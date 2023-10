Přejmenovala se kvůli asistence Applu. Ale vlastně úplně zbytečně

Na hlasovou asistentku Applu už není nutné pokřikovat „Hey Siri“. V případě nejnovějšího operačního systému totiž k jejímu probuzení stačí vyřknout jen „Siri“, jde o jednu z novinek iOS 17. K pojmenování své asistentky ovšem nepoužil smyšlené pojmenování, ale sáhl po poměrně běžném skandinávském ženském křestním jméně.

Siri je totiž krátká forma jména Sigrid, které pochází ze staré norštiny a znamená „krásná žena vedoucí k vítězství“. Jméno Siri je rozšířené také v Indii či Thajsku. Apple tak uživatelům iPhonů, v jejichž okolí se pohybuje nositelka tohoto jména, přidělal starosti. Na jeden takový případ upozornil portál Apple Insider.

Přátelé a známí šestadvacetileté osobní trenérky Siri Priceové z britského Edinburghu z řad uživatelů iPhonů si museli osvojit fakt, že při osobním setkání či volání na ni museli vyslovit pouze její křestní jméno. V opačném případě si při současném použití „Hey“, tedy použitím celé fráze „Hey Siri“ aktivovali asistentku Applu.

„Pracuji v posilovně se spoustou lidí kolem, takže se všichni rychle naučili neříkat ‚ahoj‘,“ zmínila Priceová pro britský portál The Sun s tím, že to bylo nepříjemné, ale dalo se to zvládnout. Tuto dlouholetou zvyklost však nyní Apple novým systémem naboural.

„Teď už lidi nemůžou ani vyslovit moje jméno. Jsem vzteky bez sebe,“ dodala s tím, že i její přítel si po nedávné aktualizaci systému ve svém iPhonu všiml, že se telefon probudí pokaždé, když ji osloví jménem. Problém to byl i v práci, kde její spolupracovníci přemýšleli nad řešením. Nakonec stačilo jen se „vzdát“ svého křestního jména. Přátelé (a patrně nejen oni) tak nyní mladou Britku oslovují Siz.

„Jsem si jistá, že Apple mohl místo toho vybrat něco jiného – existuje spousta lidí, kterým se říká Siri a jejich životy se kvůli tomu staly prostě nesnesitelnými,“ uvedla Priceová. Svého křestního jména se přitom v okruhu přátel, známých a patrně i spolupracovníků vůbec nemusela vzdávat.

Stačilo se s nimi dohodnout, aby se po aktualizaci systému na iOS 17 či pořízení nového iPhonu 15 vrátili k původně používané frázi. V nastavení telefonu lze totiž zvolit, jakým povelem se má hlasová asistentka Applu probouzet. Nově reaguje současně na „Hey Siri“ i „Siri“, nebo postaru výhradně jen na roky zažitou frázi.

Jméno Siri se Jobsovi nelíbilo

„Pracoval jsem v Norsku s dámou jménem Siri a chtěl jsem tak pojmenovat svou dceru,“ potvrdil v roce 2012 Dag Kittlaus, jeden z lidí, kteří v roce 2007 Siri naprogramovali, inspiraci reálným jménem. Sázce na Siri podle něj kromě toho, že je to snadno zapamatovatelné pojmenování snadného zápisu, nahrál i fakt, že byla volná stejnojmenná webová doména.

Podle Apple Insideru není Priceová jedinou nositelkou jména Siri, která si přeje, aby se hlasová asistentka Applu jmenovala jinak. Kdyby Steva Jobse tehdy napadlo jiné jméno, nemusela by tento problém vůbec řešit. Podle Kittlause se totiž Jobsovi pojmenování Siri nelíbilo, ale nepřišel s žádnou lepší alternativou.

Před stejným úskalím jako nositelky skandinávského jména mohou snadno stát i nositelky jména Alexandra, v zahraničí zkráceně i Alexa, pokud samy či někdo v jejich blízkém okolí používá hlasového asistenta Amazonu. Ten se totiž probouzí povelem „Alexa“. Třeba Google u svého hlasového asistenta zůstává u „probouzecích“ frází „Hey Google“ či „OK Google“. Důvod je pragmatický: předchází tím náhodnému spouštění ve chvílích, kdy se uživatel pouze zmíní třeba o vyhledávači Google.