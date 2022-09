5G bude základ všeho. Ostatní sítě by operátoři rádi vypnuli hned

V ulicích německého Kolína nad Rýnem se 13. a 14. září konala akce nazvaná Digital X. Je to jakási kombinace veletrhu a konference přímo v ulicích města, úkolem akce je zejména podpora digitalizace a ukázka schopností moderních technologií v praxi. Iniciátorem Digital X je telekomunikační skupina Deutsche Telekom a její představitelé tu tak logicky hovoří o budoucnosti telekomunikací a digitálních služeb.

Vedle úvodní přednášky, ve které kritizoval německé hospodářství šéf Deutsche Telekom Timotheus Höttges, jsme měli v rámci akce možnost vyslechnout si i názory některých dalších top manažerů německého telekomunikačního gigantu, do jehož portfolia patří i česká pobočka operátora T-Mobile. Z rozhovorů a přednášek pak vyplynuly v zásadě dvě základní myšlenky. Tou první je, že se operátoři v podstatě smířili s tím, že prodávají jakousi základní komoditu, konektivitu. Tou druhou, že základním stavebním kamenem této komodity a všech dalších návazných služeb mají být sítě 5G. Všechny dosavadní generace jsou již nadbytečné a kdyby to šlo, operátoři by se jich zbavili téměř okamžitě.

Jsou to především vize samotného Deutsche Telekomu, konkurence může mít samozřejmě trochu jiný názor. Na druhou stranu je Deutsche Telekom z hlediska obratu v současnosti asi třetí největší světovou telekomunikační skupinou a třeba z hlediska tržní hodnoty je na tom firma podobně, jako trojice jejích evropských konkurentů Vodafone, Telefónica a Orange dohromady. Názor vedení této firmy je tak pro odvětví telekomunikací minimálně v Evropě zásadní.

„Kdyby bylo na nás, ponechali bychom 5G a ostatní sítě vypnuli. Jsou totiž v porovnání s ním neefektivní,“ prohlásil například Srini Gopalan, člen představenstva skupiny Deutsche Telekom a zároveň výkonný ředitel Telekom Deutschland, tedy v podstatě německé pobočky T-Mobilu. 5G sítě se podle něj stanou jakýmsi novým základním stavebním kamenem, kterým byly doposud mnohde sítě 2G. Je jen otázkou času, než k tomu dojde, na cestě k tomuto cíli se však vyskytuje několik překážek. „Odhadovat, kdy se tak stane, není jednoduché. Souvisí to třeba s tím, co vyžadují regulátoři, ale také samozřejmě s potřebami zákazníků,“ vysvětluje Gopalan.

Životnost jednotlivých technologií se přitom různí. Zatímco třeba 3G sítě, které se vlastně globálně nikdy moc neujaly, vypnul německý operátor už v roce 2021 (v tomtéž roce je vypnuli i všichni tři čeští operátoři), modernější 4G sítě, které vlastně 3G rychle nahradily, zatím úplně „v ohrožení“ nejsou. To technologicky nejstarší sítě v provozu, sítě 2G, už v podstatě přesluhují. A i když je jasné, že by se překotné vypínání GSM sítí setkalo s vlnou nevole i u určité skupiny koncových zákazníků, nejsou těmi, kdo by představoval z hlediska vypnutí starších sítí zásadní překážku.

Zákazníky totiž operátoři umějí poměrně efektivně vybavit zařízeními, která budou fungovat na síti, na které potřebují. Někde však provoz 2G sítí nadále vyžadují regulátoři (třeba i kvůli zajištění dostupnosti tísňového volání), podle Sriniho Gopalana jsou však překážkou zejména určitá IoT řešení. „Existuje celá řada vestavěných IoT senzorů, které na 2G sítě spoléhají a u kterých by byla náhrada za modernější velmi komplikovaná,“ přemítá Gopalan. Na rychlý konec 2G sítí přinejmenším v Evropě to tak zatím moc nevypadá. Z hlediska efektivity využití spektra nebo energetické efektivity provozu dané technologie by přitom bylo nahrazení starého standardu žádoucí.

