Vodafone má dětský tarif za 299 korun. Vysvědčení odmění neomezenými daty

Tarif pro dítě stojí 299 korun a za tuto cenu obsahuje 130 minut volání do všech sítí, neomezené SMS a 3 GB mobilních dat. Určen je výhradně pro děti ve věku 6 až 15 let. Po dosažení 16 let budou všechna zvýhodnění, tedy 100% sleva na 3 GB dat, 20% sleva na 130 minut do všech sítí a 100% sleva na neomezené SMS, automaticky deaktivována a zákazníkovi budou účtovány v té době aktuálně platné ceny aktivních služeb. Na jedno rodné číslo dítěte lze zřídit pouze jeden tento tarif, a to navíc za podmínky, že telefonní číslo bude vedeno na zákonného zástupce dotyčného dítěte.

S Tarifem pro děti lze využít i slevu na zařízení, podmínkou k jejímu získání je uzavření dvouletého závazku. Pořízení nového telefonu operátor zvýhodní částkou 500 korun. Pokud má zákazník u Vodafonu zároveň na stejném zákaznickém účtu i služby v kombinované nabídce (pevný internet spolu s mobilním tarifem či televizí), pak poskytne operátor slevu ve výši 1 000 korun.

Také u Tarifu pro děti lze stejně jako u ostatních tarifů Vodafonu nastavit takzvaný Flexistrop. Měsíční útrata pak nepřesáhne zvolený finanční strop. Pokud tedy rodič nastaví u dětského tarifu Flexistrop na 300 korun a dítě této částky dosáhne (utratí jednu korunu nad rámec měsíčního paušálu), tak už nebude možné dál utrácet.

Nadále je však možné dočerpat volné minuty tarifu či v něm obsažený datový objem. „Konkrétně u dětského tarifu s neomezenými SMS tedy může (dítě) kdykoli dát vědět, že dorazilo v pořádku domů nebo že potřebuje kontakt,“ informuje operátor.

Tarif pro dítě, který je v nabídce Vodafonu prozatím pouze do 15. srpna, za necelých 300 korun měsíčně nabídne o poznání víc služeb než běžný nejlevnější tarif. Tím je Start 130, který kromě stejného počtu volných minut nabídne již pouze 1 GB dat. Za každou odeslanou SMS se platí 1,51 koruny.

Ve srovnání s běžnými studentskými tarify Vodafonu je speciální dětský tarif minimálně o 200 korun levnější. Základní studentský tarif #jetovtobě nicméně za oněch 499 korun obsahuje pětinásobek dat a také neomezené hovory, určen je však spíš pro starší děti a studenty do 26 let, byť je možné jej zřídit už pro šestileté dítě.

Konkurenční operátoři tarif určený výhradně dětem do 15 let věku nenabízejí. V nabídce mají tradiční studentské tarify, tedy pro mladé do 26 let. V případě O2 jejich ceny začínají na 399 korunách (You 5 GB – 120 minut, neomezené SMS v síti a 5 GB dat), u T-Mobilu pak na 450 korunách (Student Plus – neomezené hovory i SMS a 8 GB dat).

Odměna za vysvědčení

Každé dítě, které na pobočku operátora donese své vysvědčení za školní rok 2021/2022, a to nejen ze základní, ale i ze střední školy, dostane jako odměnu neomezená data s neomezenou rychlostí na měsíc zdarma. Musí to však stihnout nejpozději do 15. srpna a navíc musí mít aspoň minimálně měsíční datový balíček v tarifu nebo na předplacené kartě. Odměnu lze za jedno vysvědčení získat pouze jednou.

Jelikož jsou telefonní čísla dětí většinou vedena na rodiče, tak operátor doporučuje navštívit pobočku kvůli odměně za vysvědčení společně s nimi. Zadání požadavku na aktivaci odměny bude totiž možné až po ověření zákazníka administrátorským či uživatelským heslem.