Samsungu víceméně v daném průběhu času stagnují (Samsung je letos lepší než vloni, ale horší než v předchozích letech), ostatní značky se dočkaly v podstatě jen poklesu.

Stojí za tím i posun zájmu zákazníků směrem k dražším modelům. „Ještě před několika lety jsme zaznamenávali masové prodeje náramků v cenové hladině do dvou tisíc korun, které si lidé pořizovali s vidinou větší motivace k pohybu. Spolu s tím sílila kategorie vyspělých chytrých hodinek, které vyhledávali nároční zákazníci. Fanoušci značky Apple zase volili hodinky této značky, aby zapadly i funkčně do celého ekosystému, a aktivní sportovci, především běžci a turisté, se zaměřili na modely s GPS, mezi nimiž se vyprofilovaly jako nejlepší produkty Garmin,“ popisuje trendy Norbert Hrčko, manažer kategorie chytrých hodinek v CZC.

Do statistik prodejce se pro Apple pozitivně propisuje i aktuální vysoká poptávka po letošních modelech Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2, které firma představila v polovině září. Snad právě zájem o novou generaci hodinek od Applu je ale možná jediným zásadním trendem, kterým český trh kopíruje ten světový.

Na něm totiž celkově podíl chytrých hodinek značky Apple padá. Obraz ale není kompletní, je otázkou, jak do trhu promlouvají právě prodeje letošních novinek, takové statistiky zatím nejsou k dispozici. Nicméně třeba podle údajů analytické společnost Counterpoint research se trh v případě chytrých hodinek Applu chová vždy jasně cyklicky: ve čtvrtém čtvrtletí zájem zákazníků díky novinkám vyskočí a pak postupně první tři kvartály roku upadá. Zatímco tak vloni ve čtvrtém čtvrtletí držel Apple na globálním trhu podíl 37 %, letos v prvním čtvrtletí to bylo 26 % a ve druhém 22 %. Meziročně to ale pro Apple znamená pokles: v prvním čtvrtletí roku 2022 držel podíl 32 % a v tom druhém 27 %, letos si tak oproti loňsku ve stejných kvartálech firma pohoršila o šest a pět procentních bodů.

Naopak na globálním trhu sílí ostatní značky, jejich podíl je ale natolik vyrovnaný a rozdrobený, že sem třeba v druhém čtvrtletí letošního roku spadl i Samsung, který se globálně nevešel do největší trojice. Zrovna tak podle Counterpoint research nefiguruje v první pětce globálně ani Garmin, naopak se daří značkám jako Huawei, Fire Boltt a Noise. To ukazuje, jak velký vliv může mít poptávka zákazníků na některých konkrétních trzích (Fire Boltt a Noise jsou úspěšné v Indii, Huawei doma v Číně).

Stejně tak jako čísla od jednoho prodejce v Česku je ale třeba brát globální statistiky trochu s rezervou. Apple i řada jiných firem totiž konkrétní prodejní čísla nezveřejňují, a tak jsou výsledné hodnoty vždy jen kvalifikovaným odhadem analytiků na základě dat získaných třeba od vybraných distributorů. Záleží také na tom, co které statistiky považují za chytré hodinky a jestli do takové kategorie patří fitness náramky, či nikoli.

Každopádně je jasné, že Apple trhu s chytrými hodinkami dominuje. Tomu globálnímu ale možná ne tolik, jako by se dalo očekávat, firma především nedovede udržet zájem zákazníků v průběhu roku, což odpovídá i tomu, co tvrdí i zástupce CZC: „Mnoho zastánců chytrých hodinek přechází pravidelně na nové modely,“ říká Hrčko.

Globální trh s chytrými hodinkami čeká v následujících letech další růst. Zatímco letos má objem trhu podle údajů společnosti Statista dosáhnout asi 44 miliard dolarů (vloni to bylo lehce přes 40 miliard), do roku 2028 se má objem trhu vyšplhat na více než 62 miliard dolarů. Stoupat má i průměrná útrata na zákazníka, což potvrzuje rostoucí zájem o dražší chytré hodinky.