Vypínání 2G zatím nenahrává ani samotná 5G technologie. Doposud budovali operátoři zejména takzvané non-standalone 5G sítě, které při ustavení komunikace nebo třeba pro telefonování spoléhají na některé ze starších sítí, většinou 4G. Teprve takzvané standalone, tedy plně samostatné, 5G sítě budou schopny 2G nahradit i z hlediska nezávislosti sítě na jiných technologiích. Tyto sítě začínají operátoři teprve postupně budovat. Doba, kdy tedy bude z 5G univerzální standard mobilních sítí, je tak ještě poměrně vzdálená, nejspíš k tomu dojde v době, kdy už bude k dispozici další generace sítí. I z tohoto hlediska se pak jeví vypnutí 2G jako nutnost, operátoři nechtějí obsluhovat příliš mnoho různých technologií, je to pro ně samozřejmě nákladné.

Gopalan se také pozastavil nad tím, co mohou operátoři přinášet svým zákazníkům do budoucna. Podle něj je rychlá konektivita základ. Z hlediska koncových zákazníků je jen málo dalších služeb, které by operátoři mohli nabídnout, důležitá je jednoduše kapacita a rychlost sítě, která bude zvládat intenzitu provozu v dané době. A tato intenzita nadále strmě poroste i třeba v souvislosti s nástupem fenoménu Metaverse. Právě ve virtuálním prostředí pak vidí vedení Deutsche Telekomu jednu ze zajímavých příležitostí. „Mobilní operátoři by se mohli stát určitými garanty virtuální identity zákazníků,“ naznačuje manažer. Operátor by byl jednoduše jakousi spojkou mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb ve virtuálním prostoru, potvrzoval by, že jde skutečně o daného zákazníka a ne nikoho, kdo se za něj vydává. Podle Gopalana v tomto ohledu mají operátoři ještě bohatší možnosti, než třeba banky.

Základním komunikačním kanálem tu opět budou 5G sítě. Pro firemní zákazníky pak budou s rozmachem 5G důležité zejména služby garantované konektivity a další služby, které souvisejí s technikou takzvaného network slicingu. V rámci této funkce 5G sítí je operátor schopen vyhradit část spektra pro určitou funkci nebo aktivitu a garantovat parametry dané služby. To se má hodit v průmyslu, medicíně nebo dopravě.

Budoucí možností takové techniky ostatně veletrh Digital X částečně představil. V ulicích Kolína nad Rýnem například kroužil vůz bez řidiče, který vzdáleně ovládal operátor právě přes mobilní síť. Další ukázkou byla práce tatérky, která vzdáleně ovládala robotickou paži a ta prováděla vlastní tetování. Zatím to bylo na vzdálenost jen pár metrů a na umělém podkladu, nikoli na lidském těle, ale ukázka měla mimo jiné naznačit i budoucí možnosti medicíny. Tyto a další technologické ukázky si v Kolíně nad Rýnem prohlédlo na 70 tisíc registrovaných návštěvníků, především z řad zástupců firem, odborné veřejnosti a novinářů.

„Chceme v praxi ukázat možnosti moderních technologií a dát lidem v oboru možnost se setkávat, sdílet poznatky a navazovat kontakty,“ mluví o záměru akce Digital X šéf její organizace a zároveň šéf německého T-Mobilu pro firemní zákazníky, Hagen Rickmann. Podle něj je Digital X určitou náhradou za CeBIT, před lety zrušený veletrh, který se konal v Hannoveru. Od příštího roku by chtěli organizátoři do akce více zahrnout i širokou veřejnost, která tak jako tak nemohla často v růžových „operátorských“ barvách vyvedené prezentace v ulicích města přehlédnout.