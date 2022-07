Výrobci se předhánějí v rychlosti nabíjení. Výkon rekordmana je neuvěřitelný

Rychlé nabíjení je novou kategorií, v níž mobilní výrobci soupeří o pomyslné prvenství. Tedy o to, který z nich zvládne nabít baterii do její plné kapacity co nejrychleji. Prvenství v současnosti drží čínské Realme. Avšak ne již nadlouho. Brzy jej o něj patrně připraví domácí konkurent.