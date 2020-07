Dřív než dojíte snídani, bude mobil nabitý, slibují výrobci

Hned tři mobilní značky se zavázaly, že nabídnou smartphony s nabíjením 120/125W výkonem. Jde o čínské výrobce Vivo, Oppo a Realme (poslední jmenovaný ovšem spadá pod koncern Oppo). Zatím však není jasné, kdy přesně se této technologie dočkáme a jakých konkrétních modelů se to týká.

Zatímco dvojice Oppo a Realme teprve chystá ukázat svá 125W řešení, Vivo u své řady Iqoo už ukázalo i video, ve kterém názorně předvádí, jak pomocí 120W nabíjení dostane „z nuly na sto“ mobil se 4 000mAh akumulátorem během necelých 15 minut. Na polovině kapacity je pak dokonce za ohromujících 5 minut:



Velké naděje se pak vkládají do výrobce Realme, který aktuálně prodává modely s velice rychlým 65W nabíjením jako třeba X50 Pro 5G, který jsme již v redakci mohli otestovat. Telefon se skutečně do plné kapacity nabije za úctyhodných 35 minut (více v článku Supervýkonný smartphone v boji o přízeň. Test Realme X50 Pro 5G). Jeho 125W řešení by tak mohlo být ještě o trochu rychlejší než u konkurenčního Viva.

Rychlejší metody nabíjení souvisejí s nástupem nadcházející generace standardu USB4 a také příchodu nejvýkonnějšího procesoru od výrobce Qualcomm, modelu Snapdragon 875. Právě ten by měl takto rychlé nabíjení jako první umožnit, později se k němu snad přidají i některé levnější čipy (více v článku Z nuly na sto za sedmnáct minut. Příští rok se bude nabíjet bleskově).