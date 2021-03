O2 má předplacený denní paušál. K neomezenému volání a SMS přidává data

Neomezené volání a SMS a k tomu ještě 200 MB dat. To vše jen za 25 korun a na celý den. Respektive po zbytek dne od doby, kdy uživatel speciální předplacené karty od O2 uskuteční hovor, odešle textovku či se připojí k internetu. Čím dříve tak některou ze služeb využije, tím déle bude moci zejména neomezené hovory či SMS využívat.

Pravda, denní datový balíček není příliš štědrý. Je to dáno charakterem této předplacenky, která je určena především pro zákazníky, kteří mobilní služby nevyužívají pravidelně každý den. Tedy jen občas zavolají příbuzným, známým či třeba na úřad nebo jen výjimečně využijí navigaci. A pokud denní datový příděl před půlnocí daného dne přeci jen vyčerpají a potřebují více dat, tak další lze přikoupit za pouhých 19 korun.

Není to poprvé, co O2 takto koncipovanou předplacenku nabízí. Mělo ji již v srpnu 2016, tehdy si mohl zákazník zvolit ze dvou variant. Kromě výše zmíněné podoby s neomezeným voláním a SMS bylo možné koupit i levnější alternativu: vyšla sice na 20 Kč, ale neobsahovala neomezené SMS. V ceně služeb byla standardně i velmi omezená data (rychlost připojení 32 kb/s) určená výhradně pro kecálky, data pro běžné využití bylo nutné přikoupit v podobě běžného datového balíčku (více viz O2 vymyslelo místo předplacenky předplaDenku. Za 20 korun denně).

V nové podobě operátor mimo jiné zvýhodňuje i dobití kreditu. Při nabití částkou v minimální výši 300 Kč může zákazník získat stokorunový bonus. Toto zvýhodnění lze čerpat celkem desetkrát, ve výsledku obdrží bonusový kredit v hodnotě až 1 000 Kč.



Předplacenku je možné objednat zdarma online na webu simzdarma.cz. Doručení je bezplatné, a to během následujících pěti pracovních dnů. Zákazník si může objednat pouze jednu SIM během půl roku. První den využití předplacenky je bezplatný, slouží k jejímu vyzkoušení. Další používání však vyžaduje její dobití, na kartě je standardně nulový kredit. Dobít jej lze v O2 prodejnách, bankomatech či terminálech Sazky, a to v minimální výši 300 Kč.

Jakkoli působí speciální předplacenka O2 kombinující tarif Den volání s denním datovým balíčkem 200 MB zajímavě, je nutné brát v potaz fakt, že jde o specifickou službu. Zákazník by si měl nejdříve položit otázku, jak často volá, posílá SMS či se připojuje k internetu. Respektive kolik dní v měsíci předplacenku reálně využije. Při dlouhodobějším využití by byl výhodnější některý z běžných neomezených tarifů.