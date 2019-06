Skype je mobilním operátorem a může být regulován, rozhodl soud

Některé elektronické komunikační služby mohou být nejspíš podle nového unijního výkladu práva považovány za služby mobilních operátorů. Alespoň tak rozhodl Evropský soudní dvůr, když posuzoval, zda se nová pravidla mají vztahovat například na Skype. Na základě tohoto rozhodnutí by se na Skype a jemu podobné služby mohla vztahovat část regulace, které podléhají mobilní operátoři.

Evropský soudní dvůr tvrdí, že je to z toho důvodu, že některé komunikační služby Skypu jsou placené a že firma má dohody s mobilními operátory o propojení hovorů. Z klienta Skype lze totiž volat i do běžných telefonních sítí, právě za takovou možnost pak uživatelé platí.

Rozhodnutí padlo v rámci sporu Microsoftu, majitele Skypu, a belgických orgánů. Belgický institut poštovních a telekomunikačních služeb, tedy tamní regulátor, totiž vyměřil v roce 2016 Skypu pokutu ve výši 223 454 eur (zhruba 5,7 milionu korun) za to, že se firma nenahlásila coby poskytovatel služeb elektronických komunikací právě kvůli službě SkypeOut. Skype se bránil, že se na něj tato regulace nevztahuje, protože je pouze poskytovatelem softwarového řešení a nepřenáší signál či neposkytuje služby elektronických komunikací podle práva EU.

Podle serveru Mobile Europe bude Microsoft rozhodnutí soudního dvoru respektovat. Důležité je rozhodnutí především ve světle nového nařízení EU z roku 2018. Takzvaný Evropský kodex elektronických komunikací přináší další harmonizaci legislativy u telekomunikačních služeb a mimo jiné umožňuje rozšířit regulační rámec i na další služby, které nabízejí podobnou funkčnost jako tradiční telekomunikační společnosti.

Státy EU pak mají do konce roku 2020 tento kodex implementovat do své vlastní legislativy. Fakticky se toho ovšem nemusí příliš měnit. „Jde o rozhodnutí s vazbou na možnou regulaci trhu služeb, nikoli rozhodnutí v tom smyslu, že by Skype byl službou elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikacích. Čili toto rozhodnutí nelze číst tak, že by ČTÚ nově přezkoumával reklamace na přerušené Skype hovory, vedl námitková řízení a zkoumal správnost vyúčtování za tyto služby,“ vysvětluje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

Navíc je podle něj v Česku předčasné hovořit o přesných důsledcích nové interpretace. „Pokud jde o kodex jako takový, má být do legislativy transponován do konce roku 2020. Je to v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a vše nasvědčuje tomu, že by měl být termín dodržen. Všechny ostatní otázky jsou ovšem v tuto chvíli předčasné,“ upozorňuje Drtina, že česká legislativa, která by se měla v tomto případě aplikovat, je teprve v přípravě.

Každopádně je rozhodnutí Evropského soudního dvoru jasným náznakem, že by se měly stírat rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a pro obdobné služby by měla platit obdobná pravidla.