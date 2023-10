T-Mobile zrychluje optické připojení. 8 Gbit/s nabízí v testovacím provozu

Operátor v průběhu srpna dokončil převedení celé své přístupové sítě na standard XGS-PON, což umožnilo zahájení testování datových přenosů rychlostí až osm Gbit/s a uvedení souvisejícího tarifu určeného pro nejnáročnější zákazníky. XGS-PON umožňuje přístup k internetu prostřednictvím optické sítě rychlostí až deset Gbit/s ve směru stahování i odesílání dat (tedy symetricky). Část kapacity sítě vždy vyžaduje provoz nezbytných technologií a tato režie snižuje reálnou rychlost pro uživatele na osm gigabitů. Tarif vyjde na 3 999 korun měsíčně.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že v současné době není mnoho zákazníků, kteří by plný potenciál prakticky využili, ale to nás nemůže brzdit v inovacích. Každodenní datové potřeby se rok od roku dramaticky zvyšují a my chceme být po všech stránkách připraveni uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. Nejvyšší rychlost našeho internetového připojení bez problémů zvládne mnohačlennou digitální domácnost, kde se třeba do cloudu zálohuje velké množství dat, ať už v rámci práce, školy či zálohování domácích serverů,“ uvedl manažer segmentu pro optický internet v T-Mobilu Michal Podlucký.

Operátor také nově pro všechny uživatele optických sítí zavede nový symetrický tarif pro rychlost 1 Gbit/s. U nižších tarifů 250 a 500 Mbit/s již stejnou rychlost pro stahování i odesílání dat nabízí.

Rychlost 8 Gbit/s umožňuje například stáhnout si dvouhodinový film v rozlišení 8K za jednu minutu a 16 sekund, zálohovat kompletní obsah počítače s dvouterabytovým pevným diskem do cloudu za 33 minut a 20 sekund nebo stáhnout hru Call Of Duty: Modern Warfare o velikosti 235 GB za tři minuty a 55 sekund.

Konkurenční Vodafone nedávno oznámil, že do konce roku převede půl milionu domácností na technologii umožňující až 5 Gbit/s, zákazníci však dostanou k dispozici zatím zhruba poloviční rychlost. Dosud se nejvyšší rychlost nabízená operátory pohybovala okolo jednoho gigabitu.