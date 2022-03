T-Mobile má tarif pro majetné studenty. Už se nemusí omezovat

V pořadí třetí studentský tarif nabízí T-Mobile od úterý 8. března. Stejně jako dva dosavadní, tedy Student Plus a Student neomezeně, obsahuje neomezené volání i SMS. Rozdíl se tedy odehrává opět na poli mobilních dat, byť svým způsobem všechny shodně uživateli umožní neomezené surfování. Každý však po svém.

Zatímco základní tarif obsahuje 8 GB a službu Pořád online, kdy tedy po vyčerpání FUP přenosová rychlost klesne na 256 kbit/s, a Student neomezeně umožní vyčerpat 15 GB plnou rychlostí a další data už jen deseti megabity za sekundu, tak s tarifem Student neomezeně 5G má uživatel k dispozici data bez jakéhokoli omezení. Tedy jak objemového, tak rychlostního. Jen doplňme, že v zemích EU operátor uplatňuje 22GB datový limit.

Zcela neomezená data se však promítla do ceny nového tarifu. Operátor si za něj měsíčně naúčtuje 850 korun. Tedy o 200 korun více, než za kolik nabízí dnes již prostřední tarif (Student neomezeně) s objemově omezenou možností rychlostně neomezeného surfování.

Nicméně ve srovnání s běžnou tarifní nabídkou T-Mobilu jde o stále značný finanční rozdíl ve prospěch studentského tarifu. Obdobný tarif, tedy Neomezeně 5G XL totiž operátor standardně nabízí za 1 275 korun měsíčně. Studentská alternativa je tedy o více než 400 korun levnější, v ceně standardního tarifu jsou nicméně zahrnuty také volné minuty na volání do zahraničí.

A co konkurence? Jak u Vodafonu, tak u O2 se musí zájemci z řad mladých uživatelů, tedy lidí do 26 let, v případě preference neomezených dat smířit s rychlostním omezením. Ani jeden z těchto operátorů totiž v současnosti nenabízí žádný cenově zvýhodněný tarif, který by studentům přinášel možnost zcela neomezeného surfování. To se však v reakci na rozšíření nabídky T-Mobilu může výhledově změnit.