Vodafone okopíroval tarif konkurence, zároveň ho výrazně vylepšil

Studentská nabídka Vodafonu se dlouho skládala pouze ze dvou tarifů, zatímco u konkurence mohli mladí zákazníci vybírat z až čtyř nabídek. K neomezeným tarifům #jetovtobě 15 GB (499 Kč) a #jetovtobě Neomezeně (599 Kč), který obsahuje i neomezená data, nyní přibyl třetí tarif: #jetovtobě 3 GB.

Již z názvu je patrné, že oproti studentským „matadorům“ obsahuje výrazně méně datové porce. Je to vcelku logické, Vodafone totiž základní cenu své studentské nabídky stlačil na pouhých 299 korun měsíčně. Zařadil se tak po bok konkurenčního O2, které má v nabídce stejně drahý tarif již delší dobu.

Z jejich přímého srovnání však novinka Vodafonu vychází výrazně lépe, přestože kromě shodné výše měsíčního paušálu si jsou oba zmíněné tarify rovny i z pohledu datové porce. Oba totiž obsahují 3 GB, přitom ještě před pár dny by Můj první tarif od O2 značně zaostával. Operátor totiž v něm obsaženou datovou porci navýšil teprve 17. srpna (více viz O2 přidává dětem data a Vodafone má slevy na kombinace služeb).

Avšak z pohledu zbývajících služeb má tarif Vodafonu již navrch. Oproti tarifu O2 obsahuje více než dvojnásobek volných minut, a to 250 oproti 120 minutám. V obou případech jde o jednotky do všech sítí. U volných SMS však takováto shoda již nepanuje: zatímco s tarifem Vodafonu lze i posílat neomezené textovky do kterékoli sítě, tak u O2 pouze do vlastní.

Nutno dodat, že tarif pro mladé zákazníky s měsíčním paušálem 299 korun nemá Vodafone v nabídce poprvé. Na sklonku loňského školního roku totiž do ní zahrnul speciální tarif pro děti od šesti do patnácti let, který bylo možné získat jen do poloviny srpna. Časově omezený Tarif pro dítě při shodné ceně obsahoval rovněž 3 GB dat a neomezené SMS do všech sítí jako nový studentský tarif #jetovtobě 3 GB, ale v případě bezplatného volání bylo k dispozici jen 130 minut.

I na nový, aktuálně nejlevnější studentský tarif Vodafonu platí, že k jeho pořízení je nutné předložit platný studentský průkaz ISIC. Konkurenční operátoři O2 a T-Mobile, v jehož případě nejlevnější studentský tarif vychází na 450 Kč (Student Plus s neomezenými hovory i SMS a 8 GB dat), si takovou podmínku u tarifů pro mladé zákazníky nekladou.