Apple vyřešil zásadní problém. Umí vylepšit i vypnutý iPhone v krabičce

Větší softwarové aktualizace chodí do iPhonů několikrát do roka, ovšem pokud si někdo koupí nový telefon až po jisté době od uvedení do prodeje, pravděpodobně ho čeká dlouhá aktualizace systému hned poté, co telefon vybalí z krabičky. Apple se však rozhodl na takovou situaci vymyslet řešení a má zřejmě způsob, jak aktualizovat i telefony v obchodech, které jsou stále uvnitř originálního balení a vypnuté.

O této novice mluví analytik Mark Gurman na serveru Bloomberg. Apple sice ještě tuto novinku stále testuje, je však téměř jisté, že se brzy objeví i ve značkových prodejnách. Gurman mluví dokonce ještě o termínu před koncem letošního roku.

Zařízení bude vypadat jako bezdrátová podložka, na kterou se krabička s telefonem uvnitř položí. Při kontaktu s ní se telefon v krabičce automaticky zapne, stáhne si a nainstaluje potřebné aktualizace a zase se vypne. Apple tak zřejmě využije toho, že iPhony i ve vypnutém stavu do jisté míry interagují s okolím, například pro nalezení přes funkci Find My. A samozřejmě tím také odpadne nutnost hned po zapnutí nového telefonu čekat na aktualizace.

Zda se bude novinka týkat i jiných prodejen, než těch značkových, bohužel netušíme. Půjde z kraje zřejmě o střeženou technologii, takže je možné, že ještě nějakou dobu potrvá, než i třeba v českých obchodech budeme nakupovat iPhony s průběžně aktualizovaným softwarem během toho, co ležely ve skladu obchodu.

Gurman mimochodem zmínil i další plány ohledně budoucnosti zařízení od Applu. Tvrdí například, že forma plánuje vydat vedle již představených brýlí pro virtuální realitu (Vision Pro) ještě levnější alternativu, která by místo počítačového procesoru využívala čip, který pohání iPhony. Vedle toho by se také brýle zbavily externího displeje, což by ve výsledku pomohlo srazit cenu na docela přijatelných 1 500–2 000 amerických dolarů (asi 35–47 tisíc korun bez daně).